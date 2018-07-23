Dünyayı gezen beş gezgin köpek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünyayı gezen beş gezgin köpek
Seyahat
Dila ÖZDOĞAN / Instagram: @dilaozdogan
23.07.2018 - 16:56, Son Güncelleme:

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Çoğu insan tatile çıktıklarında evcil hayvanlarını geçici hayvan otellerine bırakmayı tercih ediyor. Bunun nedeniyse birçok otel evcil hayvan kabul etmiyor, eden otellerin kaliteleri çok düşük. Ancak bu beş Instagram fenomeni evcil hayvanlar çok farklı. Sahipleri her türlü zorluğu göze alarak onları yanlarından ayırmadı. Köpekleriyle birlikte seyahat eden özgür ruhlu insanların patili dostlarıyla olmalarının güzelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte tüm seyahat ve evcil hayvan sahiplerini kendine hayran bırakacak beş gezgin köpek.

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1- Aspen, Instagram hesabı: @aspenthemountainpup

Colorado’da yaşayan dört yaşındaki Golden Retriever Aspen, annesi Sarah Lawrence ve babası Hunter Lawrence ile tüm dünyayı geziyor. Bakımı zor bir ırk olmasına rağmen yaz kış demeden sahipleri, Aspen’i gittikleri her yere götürüyor.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


2- The Dogist, Instagram hesabı: @thedogist

Elias Weiss Friedman’ın mesleği fotoğrafçılık. Evcil hayvanla seyahat oldukça zor olmasına rağmen Friedman, birden fazla hayvanla dünyayı geziyor.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


Kendisi sadece fotoğrafçı değil, aynı zamanda ‘The Dogist’ kitabının da yazarı. Gezi notlarından oluşan bu kitabı bütün seyahat ve hayvanseverlere öneririz.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


3- Loki, Instagram hesabı: @loki_the_wolfdog

Sahibi Kelly Lund ile soğuk iklimlerdeki ıssız coğrafyaları gezen haski cinsi Loki; bir kutup köpeği ve ırkına uygun doğal rotalarda yeni maceralarını sürdürüyor. Soğuk iklimlerde seyahat oldukça güç olmasına rağmen Lund, can dostunu yanından asla ayırmıyor.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


4- Aspen and Koa, Instagram hesabı: @samanthabrookephoto

Sahibi fotoğrafçı Samantha Tobias ile dünyayı gezen Koa, genelde arkadaşlarıyla seyahat ediyor. Tobias, köpeğinin arkadaşlarını da yanlarında götürerek muhtemelen bütün hayvanseverlerin kalbini kazanacak.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


5- Miami, Instagram hesabı: @miami_traveller_dog

Miami, bir İtalyan Chihuahua. Diğer köpeklere göre daha lüks seyahati seviyor.

Dünyayı gezen beş gezgin köpek



Doğa tatilinin aksine, kültür turları yapıyor. İtalya, İngiltere, Avusturya, Yunanistan ve Fransa, Miami’nin gittiği ülkelerin sadece bazısı

Dünyayı gezen beş gezgin köpek

Dünyayı gezen beş gezgin köpek


  

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