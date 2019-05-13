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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
13.05.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Edirne'de 'Kakava ateşi' yandı

Edirne'de Kakava - Hıdırellez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Edirne'de Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin resmi açılış programı binlerce kişinin katılımıyla Sarayiçi'nde gerçekleşti.

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Hıdırellez Şenliği, sağanak altında saygı duruşuyla başladı, İstiklal Marşı okundu. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı konuşmada, Kakava’nın yağmurla, bereketle geldiğini söyledi. Gürkan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Edirnede Kakava ateşi yandı

Edirne’nin birçok unsurunun UNESCO Kültürel Miras Listeleri’nde yer aldığını anımsatan Gürkan, “Edirne’ye en çok Edirneliler yakışıyor, Türk milletinin kahraman evlatları yakışıyor. Çünkü sizler Türk vatanının bölünmez bütünlüğünden yana, Türk milletinin birlik ve dirliği için canını veren, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti milletin bütün fertleriyle ilelebet payidar kılmaya ant içmiş evlatlarsınız.” dedi.

Edirnede Kakava ateşi yandı

Kakava’nın 1400 yıllık bir gelenek olduğunun altını çizen Gürkan, bu yıl Allah’ın Edirne’ye aynı anda üç bayramı (Kakava, Hıdrellez ve Ramazan) bahşettiğini dile getirerek, dün gece Sarayiçi’nde gerçekleştirilen sahura herkesi davet etti.

Edirnede Kakava ateşi yandı

Daha sonra tarihi Sarayiçi'nde Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu. Burada halka oluşturan binlerce turist, ateşin yakılmasını coşkuyla alkışladı.

Edirnede Kakava ateşi yandı

Baharın gelişinin kutlandığı, Allah'tan bolluk, bereketin dilendiği Kakava'da binlerce katılımcı sağanağa rağmen dev ateş etrafında dans etti. Bu anı görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları da adeta birbiriyle yarıştı. Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam ediyor.

Edirnede Kakava ateşi yandı

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