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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HürriyetSeyahatDünyanın en son teknoloji otelleri
Seyahat Dünyanın en son teknoloji otelleri
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Seyahat
Hürriyet Haber
28.12.2017 - 14:49| Son Güncelleme:

Dünyanın en son teknoloji otelleri

Oda servisine verdiğiniz bir siparişin ardından otel odanızın kapısında bir robot görürseniz şaşırmayın. Singapur’daki bir otelin yeni başlattığı bu sistemde oda servisini gerçek insanların yerine, özel tasarlanmış robotlar yapıyor. Bunun gibi ve daha birçok değişik teknolojik yeniliklerin kullanıldığı dünyadaki en süpersonik otelleri keşfedin. Dünyanın uçak bileti arama motoru Skyscanner sizler için derledi.
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1- Hub by Premier Inn, Londra – İngiltere

Odanızın kapısını açıp da “do not disturb”, yani “rahatsız etmeyin” yazısını kapı koluna asmaya üşeniyor musunuz? Ayağa kalkıp oda ısısını ayarlamak zor mu geliyor? Londra’daki hub by Premier Inn’de akıllı telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla bunun gibi otel odasında yapmak durumunda olduğunuz birçok şeyi kolayca yapabiliyorsunuz. Süper hızlı internetle de asla bağlantı sorunu yaşamıyorsunuz. Ayrıca son teknoloji check-in sistemiyle yalnızca ekranı sağa kaydırarak otel check-in sorunsuzca yapılabiliyor.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


2- J House Greenwich Hotel, Connecticut – ABD

Bu otelin listemize girmesinin sebebi tuvaletleri. Tuvaletteki aynanın içine yerleştirilmiş televizyonlar artık sıradan geliyor olabilir. Amerika’daki bu oteldeki tuvalet ekranının özelliği, aynanın buharlanması derdinin çözülmüş olması. Bu size yetmediyse bir de son teknoloji klozet TOTO Neorest’i dinleyin. Batı tuvaletlerinde rastlanmayan taharet musluğu rahatlığı bulunan bu klozetlerin bir de içten ısıtma ve hava temizleyici özelliği var. Bu otelde vaktinizin çoğunu tuvalette geçirme olasılığınız yüksek.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


3- Hotel Zetta, San Fransisco – ABD

Burası kesinlikle San Fransisco’nun en havalı otellerinden birisi. “Geek”ler için bulunmaz bir eğlence merkezi olan Zetta otelinde oyun konsollarıyla dolu bir oyun odasının yanı sıra, sanal gerçeklik odası da mevcut. VR Cube adı verilen bu odada takacağınız bir sanal gerçeklik gözlüğüyle kendinizi bambaşka dünyalarda buluyorsunuz. Ayrıca Zetta otelindeki eski tarz telefon kulübesinin içinde tweet atmak, snapchat görüntüsü yollamak veya blog yazısı yazmak mümkün. Bir de otelde müzede gibi sergilenen eski oyun kasetlerine, bilgisayar çiplerine ve eski cep telefonlara bakıp nostalji yaşayabilirsiniz.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


4- Yotel, New York – ABD

New York’un göbeğinde, Times Square’de bütçeyi aşmadan iyi bir otelde kalmak için Yotel’den iyisi yok. Bu otelde, çalışanların yerine robotlar var; mesela kullanmayacağınız veya güvenli bir yerde durmasını istediğiniz eşyaları bir robotun ilgilendiği dolaplara koyulabiliyor. Camekanın içinde olan robot, eşyalarınızın bulunduğu dolabı çıkarıp önünüze getiriyor. Check-in ve check-out’u yaparken de müşterilerle robotlar ilgileniyor. Yalnızca bu kadar değil, odalardaki yerden tasarruf etmek amacıyla tasarlanmış otomatik katlanan yataklar ve harekete duyarlı klima da cabası!

