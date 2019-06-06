Edirne’yi lavanta kokusu saracak
Ülkemizde turizmde çeşitlilik yelpazesi gün geçtikçe genişliyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve 30 binin üzerinde ziyaretçiyi şehre çeken ‘Lavanta Tarla Günleri’ bu yıl 10-16 Haziran tarihlerinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün geniş lavanta bahçelerinde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği’nin ortak projesi olan etkinlik kapsamında lavanta tarımının yaygınlaşması, genel tarım faaliyetlerinin iyileştirilmesi gibi amaçların dışında fotoğrafçılık ve el işleriyle ilgilenen on binlerce yerli-yabancı turistin ilgisini çekeceği etkinlikler de olacak.
Edirne'de son yıllarda lavantayla yola çıkılan agro turizm (Kırsal alanlarda tarıma dayalı turistik etkinlikler) meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin katıldığı ‘Lavanta Tarla Günleri’ için geri sayım başladı.
Etkinlikte Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün geniş lavanta bahçeleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İlerleyen günlerde ise Karaağaç’a giden yol üzerinde bulunan Tarım İl Müdürlüğüne bağlı lavanta bahçeleri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın eski başkenti ve önemli mimari eserleri bünyesinde barındırmasıyla ünlü Edirne’ye gitmişken görülmesi gereken yerler ise şöyle:
Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Cami, Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise en büyük üçüncü Sinagogu olan Büyük Sinagog, Sveti Georgi Kilisesi, farklı mimari üslupların denendiği Üç Şerefeli Cami, Karaağaç Tren İstasyonu, Lozan Anıtı ve Edirne Kent Müzesi… Meriç ve Tunca nehirleri, köprüleriyle beraber dünyanın en uzun taş köprüsü olan ve halen kullanımda olan Uzunköprü’yü de görmeden sakın dönmeyin…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle