Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

3 yıl önce evlenmeye karar veren Khaichuin Sim ve şuan eşi olan Zhu, düğün masrafları ile uğraşmak yerine dünyayı gezmek ve düğün fotoğraflarını kendileri çekmek istediler.
Halong Bay, Vientam
Khaichuin, 'Eşim 2 gelinlik ve makyaj eğitimi aldı. Bende bu sürede gerekli ekipmanları temin ettim.
Santorini,Greece
Dünya turumuz toplam 3 yıl sürdü ve bu sürede gittiğimiz ülkelerde farklı düğün fotoğrafları çektik.
Pinnacles Dessert, Perth
Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika' da gerçekleştirdiğimiz çekimler, farklı iklim koşullarında gerçekleşti.
Hakka Erath Building, China
Kimi zaman egzotik bir ada da, kimi zaman bir mağara da hatta karda ve çölde bile çekimlerimiz oldu.
Hpa-An, Myanmar
Fotoğraflar profesyonel olmasa da bizim için hiç unutmayacağımız bir anı oldu.'dedi.
Mabul Island, Malaysia
İşte çiftin dünya turundan kareler.
Grand Canyon, Usa
Deadvlei, Namibia
Everest Base Camp Trek, Nepal
Las Vegas, Usa
Bagan, Myanmar
Kaynak: Hürriyet Haber