Dünyayı turlayarak düğün çekimi yapan çift

3 yıl önce evlenmeye karar veren Khaichuin Sim ve şuan eşi olan Zhu, düğün masrafları ile uğraşmak yerine dünyayı gezmek ve düğün fotoğraflarını kendileri çekmek istediler.

Halong Bay, Vientam

Khaichuin, 'Eşim 2 gelinlik ve makyaj eğitimi aldı. Bende bu sürede gerekli ekipmanları temin ettim.

Santorini,Greece

Dünya turumuz toplam 3 yıl sürdü ve bu sürede gittiğimiz ülkelerde farklı düğün fotoğrafları çektik.



Pinnacles Dessert, Perth





Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika' da gerçekleştirdiğimiz çekimler, farklı iklim koşullarında gerçekleşti.



Hakka Erath Building, China





Kimi zaman egzotik bir ada da, kimi zaman bir mağara da hatta karda ve çölde bile çekimlerimiz oldu.

Hpa-An, Myanmar

Fotoğraflar profesyonel olmasa da bizim için hiç unutmayacağımız bir anı oldu.'dedi.



Mabul Island, Malaysia



İşte çiftin dünya turundan kareler.



Grand Canyon, Usa







Deadvlei, Namibia







Everest Base Camp Trek, Nepal







Las Vegas, Usa







Bagan, Myanmar







