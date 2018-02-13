Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso
Seyahat Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seyahat
Hürriyet Haber
13.02.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Aynı tasarıma sahip gökdelenlere bir yenisi daha eklemek istemeyen Santiago Calatrava, çok ilginç ve yapılması oldukça zor bir tasarım ortaya koymuş: Turning Torso gökdeleni! Tasarımı kadar yapılışı da zor olan Turning Torso yeni bir mimari akımın da ortaya çıkmasına sebep oldu. İsveç’in Malmö kentinde yükselen bu yapı, bir tarafta sanat, diğer tarafta matematiğin birleştiği mimari şölene dönüşüyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öncelikle “Turning Torso” ne demek? “Turning” İngilizcede dönüş manasına geliyor. “Torso” ise başı, kolları ve bacakları olmayan insan gövdesi demek. Dolayısıyla “Turning Torso” dönen gövde şeklinde Türkçeye çevirilebilir. Ancak bu isim dönüş kelimesi ile sizi yanıltmasın. Binayı döndüren bir mekanizma yok. Bina kendi ekseni etrafında burgu şeklinde kıvrılarak yükseliyor.

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Binanın tasarımcısı Santiago Calatrava için sadece mimar deyip geçmek pek doğru olmaz zira kendisi çok yönlü bir sanatçı. Mimarlık ve inşaat mühendisliğinin yanı sıra, heykeltıraş ve ressam. Daha önce yaptığı “Turning Torso” adlı bir heykeli var. Söz konusu binayı tasarlarken de bu heykelinden esinlenmiş. Çok da iyi yapmış çünkü sonuç bir bina olmanın çok ötesinde, göz alıcı bir başyapıt!

İskandinavya’nın İncisi: İsveç
İskandinavya’nın İncisi: İsveç

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Turning Torso’nun yapımına 2000 yılında başlandı. Oldukça maliyetli ve teknik açıdan da zor bir proje olduğu için inşaat bir hayli uzun sürdü. Ziyaretçiler ancak 2005’in Kasım ayı itibariyle, uzun zaman dışarıdan baktıkları bu tuhaf yapının içine girme fırsatı buldular.

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Turning Torso görsel olarak pek belli etmese de aslında üst üste bindirilmiş dokuz küpten oluşuyor ve her bir küp kendi içinde beş kata sahip. Kendi ekseni etrafında burgu şeklinde yükselen gökdelen 192 metre uzunluğa sahip ve toplam 54 katlı. İlk iki kat iş yerleri için ayrılmış. Üçüncü kattan itibaren her katta sadece konut olarak kullanılan daireler var ve binanın toplam alanı 17.500 metrekare. Binada toplam 147 daire mevcut. En küçük daireler 90 metrekare, en büyükleri ise 190 metrekare. Böyle bir binada yaşadığınızı düşünsenize, dünyanın öteki ucundaki birine bile evinizi tarif etmeniz için sadece iki kelime kullanmanız yeterli.

İsveç rivyerası GÖTEBORG
İsveç rivyerası GÖTEBORG

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Turning Torso binasına bakıp nasıl sapasağlam ayakta duruyor diye soranları daha fazla bekletmeyelim: Cevap asansör! Binanın merkezinde yer alan ve ekseni belirleyen asansör boşluğu aslında çelik bir boru vazifesi görüyor ve yük bu asansörün çevresine dengeli bir şekilde yayılıyor. Bu temel direği, binayı çepeçevre saran çelik konstrüksiyon destekliyor. Dünyanın “ilk burgu gökdeleni” olma unvanını elinde bulunduran Turning Torso gökdeleni mimari bir akımın da öncülüğünü yapmış.

25
Dünyanın ilk gökdelenleri burada yapıldı
Dünyanın ilk gökdelenleri burada yapıldı

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

 Fotoğraflar: En Son Haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın ilk burgu gökdeleni: Turning Torso

Amsterdam'da lüks otele dönüştürülen vinç

Orta Doğu'nun modern şehri: Dubai

Yürümeden yüzmeyi öğrenen insanlar! Büyük tehlike altındalar...