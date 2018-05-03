Dünyanın en tuhaf otelleri
Tatilini rahat ve konforlu bir konaklama ile süslemek isteyen tatilciler için birçok otel mevcut. Ancak farklı ve heyecanlı bir tatil düşünenler var ise bu oteller tam size göre. Kayaya sabitlenmiş portatif yataklardan denizin orta yerindeki kaleye, işte o yerler…
Hotel Kakslauttanen, Finlandiya
Kuzey ışıklarını seyrederken iliklerinize kadar donmanıza gerek yok. Sıcacık cam iglonuzda uzanıp, vahşi doğanın ve renkli kuzey gecelerinin keyfine varabilirsiniz. Hotel Kakslauttanen, Aurora Borealis sezonunun başladığı ağustos ayının üçüncü haftasından nisan sonuna kadar açık.
Yüzen ev, Londra
Burası AirBnb'nin tanıtımı için kullanılsa da, bu Yüzen Ev’de konaklayamayacağınız anlamına gelmiyor. Şirket geçen yıllarda 18-23 Mayıs arasında bu sıra dışı evi konaklamaya açtı. İki oda, bir salon ve bir tuvaletten oluşan yüzen evin bahçesindeki mor salkımlar da bahçeye ayrı bir hava katıyor.
Kuş yuvası, İsveç
İsveçli mimar Bertil Harström'ün tasarımı olan lüks ev, dört konuğu aynı anda ağırlayabiliyor. Kuzey İsveç'te lüks konutlar tasarlayan Harström'ün Lule Nehri vadisinde yarattığı bu evin merdiveni de kullanıldıktan sonra içeri toplanabiliyor ve doğal görünümünde mümkün olduğunca az değişiklik gözlemleniyor.
İnsansız kale, Britanya
İngiltere'nin güneyindeki Wight Adası'ndan yaklaşık 1 kilometre açıkta bulunan eski bir 19. yüzyıl deniz kalesi, bugün dünyanın en tuhaf konaklama mekanlarından biri olarak hizmet veriyor. Zamanında Fransızların yapacağı olası bir saldırıyı önceden gözlemleyebilmek için inşa edilen 7 dönümlük kale, bugün ziyaretçilerin kite sörf, jet ski ve kano ile keyifli vakit geçirebileceği bir otel olarak kullanılıyor
Kaya kampı, Galler
Eğer tatilde güvenliğe önem veren biriyseniz burayı şimdiden unutun. Ama adrenalin benim yaşam biçimim diyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Gaia Adventures tarafından işletilen uçurum otelinde, dimdik bir kayalık yüzeye sabitlenmiş ve zeminden 65 metre yukarıda bulunan portatif yataklarda konaklamak hayatınızın macerası olabilir. Tek yapmanız gereken biraz sakin olmak; en azından olmayı denemek.
Ağaç çadırları, Almanya
Bavyera'da tamamen havada asılı duran bu ağaç çadırlarda konaklamak için Hochseilgarten Hoellschlucht şirketi ile bağlantıya geçmeniz yeterli. Şirketin bundan başka, el yapımı iglo veya uçurum yüzeyi gibi farklı konaklama seçenekleri de mevcut.
Aqua Dome, Avusturya
Aqua Dome, Avusturya Alpleri'nde konumlanmış olan bir spa, sauna ve termal tesisi. Otelde konaklayanlar hemen yanı başındaki kayak tesislerinden de yararlanabiliyor.
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