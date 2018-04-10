Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde

Kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen Kongre Kütüphanesi ile ABD'nin ikinci ve dünyanın dördüncü büyüğü New York Halk Kütüphanesi, ülkenin en önemli kültürel aktarım mekanları arasında önemli bir yere sahip.

ABD'de milyonlarca kitap barındıran üniversite kütüphaneleri de dahil çok sayıda kütüphane bulunuyor. 1800'de Kongre tarafından kurulan Kongre Kütüphanesi ile 1911'de inşa edilen New York Halk Kütüphanesi, bu alanda ülkedeki benzerlerinden ayrışarak dikkati çekiyor.

Dünyanın en zengin koleksiyonu

Birçok kaynağa göre, kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilen Kongre Kütüphanesi, 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon el yazması, 3,6 milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8,1 milyon müzik notası bulunuyor

122 milyon tasnif edilmemiş özel koleksiyon parçasının da yer aldığı Kongre Kütüphanesi, dünyadaki en değerli kültür hazinelerinden biri sayılıyor. Aynı zamanda ülkedeki en eski federal kültür yapısı olma özelliğini de taşıyan Kongre Kütüphanesi,Washington'da Kongrenin hemen etrafında ve birbiriyle yer altından bağlantılı üç ayrı binada hizmet veriyor.

İç savaşta harap oldu, yeniden yapıldı

Binlerce araştırmacının yanı sıra yıllık ortalama 2 milyondan fazla turist de çeken Kongre Kütüphanesi, 1800'de ABD Kongresi tarafından kuruldu.

1812 İç Savaşı'nda İngiliz askerlerinin çıkardığı yangında tamamen harap olan ve tüm koleksiyonunu kaybeden kütüphane, savaşın ardından 1815'te dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson'ın kendi kütüphanesinde bulunan 6 bin 487 kitabı kütüphaneye bağışlamasıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

Jefferson'ın ardından hızla büyüyen kütüphane, hem kitap ve parça sayısı hem de fiziki anlamda büyümeye devam etti. Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye mevcut binaları yetmiyor. Bu nedenle Maryland ve Virginia eyaletlerindeki ek binalarda da sayısız kitap ve kayıt saklanıyor.

Fotoğraflar: AA, basnews

Kaynak: AA