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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı
Seyahat
İHA
13.05.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı Katar'ın başkenti Doha'da açıldı. Angry Birds temalı eğlence park, Doha Festival City'de, büyük bir açılışla faaliyete geçti. Dünyaca ünlü Angry Birds sürüsüne ev sahipliği yapan 17 bin metrekarelik park, tüm aile üyeleri için eğlenceli bir merkez haline getirildi.

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Parkta, klasik kuş kaçırma oyununun yanı sıra farklı temalarda oyunlar da bulunuyor. Kırmızı’nın Evi, küçük çocuklar için kum havuzu etkinlikleri sunarken, Sal Savaşı da ziyaretçilere Kuş Adası’ndan Piggy Adası’na yolculuk yaparken etkileşimli sinematik bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca parkta duvar tırmanışı, parabolik kaydıraklar, silindirik tekneler, halat parkurları bulunuyor.

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Park ayrıca, dünyanın ilk hem kapalı hem açık alan karting pistine ve Büyük Ağaç’a ev sahipliği yapıyor. Bu alanda, küçükler için çeşitli eğitici atölyeler sunulurken, değişik yaş gruplarına göre hazırlanan değişik oyun alanı, ip parkuru ve güç hattı gibi heyecan verici aktiviteler bulunuyor. Ziyaretçiler, basketbol sahası, köpük kaynağı ve çocuk oyun alanını içeren Trambolin Dünyası’nda enerjilerini harcayabilirler. Ana teması aile eğlencesi olan park, özel doğum günü odalarına ve hediyelik eşya mağazasına ek olarak, özel Angry Birds temalı menüye sahip birkaç yeme-içme satış noktası da dahil olmak üzere, herkesin ilgisini çekecek ve eğlendirecek bir dizi mağazayı da barındırıyor.

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Angry Birds World'ün açılışı hakkında açıklama yapan Katar Ulusal Turizm Konseyi (QNTC) CMO’su (Chief Marketing Official-En Yetkili Pazarlama Yöneticisi) Rashed AlQurese “Katar’ı keşfetmeye gelenlerin deneyimini bir üst seviyeye taşıma hedefimize, özel sektör ortaklarımızın bize kattığı artı değerleri yükselterek ulaşmaya devam ediyoruz. Şehirli ve aile odaklı eğlence, turizm sektörünün gelişimi için odaklandığımız altı alandan biridir. Angry Birds World'ün Katar’ın benzersiz ziyaretçi deneyimleri listesine eklendiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Festival takvimiyle birlikte bu tür inanılmaz iç mekân eğlence tesisleri, turistlere yıl boyunca Katar'ı ziyaret etmeleri için daha fazla neden verecektir.” dedi.

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Eğlence parkını işleten, Trimoo Parks'ın Eğlence CEO Yardımcısı Ali Bin Mohamed Bin Khalifa Al-Attia ise “Türünün ilki olan, iç ve dış mekân eğlence merkezinin kapılarını ziyaretçilerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimiz, çocuk ve yetişkin ayırt etmeksizin tüm aileyi memnun edecek, benzersiz sürükleyici deneyimlerin keyiflerini çıkarabilirler.” dedi. 

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

Rovio Eğlence Marka Lisanslama Başkanı Simo Hamalainen ise "Angry Birds, bu yıl 10. yıldönümünü kutladı, ancak markanın etki alanını genişletmek ve dünya çapındaki hayranlarımızla çoklu temas noktaları oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Angry Birds World, bütün aile üyeleri için fantastik bir eğlence ve Angry Birds markasının kitlesel çekiciliğini ve her yaştan insana getirdiği neşeyi gösteren bir çekim merkezidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı

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