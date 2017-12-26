Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin

e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL

Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HürriyetSeyahatDünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği
Seyahat Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Seyahat
Hürriyet Haber
26.12.2017 - 14:47| Son Güncelleme:

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

Ülkemizde de olduğu gibi dünyanın her yerinde yılbaşı pek çok farklı gelenekle kutlanıyor. Bunların arasında tabak kıranlar, dalgaların üstünden atlayanlar, buz gibi soğuk suya dalanlar ve daha niceleri bulunuyor. İşte sizin için dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği…
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinde de yılbaşı kutlamaları farklılık gösteriyor. İşte birbirinden ilginç 8 yılbaşı geleneği... 

1- İlk ayak basan olma

İskoçya ve Yunanistan’da yaygın bir gelenek olan “ilk ayak” ya da “ilk adım”, yeni yılın nasıl geçeceğini belirleyen bir inanış. Yeni yıla girilen dakikalarda eve ilk giren kişinin yıl boyunca iyi ya da kötü şans getireceği düşünülüyor. Saatler tam gece yarısını gösterdiğinde insanlar, sevdiklerinin evine adım atan ilk kişi olmak için bir yarışa dahil oluyor. Bu mücadelede eve sağ ayakla girmek şans anlamına gelirken para, ekmek, tuz gibi bolluk ve bereketi simgeleyen ev hediyesi seçenekleri de mutlaka konuklarda bulunması gereken şeylerden.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

2- Yedi dalga yedi gün

Sırada bir Brezilya geleneği olan 7 dalga üzerinden atlamak var. Bu geleneğe göre her dalga haftanın bir gününü temsil ediyor ve dalgaların üzerinden atlanıldığında yeni yılın her gününün bolluk içinde geçeceğine inanılıyor. Kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla beyaz renkli giyinmek de Brezilyalılara özgü bir yılbaşı geleneği.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

 

21
Yılbaşının en iyi 10 adresi
Yılbaşının en iyi 10 adresi



3- Buz gibi sulara atlamak

Kışın çok soğuk yaşandığı şehirlerde buz gibi sulara atlamak kulağa oldukça zor gelse de, İngiltere Brighton’da ve Sibirya’da bu gelenek oldukça revaçta. Yeni yıla nasıl girilirse tüm yılın öyle geçeceği inancı buralara uğramamış olmalı!

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

4- Yaktıkları kağıdı içiyorlar

Enteresan bir yılbaşı kutlaması da Rusya’dan geliyor. Yeni yıla dair iyi dilekler bir kağıda yazılıyor, ardından bu kağıt yakılıyor. Yakılan kağıdın külleri, bir içeceğin içine dolduruluyor ve içiliyor. Dilekleri içselleştirmek böyle bir şey olsa gerek!

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

5- Bolluk için mercimek yeme seremonisi

Bolluk ve bereket inancıyla madeni paraya benzeyen yuvarlak cisimlerin tüketilmesi geleneği pek çok toplum tarafından uygulanıyor. İtalya ve Şili’de gelenekselleşmiş olan mercimek yeme seremonisi de bunlardan biri.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

6- Kötü ruhları uzaklaştırmak için kurşun dökmek

Bize biraz tanıdık bir gelenek olan kurşun dökmek var sırada. Türk geleneklerine göre kötü enerjilerden ve nazardan korunmak için yapılan kurşun dökme seremonisi, Almanya ve Finlandiya’da da yapılmakta. Bu gelenek, eritilen teneke ya da kurşunun suya atılması ile oluşan şekillerin yorumlanması şeklinde gerçekleşiyor.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

7- Boş bir valiz ile sokakları dolaşmak

Yeni yıl dilekleriniz arasında daha çok seyahat etmek varsa siz de Kolombiyalıların yılbaşı geleneğine uyup sokaklarda boş bir valizle dolaşabilirsiniz. Bunun yıllık seyahat planlarınızı nasıl etkileyeceği bilinmez ama arkadaşlarınızı da katacağınız bu aktivite ile çok eğleneceğiniz kesin!

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği


Türkiye yılbaşına nerede giriyor
Türkiye yılbaşına nerede giriyor?



8- Tabak kırarak kötü ruhları uzaklaştırmak

Bir diğer enteresan yılbaşı geleneği de Danimarka’dan geliyor: Eve girerken tabak kırmak. Yılbaşında misafirliğe giderken yanınızda eski bir tabak getiriyor ve evden içeri girerken tabağı kırıyorsunuz. Bu gelenek, geçen yılın kötü ruhlarının temizlendiği inancıyla yapılıyor. Ayrıca hangi evin daha kalabalık bir arkadaş çevresi olduğu da kapıdaki kırık tabaklardan anlaşılıyor.

Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
Bunları da Okuyabilirsiniz
﻿