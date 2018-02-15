Dünyanın en soğuk yerleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Seyahat
Hürriyet Haber
15.02.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Dünyanın en soğuk yerleri

Güneşin teğet geçtiği, kar yağışının durmadığı, kış mevsiminin en uzun sürdüğü ve kışın en sert geçtiği yerleri sizler için sıraladık. İşte size dünyanın en soğuk yerleri…

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Grönland

Karlar ülkesi olarak adlandırılan Grönland’da kışın sıcaklık -70’ye kadar düşebiliyor. Yaz aylarında bile sıcaklık -7’yi görülebiliyor.  Bu ülkede yaşamak oldukça güç. Ulaşım yok denecek kadar az. Ortalama 3 km buz tabakalarına sahip ülkede karlar %81’ni kaplıyor.

Dünyanın en soğuk yerleri
Grönland’ın Eismitte kentinde karayolu bulunmuyor, şehre ulaşım helikopterlerle sağlanıyor. Halk bu soğuğa alışmış durumda ve hiç şikayetçi değil.

Vostok- Antarktika

Dünyadaki en soğuk yerler listesinde en normal yer Antarktika’nın Vostok şehridir. Rüzgarın şiddetli olması ve içilebilir su, yiyecek veya barınak olmaması nedeniyle yaşam yok diyebiliriz. Neredeyse hiç güneş almayan bu ülke, sıcaklıkların sıfırın altında 100 dereceyi gördüğü biliniyor.

Antarktikada en büyük buzul kütlesi kopmak üzere
Antarktika'da en büyük buzul kütlesi kopmak üzere

 

 Laponya- Finlandiya

Finlandiya’nın kuzeyinde yer alan Laponya, ülkenin en büyük bölgesi. Laponya kuzey ışıklarını görmesi, ren geyiği, husky köpekleriyle en çok tercih edilen tatil durağı. Aralık’tan Nisan’a kadar -40 dereceyi bulan sıcaklıklar, yazın 20 dereceye anca çıkıyor.

Dünyanın en soğuk yerleri

Doğal güzellikleriyle büyüleyen Laponya, ziyaretçilerine sayısız alternatifler de sunuyor. Kış tatili için tercih edebilirsiniz.

Moskova- Rusya

Rusya’nın başkenti olan Moskova’da kış günleri uzun ve çok soğuk geçer. Öyle ki ocak ayında hava -30 dereceleri görebilir. Ancak halk bunu eğlenceye çevirmeyi başarmış diyebiliriz. Yılbaşlarına kadar uzanan kış festivalleri oldukça eğlenceli geçiyor.

Dünyanın en soğuk yerleri

Bu kış tatil için soğuk yerleri tercih etmek istiyorsanız Moskova güzel bir seçenek olabilir. Tarihi çok eskilere dayanan şehir ziyaretçilerine birçok aktivite imkanı sunuyor.

 Montana- ABD

Amerika Birleşik Devletleri kış aylarında geneli çok soğuk diyebiliriz ancak Mantana şehri kış aylarının en sert geçtiği şehirlerinden biri. Mantana’da kışın sıcaklık -57 derecelere kadar düştüğü görülüyor. Amerika’nın coğrafi konumu nedeniyle iklim koşulları oldukça çeşitli. Montana gibi Kuzey bölgeler daha soğuk ve kış aylarında yoğun kar yağışı görülürken, güney ve orta bölgeler önemli derecede daha sıcak ve tarım için çok uygun.

Sular çekilince gün yüzüne çıkan saklı gemi: Monte Carlo
Sular çekilince gün yüzüne çıkan saklı gemi: Monte Carlo

 

Fotoğraflar: Elpais, vipleseyahat, yourtripto

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