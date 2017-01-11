Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldak'ta bulundu

Müjdeyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci Facebook hesabından verdi. Dünyada bilinen en yaşlı 5 ağaçtan biri olan Zonguldak'taki bu devasa ağaç aynı zamanda dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olarak kayıtlara geçti. Böyle bir ağaç elbette ki yeşiline sahip çıkan Karadeniz'de olabilirdi.

Porsuk ağaçlarının bir önemli özelliği ise eski çağlardan beri hayata yeniden tutunmanın simgesi olmaları. Ağacın yaşı çevresindeki yıllık halkalar sayılarak tespit edildi. Tespiti yapanlar ise doktor Murat Yıldız ve Ercan Oktan.

Porsuk ağacının tohumunun ilk filizlendiği zaman ise bronz çağı!

4112 yaşındaki porsuk ağacı bilimsel verilere göre 8000. yaşını da görebilir. Bize düşen görev ise atalarımızın atalarına şahit olan bu özel ağacın değerini bilip, korumak...