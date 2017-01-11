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Elvan Yarma

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldak'ta bulundu

Bir ağaç düşünün, gölgesinde oturduğunuzda sizi tarihin ilk çağlarına kadar götürsün. Dili olsa, konuşsa bilirsiniz ki tarihi yeniden yazdırır. Fotoğraflarda gördüğünüz porsuk ağacı 4112 yaşında. Türkiye'nin en yaşlı ağacı ve dünyada bilinen en yaşlı 5 ağaçtan birisi...

Elvan YARMA / eyarma@hurriyet.com.tr
Elvan Yarma
Elvan YarmaSeyahat Yazarı

Müjdeyi Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zonguldak İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci Facebook hesabından verdi. Dünyada bilinen en yaşlı 5 ağaçtan biri olan Zonguldak'taki bu devasa ağaç aynı zamanda dünyanın en yaşlı porsuk ağacı olarak kayıtlara geçti. Böyle bir ağaç elbette ki yeşiline sahip çıkan Karadeniz'de olabilirdi.

Porsuk ağaçlarının bir önemli özelliği ise eski çağlardan beri hayata yeniden tutunmanın simgesi olmaları. Ağacın yaşı çevresindeki yıllık halkalar sayılarak tespit edildi. Tespiti yapanlar ise doktor Murat Yıldız ve Ercan Oktan. 

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldakta bulundu

Porsuk ağacının tohumunun ilk filizlendiği zaman ise bronz çağı!

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldakta bulundu

4112 yaşındaki porsuk ağacı bilimsel verilere göre 8000. yaşını da görebilir. Bize düşen görev ise atalarımızın atalarına şahit olan bu özel ağacın değerini bilip, korumak...

Dünyanın en yaşlı porsuk ağacı Zonguldakta bulundu

Kaynak: Elvan YARMA / eyarma@hurriyet.com.tr

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