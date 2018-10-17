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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünyanın en yaşlı insanı konuştu: Uzun yaşamak bir ceza!
Seyahat
AA
17.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Dünyanın en yaşlı insanı konuştu: Uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran 129 yaşındaki Koku Istambulova, yaşamı boyunca bir gün dahi yüzünün gülmediğini ve neden bu denli uzun yaşadığına bir anlam veremediğini söyledi...

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Dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Rusya'da yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova, hayatı boyunca bir gün bile mutlu olmadığını ve uzun yaşamın kendisine tanrı tarafından verilmiş bir ceza olduğunu söyledi.

Dünyanın en yaşlı insanı konuştu: Uzun yaşamak bir ceza

''Uzun yaşam bir armağan değil ceza''

Rus basınına göre 128 yılın ardından son derece yorgun hisseden ve bu zamana kadar neden yaşadığına anlam veremeyen Koku Istambulova, "Dünyada hiçbir mutlu günüm olmadı. Hayatımda tek bir gün bile mutlu olmadım. Her zaman çok çalıştım ve bahçe işleriyle uğraştım. Yoruldum. Uzun yaşam bana tanrının bir armağanı değil cezası." dedi.

Istambulova, Rusya'da Sovyetler Birliği devrimi gerçekleştiğinde 28 yaşındaydı. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde 56, Sovyetler Birliği çöktüğünde ise 103 yaşındaydı.

Dünyanın en yaşlı insanı konuştu: Uzun yaşamak bir ceza

Sınır dışı edilmiş

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazi tanklarının köyüne nasıl girdiğini ve evinin önünde geçtiğini hala hatırlıyor. Nazilerin yenilgiye uğramasının ardından Nazilerle işbirliği suçlamasıyla Stalin tarafından Kazakistan ve Sibirya'ya sürülen Çeçen halkından biri olan Istambulova da sınır dışı edilmiş.

Uzun yaşamasının sırrı

Uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise Koku Istambulova, "Spor yapan, özel şeyler yiyen ve vücuduna özen gösteren insanlar görüyorum fakat bu zamana kadar nasıl yaşadığıma dair hiçbir fikrim yok." yanıtı veriyor. Aile trajedisi hakkında pek fazla konuşmak istemeyen Koku Istambulova, biri altı yaşında olan birçok çocuğunun ölümüne tanıklık etti.

Dünyanın en yaşlı insanı konuştu: Uzun yaşamak bir ceza

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