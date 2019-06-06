Edirne’yi lavanta kokusu saracak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriEdirne’yi lavanta kokusu saracak
GeriSeyahat Edirne’yi lavanta kokusu saracak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Edirne’yi lavanta kokusu saracak
Seyahat
Oğulcan TATAR / Instagram: @ogulcantatar
06.06.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Edirne’yi lavanta kokusu saracak

Ülkemizde turizmde çeşitlilik yelpazesi gün geçtikçe genişliyor. Geçen yıl ilki düzenlenen ve 30 binin üzerinde ziyaretçiyi şehre çeken ‘Lavanta Tarla Günleri’ bu yıl 10-16 Haziran tarihlerinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün geniş lavanta bahçelerinde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Edirne Valiliği’nin ortak projesi olan etkinlik kapsamında lavanta tarımının yaygınlaşması, genel tarım faaliyetlerinin iyileştirilmesi gibi amaçların dışında fotoğrafçılık ve el işleriyle ilgilenen on binlerce yerli-yabancı turistin ilgisini çekeceği etkinlikler de olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Edirne'de son yıllarda lavantayla yola çıkılan agro turizm (Kırsal alanlarda tarıma dayalı turistik etkinlikler) meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl binlerce kişinin katıldığı ‘Lavanta Tarla Günleri’ için geri sayım başladı.

Edirne’yi lavanta kokusu saracak


Etkinlikte Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün geniş lavanta bahçeleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İlerleyen günlerde ise Karaağaç’a giden yol üzerinde bulunan Tarım İl Müdürlüğüne bağlı lavanta bahçeleri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın eski başkenti ve önemli mimari eserleri bünyesinde barındırmasıyla ünlü Edirne’ye gitmişken görülmesi gereken yerler ise şöyle:

Mimar Sinan’ın ustalık eseri olan Selimiye Cami, Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise en büyük üçüncü Sinagogu olan Büyük Sinagog,  Sveti Georgi Kilisesi, farklı mimari üslupların denendiği Üç Şerefeli Cami,  Karaağaç Tren İstasyonu, Lozan Anıtı ve Edirne Kent Müzesi… Meriç ve Tunca nehirleri, köprüleriyle beraber dünyanın en uzun taş köprüsü olan ve halen kullanımda olan Uzunköprü’yü de görmeden sakın dönmeyin…

Edirne’yi lavanta kokusu saracak

Edirne’yi lavanta kokusu saracak


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Edirne’yi lavanta kokusu saracak
Türkiye'nin en sakin plajı! İnsan kalabalığından uzak, hafta sonu için deniz tatili...
Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu
Melen Çayı'nda raftingcilerin bayram yoğunluğu