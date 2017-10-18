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Seyahat

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Düğün masraflarıyla uğraşamayız diyen ve yollara düşen bu çift üç yıldır dünyanın farklı ülkelerini geziyor. Çeşitli ülkelerde düğün fotoğrafı çeken ve diğer çiftlere de örnek olan Sim ve Zhu çifti Romantik ve renkli fotoğraflarıyla farklı bir tarz yaratmış durumda.

Hürriyet Haber
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3 yıl önce evlenmeye karar veren Khaichuin Sim ve şuan eşi olan Zhu, düğün masrafları ile uğraşmak yerine dünyayı gezmek ve düğün fotoğraflarını kendileri çekmek istediler.

Halong Bay, Vientam

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Khaichuin, 'Eşim 2 gelinlik ve makyaj eğitimi aldı. Bende bu sürede gerekli ekipmanları temin ettim.

Santorini,Greece

Dünya turumuz toplam 3 yıl sürdü ve bu sürede gittiğimiz ülkelerde farklı düğün fotoğrafları çektik.

Pinnacles Dessert, Perth

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika' da gerçekleştirdiğimiz çekimler, farklı iklim koşullarında gerçekleşti.

Hakka Erath Building, China

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Kimi zaman egzotik bir ada da, kimi zaman bir mağara da hatta karda ve çölde bile çekimlerimiz oldu.

Hpa-An, Myanmar

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Fotoğraflar profesyonel olmasa da bizim için hiç unutmayacağımız bir anı oldu.'dedi.

Mabul Island, Malaysia

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift
İşte çiftin dünya turundan kareler.

Grand Canyon, Usa

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Deadvlei, Namibia

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Everest Base Camp Trek, Nepal

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Las Vegas, Usa

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Bagan, Myanmar

Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

Kaynak: Hürriyet Haber

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