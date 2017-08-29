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Dünyanın en küçük Kur'an–ı Kerim'i bu müzede!

Azerbaycan'da dünyanın ilk ve tek minyatür müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor. 66 ülkeden kitapların sergilendiği müzede, girişler ücretsiz. Müzenin en değerli parçalarından biriyse 7. yüzyıla ait el yazması Kur'an–ı Kerim… İşte sadece 7,5 cm'den küçük kitapların minyatür olarak kabul edildiği müze...

Hürriyet Haber
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Dünyanın ilk ve tek minyatür kitap müzesi Azerbayca’nın meşhur ressamı Tahir Salahovun kız kardeşi Filolog Zarife Salahova’nın her gittiği ülkeden minyatür kitap toplamasıyla başlar.
 
Dünyanın en küçük Kuran–ı Kerimi bu müzede

Kendi imkânlarını ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’nın desteğini birleştiren Salahova, hayalini gerçekleştirdi ve koleksiyonunu harika bir müzeye çevirdi. Müzenin en minik kitabı 0,75x0,75 milimetre ebadındaki 'Dört Mevsim Çiçekleri'... Kitap, Japonya'da Toppan Yayınevi tarafından basılmış. Yirmi iki sayfalık bu kitabı ancak özel mikroskobuyla okuyabilirsiniz.

Dünyanın en küçük Kuran–ı Kerimi bu müzede

Müzede, ülkemizden de birçok esere yer verilmiş: 'Kitab-ı Dede Korkut', 'Köroğlu', Atatürk’ün 'Nutuk'u, Alpaslan Türkeş’in 'Dokuz Işık' adlı kitabı ile Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiir kitapları, Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal’in kitapları bunlardan.

Dünyanın en küçük Kuran–ı Kerimi bu müzede

6 binin üzerinde kitabın bulunduğu müzede, 7. yüzyıla ait el yazması bir Kur'an–ı Kerim önemli parçalardan sayılıyor. Müzede, minyatür kitapların yanı sıra farklı büyüteçler yardımıyla okunabilen mikro kitaplar da yer alıyor. Bu kitaplar minyatür olmalarının yanı sıra tarihi değer taşıyor. Zarife Salahova, sahibi olduğu minyatür kitaplarla çeşitli fuarlara katılarak, müzesini tanıtıyor.

Dünyanın en küçük Kuran–ı Kerimi bu müzede

Bakü'ye gelen turistlerin de uğrak yeri olan müze, tüm dünyadan ilgi görüyor. Ayrıca dünyanın en geniş minyatür kitap koleksiyonuna sahip müze olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeye de hak kazandı.

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Kaynak: Hürriyet Haber

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Dünyanın en küçük Kur'an–ı Kerim'i bu müzede!
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