Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde
Seyahat
Hürriyet Haber
10.04.2018 - 14:29, Son Güncelleme:

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde

ABD Kongre Kütüphanesi, 38 milyonu kitap, 70 milyonu el yazması olmak üzere 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor. İşte size dünyanın en zengin kütüphanesi…

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Kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen Kongre Kütüphanesi ile ABD'nin ikinci ve dünyanın dördüncü büyüğü New York Halk Kütüphanesi, ülkenin en önemli kültürel aktarım mekanları arasında önemli bir yere sahip.

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde

ABD'de milyonlarca kitap barındıran üniversite kütüphaneleri de dahil çok sayıda kütüphane bulunuyor. 1800'de Kongre tarafından kurulan Kongre Kütüphanesi ile 1911'de inşa edilen New York Halk Kütüphanesi, bu alanda ülkedeki benzerlerinden ayrışarak dikkati çekiyor.

Dünyanın en zengin koleksiyonu

Birçok kaynağa göre, kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilen Kongre Kütüphanesi, 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon el yazması, 3,6 milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf, 5,5 milyon harita ve 8,1 milyon müzik notası bulunuyor

Dünyanın en zengin kütüphanesi ABD kongresinde

122 milyon tasnif edilmemiş özel koleksiyon parçasının da yer aldığı Kongre Kütüphanesi, dünyadaki en değerli kültür hazinelerinden biri sayılıyor. Aynı zamanda ülkedeki en eski federal kültür yapısı olma özelliğini de taşıyan Kongre Kütüphanesi,Washington'da Kongrenin hemen etrafında ve birbiriyle yer altından bağlantılı üç ayrı binada hizmet veriyor.

İç savaşta harap oldu, yeniden yapıldı

Binlerce araştırmacının yanı sıra yıllık ortalama 2 milyondan fazla turist de çeken Kongre Kütüphanesi, 1800'de ABD Kongresi tarafından kuruldu.

1812 İç Savaşı'nda İngiliz askerlerinin çıkardığı yangında tamamen harap olan ve tüm koleksiyonunu kaybeden kütüphane, savaşın ardından 1815'te dönemin ABD Başkanı Thomas Jefferson'ın kendi kütüphanesinde bulunan 6 bin 487 kitabı kütüphaneye bağışlamasıyla adeta küllerinden yeniden doğdu.

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Jefferson'ın ardından hızla büyüyen kütüphane, hem kitap ve parça sayısı hem de fiziki anlamda büyümeye devam etti. Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye mevcut binaları yetmiyor. Bu nedenle Maryland ve Virginia eyaletlerindeki ek binalarda da sayısız kitap ve kayıt saklanıyor.

Fotoğraflar: AA, basnews

Kaynak: AA

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