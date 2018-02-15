Dünyanın en soğuk yerleri
Güneşin teğet geçtiği, kar yağışının durmadığı, kış mevsiminin en uzun sürdüğü ve kışın en sert geçtiği yerleri sizler için sıraladık. İşte size dünyanın en soğuk yerleri…
Grönland
Karlar ülkesi olarak adlandırılan Grönland’da kışın sıcaklık -70’ye kadar düşebiliyor. Yaz aylarında bile sıcaklık -7’yi görülebiliyor. Bu ülkede yaşamak oldukça güç. Ulaşım yok denecek kadar az. Ortalama 3 km buz tabakalarına sahip ülkede karlar %81’ni kaplıyor.
Grönland’ın Eismitte kentinde karayolu bulunmuyor, şehre ulaşım helikopterlerle sağlanıyor. Halk bu soğuğa alışmış durumda ve hiç şikayetçi değil.
Vostok- Antarktika
Dünyadaki en soğuk yerler listesinde en normal yer Antarktika’nın Vostok şehridir. Rüzgarın şiddetli olması ve içilebilir su, yiyecek veya barınak olmaması nedeniyle yaşam yok diyebiliriz. Neredeyse hiç güneş almayan bu ülke, sıcaklıkların sıfırın altında 100 dereceyi gördüğü biliniyor.
Laponya- Finlandiya
Finlandiya’nın kuzeyinde yer alan Laponya, ülkenin en büyük bölgesi. Laponya kuzey ışıklarını görmesi, ren geyiği, husky köpekleriyle en çok tercih edilen tatil durağı. Aralık’tan Nisan’a kadar -40 dereceyi bulan sıcaklıklar, yazın 20 dereceye anca çıkıyor.
Doğal güzellikleriyle büyüleyen Laponya, ziyaretçilerine sayısız alternatifler de sunuyor. Kış tatili için tercih edebilirsiniz.
Moskova- Rusya
Rusya’nın başkenti olan Moskova’da kış günleri uzun ve çok soğuk geçer. Öyle ki ocak ayında hava -30 dereceleri görebilir. Ancak halk bunu eğlenceye çevirmeyi başarmış diyebiliriz. Yılbaşlarına kadar uzanan kış festivalleri oldukça eğlenceli geçiyor.
Bu kış tatil için soğuk yerleri tercih etmek istiyorsanız Moskova güzel bir seçenek olabilir. Tarihi çok eskilere dayanan şehir ziyaretçilerine birçok aktivite imkanı sunuyor.
Montana- ABD
Amerika Birleşik Devletleri kış aylarında geneli çok soğuk diyebiliriz ancak Mantana şehri kış aylarının en sert geçtiği şehirlerinden biri. Mantana’da kışın sıcaklık -57 derecelere kadar düştüğü görülüyor. Amerika’nın coğrafi konumu nedeniyle iklim koşulları oldukça çeşitli. Montana gibi Kuzey bölgeler daha soğuk ve kış aylarında yoğun kar yağışı görülürken, güney ve orta bölgeler önemli derecede daha sıcak ve tarım için çok uygun.
Fotoğraflar: Elpais, vipleseyahat, yourtripto
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