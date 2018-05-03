Dünyanın en tuhaf otelleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en tuhaf otelleri
GeriSeyahat Dünyanın en tuhaf otelleri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünyanın en tuhaf otelleri
Seyahat
Hürriyet Haber
03.05.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Dünyanın en tuhaf otelleri

Tatilini rahat ve konforlu bir konaklama ile süslemek isteyen tatilciler için birçok otel mevcut. Ancak farklı ve heyecanlı bir tatil düşünenler var ise bu oteller tam size göre. Kayaya sabitlenmiş portatif yataklardan denizin orta yerindeki kaleye, işte o yerler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hotel Kakslauttanen, Finlandiya

Kuzey ışıklarını seyrederken iliklerinize kadar donmanıza gerek yok. Sıcacık cam iglonuzda uzanıp, vahşi doğanın ve renkli kuzey gecelerinin keyfine varabilirsiniz. Hotel Kakslauttanen, Aurora Borealis sezonunun başladığı ağustos ayının üçüncü haftasından nisan sonuna kadar açık.

Dünyanın en tuhaf otelleri

Yüzen ev, Londra

Burası AirBnb'nin tanıtımı için kullanılsa da, bu Yüzen Ev’de konaklayamayacağınız anlamına gelmiyor. Şirket geçen yıllarda 18-23 Mayıs arasında bu sıra dışı evi konaklamaya açtı. İki oda, bir salon ve bir tuvaletten oluşan yüzen evin bahçesindeki mor salkımlar da bahçeye ayrı bir hava katıyor.

Dünyanın en tuhaf otelleri

Kuş yuvası, İsveç

İsveçli mimar Bertil Harström'ün tasarımı olan lüks ev, dört konuğu aynı anda ağırlayabiliyor. Kuzey İsveç'te lüks konutlar tasarlayan Harström'ün Lule Nehri vadisinde yarattığı bu evin merdiveni de kullanıldıktan sonra içeri toplanabiliyor ve doğal görünümünde mümkün olduğunca az değişiklik gözlemleniyor.

Dünyanın en tuhaf otelleri

İnsansız kale, Britanya

İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan eski bir 19. yüzyıl deniz kalesi, bugün dünyanın en tuhaf konaklama mekanlarından biri olarak hizmet veriyor. Zamanında Fransızların yapacağı olası bir saldırıyı önceden gözlemleyebilmek için inşa edilen 7 dönümlük kale, bugün ziyaretçilerin kite sörf, jet ski ve kano ile keyifli vakit geçirebileceği bir otel olarak kullanılıyor

Dünyanın en tuhaf otelleri

Kaya kampı, Galler

Eğer tatilde güvenliğe önem veren biriyseniz burayı şimdiden unutun. Ama adrenalin benim yaşam biçimim diyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Gaia Adventures tarafından işletilen uçurum otelinde, dimdik bir kayalık yüzeye sabitlenmiş ve zeminden 65 metre yukarıda bulunan portatif yataklarda konaklamak hayatınızın macerası olabilir. Tek yapmanız gereken biraz sakin olmak; en azından olmayı denemek.

Dünyanın en tuhaf otelleri

Ağaç çadırları, Almanya

Bavyera'da tamamen havada asılı duran bu ağaç çadırlarda konaklamak için Hochseilgarten Hoellschlucht şirketi ile bağlantıya geçmeniz yeterli. Şirketin bundan başka, el yapımı iglo veya uçurum yüzeyi gibi farklı konaklama seçenekleri de mevcut.

Dünyanın en tuhaf otelleri

Aqua Dome, Avusturya

Aqua Dome, Avusturya Alpleri'nde konumlanmış olan bir spa, sauna ve termal tesisi. Otelde konaklayanlar hemen yanı başındaki kayak tesislerinden de yararlanabiliyor.

Dünyanın en tuhaf otelleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın en ilginç köprüleri

Para Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en tuhaf otelleri

Euro’ya rağmen gezilebilecek 7 Avrupa şehri