Dünyanın terk edilmiş en uzun binası
Kuzey Korede'ki "Hotel Of Doom" isimli bu bina dünyanın en uzun binalarından biri. Bir zamanlar Kim Jong Un'un en büyük projelerinden biri olan bu binanın tanınma sebebiyse uzun olması değil, şuanda terk edilmiş halde olması...
Kuzey Kore’de zamanın ötesinde bir mimarlık örneği sergileyerek piramit şeklinde tasarlanan dünyanın en uzun binaları arasında yer alan Hotel of Doom’un yapımına 1987 yılında başlanmış ve tarihin akışı içinde belki de en talihsiz mimari yapı olmasıyla dikkat çekmişti.
Ryugyong Hotel’i olarak bilinen bina yapımının 1992 yılına kadar ertelenirken, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasının ardından Kuzey Kore’deki dalgalanmayla sekteye uğramış ve o günden bu yana terk edilmiş halde inşaatı tamamlanmadan bekliyordu.
2011 yılında Mısırlı Orascom Telekomünikasyon şirketinin yardımıyla dış cephesi tamamlandıktan sonra bugünkü görünümü iyice belirlenen otele yaklaşık 32 milyon dolar harcandığı da ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre ise, binada ne elektrik ne de başka bir altyapı özelliği sağlıyor. Hotel of Doom bugün hala belirsiz kaderiyle ne yapılacağını bekliyor
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