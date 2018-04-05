Dünyanın terk edilmiş en uzun binası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın terk edilmiş en uzun binası
Seyahat
Hürriyet Haber
05.04.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

Dünyanın terk edilmiş en uzun binası

Kuzey Korede'ki "Hotel Of Doom" isimli bu bina dünyanın en uzun binalarından biri. Bir zamanlar Kim Jong Un'un en büyük projelerinden biri olan bu binanın tanınma sebebiyse uzun olması değil, şuanda terk edilmiş halde olması...

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Kuzey Kore’de zamanın ötesinde bir mimarlık örneği sergileyerek piramit şeklinde tasarlanan dünyanın en uzun binaları arasında yer alan  Hotel of Doom’un yapımına 1987 yılında başlanmış ve tarihin akışı içinde belki de en talihsiz mimari yapı olmasıyla dikkat çekmişti.

Dünyanın terk edilmiş en uzun binası

 Ryugyong Hotel’i olarak bilinen bina yapımının 1992 yılına kadar ertelenirken, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasının ardından Kuzey Kore’deki dalgalanmayla sekteye uğramış ve o günden bu yana terk edilmiş halde inşaatı tamamlanmadan bekliyordu.

Dünyanın terk edilmiş en uzun binası

2011 yılında Mısırlı Orascom Telekomünikasyon şirketinin yardımıyla dış cephesi tamamlandıktan sonra bugünkü görünümü iyice belirlenen otele yaklaşık 32 milyon dolar harcandığı da ifade ediliyor. Yapılan açıklamalara göre ise, binada ne elektrik ne de başka bir altyapı özelliği sağlıyor. Hotel of Doom bugün hala belirsiz kaderiyle ne yapılacağını bekliyor

Dünyanın terk edilmiş en uzun binası

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