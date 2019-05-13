Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Parkta, klasik kuş kaçırma oyununun yanı sıra farklı temalarda oyunlar da bulunuyor. Kırmızı’nın Evi, küçük çocuklar için kum havuzu etkinlikleri sunarken, Sal Savaşı da ziyaretçilere Kuş Adası’ndan Piggy Adası’na yolculuk yaparken etkileşimli sinematik bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca parkta duvar tırmanışı, parabolik kaydıraklar, silindirik tekneler, halat parkurları bulunuyor.

Park ayrıca, dünyanın ilk hem kapalı hem açık alan karting pistine ve Büyük Ağaç’a ev sahipliği yapıyor. Bu alanda, küçükler için çeşitli eğitici atölyeler sunulurken, değişik yaş gruplarına göre hazırlanan değişik oyun alanı, ip parkuru ve güç hattı gibi heyecan verici aktiviteler bulunuyor. Ziyaretçiler, basketbol sahası, köpük kaynağı ve çocuk oyun alanını içeren Trambolin Dünyası’nda enerjilerini harcayabilirler. Ana teması aile eğlencesi olan park, özel doğum günü odalarına ve hediyelik eşya mağazasına ek olarak, özel Angry Birds temalı menüye sahip birkaç yeme-içme satış noktası da dahil olmak üzere, herkesin ilgisini çekecek ve eğlendirecek bir dizi mağazayı da barındırıyor.

Angry Birds World'ün açılışı hakkında açıklama yapan Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) CMO’su (Chief Marketing Official-En Yetkili Pazarlama Yöneticisi) Rashed AlQurese “Katar’ı keşfetmeye gelenlerin deneyimini bir üst seviyeye taşıma hedefimize, özel sektör ortaklarımızın bize kattığı artı değerleri yükselterek ulaşmaya devam ediyoruz. Şehirli ve aile odaklı eğlence, turizm sektörünün gelişimi için odaklandığımız altı alandan biridir. Angry Birds World'ün Katar’ın benzersiz ziyaretçi deneyimleri listesine eklendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Festival takvimiyle birlikte bu tür inanılmaz iç mekân eğlence tesisleri, turistlere yıl boyunca Katar'ı ziyaret etmeleri için daha fazla neden verecektir.” dedi.

Eğlence parkını işleten, Trimoo Parks'ın Eğlence CEO Yardımcısı Ali Bin Mohamed Bin Khalifa Al-Attia ise “Türünün ilki olan, iç ve dış mekân eğlence merkezinin kapılarını ziyaretçilerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimiz, çocuk ve yetişkin ayırt etmeksizin tüm aileyi memnun edecek, benzersiz sürükleyici deneyimlerin keyiflerini çıkarabilirler.” dedi.

Rovio Eğlence Marka Lisanslama Başkanı Simo Hamalainen ise "Angry Birds, bu yıl 10. yıldönümünü kutladı, ancak markanın etki alanını genişletmek ve dünya çapındaki hayranlarımızla çoklu temas noktaları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Angry Birds World, bütün aile üyeleri için fantastik bir eğlence ve Angry Birds markasının kitlesel çekiciliğini ve her yaştan insana getirdiği neşeyi gösteren bir çekim merkezidir." ifadelerini kullandı.