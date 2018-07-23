Dünyayı gezen beş gezgin köpek
Çoğu insan tatile çıktıklarında evcil hayvanlarını geçici hayvan otellerine bırakmayı tercih ediyor. Bunun nedeniyse birçok otel evcil hayvan kabul etmiyor, eden otellerin kaliteleri çok düşük. Ancak bu beş Instagram fenomeni evcil hayvanlar çok farklı. Sahipleri her türlü zorluğu göze alarak onları yanlarından ayırmadı. Köpekleriyle birlikte seyahat eden özgür ruhlu insanların patili dostlarıyla olmalarının güzelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte tüm seyahat ve evcil hayvan sahiplerini kendine hayran bırakacak beş gezgin köpek.
1- Aspen, Instagram hesabı: @aspenthemountainpup
Colorado’da yaşayan dört yaşındaki Golden Retriever Aspen, annesi Sarah Lawrence ve babası Hunter Lawrence ile tüm dünyayı geziyor. Bakımı zor bir ırk olmasına rağmen yaz kış demeden sahipleri, Aspen’i gittikleri her yere götürüyor.
2- The Dogist, Instagram hesabı: @thedogist
Elias Weiss Friedman’ın mesleği fotoğrafçılık. Evcil hayvanla seyahat oldukça zor olmasına rağmen Friedman, birden fazla hayvanla dünyayı geziyor.
Kendisi sadece fotoğrafçı değil, aynı zamanda ‘The Dogist’ kitabının da yazarı. Gezi notlarından oluşan bu kitabı bütün seyahat ve hayvanseverlere öneririz.
3- Loki, Instagram hesabı: @loki_the_wolfdog
Sahibi Kelly Lund ile soğuk iklimlerdeki ıssız coğrafyaları gezen haski cinsi Loki; bir kutup köpeği ve ırkına uygun doğal rotalarda yeni maceralarını sürdürüyor. Soğuk iklimlerde seyahat oldukça güç olmasına rağmen Lund, can dostunu yanından asla ayırmıyor.
4- Aspen and Koa, Instagram hesabı: @samanthabrookephoto
Sahibi fotoğrafçı Samantha Tobias ile dünyayı gezen Koa, genelde arkadaşlarıyla seyahat ediyor. Tobias, köpeğinin arkadaşlarını da yanlarında götürerek muhtemelen bütün hayvanseverlerin kalbini kazanacak.
5- Miami, Instagram hesabı: @miami_traveller_dog
Miami, bir İtalyan Chihuahua. Diğer köpeklere göre daha lüks seyahati seviyor.
Doğa tatilinin aksine, kültür turları yapıyor. İtalya, İngiltere, Avusturya, Yunanistan ve Fransa, Miami’nin gittiği ülkelerin sadece bazısı
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