Dünyanın en son teknoloji otelleri


5- M Social Singapore, Singapur

Oda servisine bir şeyler sipariş etmek her zaman keyifli bir şeydir. Ama bir de oda servisini yapan şey (evet kişi değil) bir robotsa kendinizi iyice rahat hissedebilirsiniz. Üstünüze uygun bir şeyler giymek veya en basitinden iletişim kurmanıza bile gerek kalmıyor. Singapur’daki lüks oteller arasında kesinlikle öne çıkmayı başarmış bu otelden ayrılmak istemeyebilirsiniz. Diğer yerlere olduğu gibi Singapur’a da en ucuz uçak biletini ve konaklama imkanlarını Skyscanner ile bulabilirsiniz.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


6- CityHub, Amserdam – Hollanda

CityHub oteli Amsterdam’daki klasik hostellere alternatif olarak yaratılmış. Birbiriyle iç içe geçen iki kapsül gibi olan odalarda alandan tasarruf edilmiş ama yataktan asla. Akıllı telefonunuzla odanın rengini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz otelde wi-fi bağlantısının yanı sıra, son derece kaliteli ses sistemine bağlanıp müzik dinleme imkanı var. Bir de şunu söyleyelim; otel odanızın kartını veya anahtarını kaybetme olasılığınız yok, zira odaya girişler elektronik bileklikle sağlanıyor.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


7- Hilton Mclean Tysons Corner, Virginia – ABD

Bu otel olabildiğince teknolojik olması için tasarlanmış, özellikle iş seyahatleri için. Bu otelde yapılan iş toplantıları için, orada bulunamayan şirket çalışanlarının yüzleriyle bulunabileceği Ava telekonferans robotları mevcut. Bu yeterince garip olsa da, toplantı sonrası yapılan kokteylde dolaşan bir surat görmek daha da garip. Hilton Mclean Tysons Corner otelinde son teknoloji televizyonlarla internetten istediğiniz gibi video veya film izleyebileceğiniz gibi, eğer elektrikli arabayla geldiyseniz, arabanızı da şarj edebiliyorsunuz.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


8- Eccleston Square hotel, Londra – İngiltere

Burası İngiltere’nin, odalarında iPad ve sinema boyutu televizyon bulunan ilk otellerinden; ama dahası da var. Bu otel, hava kirliliğini filtreleyen ve her odaya ayrı havalandırma sağlayan son teknoloji klima sistemiyle donatılmış. Ayrıca odalardaki 15 bin poundluk yataklarda isterseniz yatış pozisyonunuza göre ayarlama yapabiliyor, isterseniz de yattığınız yerden masaj yaptırıyorsunuz. Son olarak, her müşteriye kullanabilecekleri bir akıllı telefon tahsis ediliyor; bu telefonlarla otelde kaldığınız sürece arama yapabiliyorsunuz.

Dünyanın en son teknoloji otelleri


9- Marriott Hotel Ghent, Gent – Belçika

Bu otel, Avrupa’dakilerin arasında robot barındıran ilk otel olma unvanını taşıyor. 56 santimetre boyunda ve 6 kilo ağırlığında olan Mario tam 19 farklı dil konuşabiliyor. Bu sayede dil sıkıntısından dolayı yanlış sipariş verme problemi ortadan kalkmış oluyor! Bu robotun marifetleri bununla da sınırlı değil. Resepsiyonda da çalışan Mario’nun, müşterilere anahtarlarını teslim etmekten oteldeki favori yemeğini söylemeye, odaya verilen siparişleri götürmekten dans edip şarkı söylemeye kadar bir sürü hüneri var!

Dünyanın en son teknoloji otelleri


10- Kameha Grand, Zürih – İsviçre

Dünyanın dört bir yanında bulunan temalı otellerden bahsedildiğini duymuş veya internette fotoğraflarına rastlamışsınızdır. İşte onlar gibi tema oteli olan Zürih’teki Kameha Grand’da Uzay Süiti de bulunuyor. Uzay meraklıları için bulunmaz bir deneyim barındıran bu odada havada duran yatak, minyatür füzeler ve astronot eldiveni şeklinde raflar var. Uzay Süiti’ndeki en etkileyici şey ise NASA’nın uzay görevlerinin canlı görüntülerini yattığınız yerden izleyebilmeniz.

11- Henn na Hotel, Tokyo – Japonya

Otel check-in’inizi bir dinozorun yapacağı hiç aklınıza gelir miydi? Henn Na otelindeki istisnasız bütün çalışanlar robot. Bu da sizi eşyalarınızı taşıyan insana bahşiş verme derdinden kurtarıyor. Birçok dil konuşabilen robotlar, sizi yüz tanıma özellikleri sayesinde tespit edebiliyorlar. Ayrıca odanıza girmek için de anahtara ihtiyacınız yok, suratınızı göstermeniz yeterli. Böyle bir otelin Japonya’da olması sizi şaşırtmamıştır herhalde. 


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