Dünyanın en sıra dışı gölü! Turistler üzerinde yürümek için akın ediyorlar...

Natron Gölü- Taşlaşan Göl (Tanzanya)



Dünyadaki en ilginç göllerden biri Tanzanya’da bulunan Natron Gölü. Natron Gölü'nün yüksek alkalin değerinden ötürü dokunan her hayvanın birdenbire taşlaştığı ve öldüğü iddia ediliyor. Bölgeyi gezen fotoğrafçı Nick Brandt ise ‘Tahrip Edilmiş Alanlara Doğru’ isimli kitabında gölle ilgili şu bilgilere yer veriyor: "Natron Gölü'nün etrafında yıkanmış, kuşlardan yarasalara kadar birçok tür keşfettim. Kimse ölüm sebeplerini bilmiyor ancak su çok yüksek soda ve tuz içeriğine sahip. Öyle ki, Kodak film kutularımın boyalarını bile saniyeler içerisinde çıkarabiliyordu. Sahilin kıyısında bulduğum bu hayvanları aldım ve onları sanki o halleriyle yaşıyorlarmış gibi, ölmeden önce, normalde duracakları pozisyonlarına koydum, böylece bir nevi hayata döndürdüm. Ölüm içerisinde yeniden canlandırılmış gibi..."







Underwater Park, Green Lake in Tragoess / Su Altı Parkı, Tragoess Yeşil Gölü (Avusturya)



Yeşil göl Avusturya'da Tragoess civarında bulunuyor. Kışın insanların zaman geçirdiği bir park yalnız yazın dağın tepesindeki karların erimesi sonucu oluşan bir göl oluyor. 10 metre derinliğe kadar ulaşan su birikintisi dağlardaki karın erimesi sonucu oluştuğu için aslında renksiz ve berrak… Fakat zeminin yansımasından dolayı yeşil bir renk oluşuyor.







Christ of The Abyss / Derinliğin Mesihi (İtalya)



Su altında bulunan bronzdan yapılma 2,50 metre uzunluğunda bir İsa heykeli. Derinlere dalmayı seven dalgıçlar için favori bir yer konumunda. Su altında görülebilecek gizemli yerlerden bir tanesi…







Road to Heaven, Huashan Mountain / Cennete Giden Yol, Huashan Dağı (Çin)



Adrenalin tutkunlarının tercih ettiği bu yolda nabzınızı kontrol etmekte zorlanıyorsunuz. Ölüme meydan okuduğunuz bu yolun sonunda, bir çay evi sizi bekliyor.







Yonaguni Monument / Yonaguni Anıtı (Japonya)



Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olan Yonaguni Anıtı için bilim insanları doğallığı konusunda bir karara varmış değiller. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzaylılar tarafından yapıldığı bile söyleniyor.







Pink Sands Beach / Pink Sands Plajı (Bahamalar)



Kumsalda bulunan bazı planktonlar ve minerallerden dolayı pembe renge bürünen bu plaj görülmesi gereken ilginç yerlerin başında geliyor.







The Doorway Railway of Honoi / Hanoi’nin Giriş Demiryolu (Vietnam)



Mağazaların, yerleşim yerlerinin önünden geçen Hanoi kentinin girişindeki garip demiryollarından bir tanesi.







Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya)



Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.







Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya)



Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.







Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada)



İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…