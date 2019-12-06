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Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.12.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Düzce'de off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF), 12 arazi aracının katılımıyla "kar safarisi" düzenlendi.

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Kent merkezinde toplanan DÜSOF üyesi 50 kişi, arazi araçlarıyla konvoy halinde Gölyaka ilçesindeki Pürenli, Derebalık, Balıklı ve Kardüz yaylalarına ulaştı.

Düzcede off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti


Deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikteki yaylalara çıkan grup, yolculukta adrenalin dolu anlar yaşadı. Safari tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 1 metre ölçüldüğü bölgede keyifli vakit geçirdi.

Düzcede off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti


DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini, her hafta etkinlik yaptıklarını, özellikle de kar yağdığında yerlerinde duramadıklarını ifade etti.

Düzcede off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti

Düzcede off-road tutkunlarının kar safarisi nefes kesti


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