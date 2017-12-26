Dünyanın en sıra dışı 8 yılbaşı geleneği

Ülkemizde olduğu gibi dünyanın farklı yerlerinde de yılbaşı kutlamaları farklılık gösteriyor. İşte birbirinden ilginç 8 yılbaşı geleneği...

1- İlk ayak basan olma



İskoçya ve Yunanistan’da yaygın bir gelenek olan “ilk ayak” ya da “ilk adım”, yeni yılın nasıl geçeceğini belirleyen bir inanış. Yeni yıla girilen dakikalarda eve ilk giren kişinin yıl boyunca iyi ya da kötü şans getireceği düşünülüyor. Saatler tam gece yarısını gösterdiğinde insanlar, sevdiklerinin evine adım atan ilk kişi olmak için bir yarışa dahil oluyor. Bu mücadelede eve sağ ayakla girmek şans anlamına gelirken para, ekmek, tuz gibi bolluk ve bereketi simgeleyen ev hediyesi seçenekleri de mutlaka konuklarda bulunması gereken şeylerden.





2- Yedi dalga yedi gün

Sırada bir Brezilya geleneği olan 7 dalga üzerinden atlamak var. Bu geleneğe göre her dalga haftanın bir gününü temsil ediyor ve dalgaların üzerinden atlanıldığında yeni yılın her gününün bolluk içinde geçeceğine inanılıyor. Kötü ruhları uzaklaştırmak amacıyla beyaz renkli giyinmek de Brezilyalılara özgü bir yılbaşı geleneği.









3- Buz gibi sulara atlamak

Kışın çok soğuk yaşandığı şehirlerde buz gibi sulara atlamak kulağa oldukça zor gelse de, İngiltere Brighton’da ve Sibirya’da bu gelenek oldukça revaçta. Yeni yıla nasıl girilirse tüm yılın öyle geçeceği inancı buralara uğramamış olmalı!







4- Yaktıkları kağıdı içiyorlar

Enteresan bir yılbaşı kutlaması da Rusya’dan geliyor. Yeni yıla dair iyi dilekler bir kağıda yazılıyor, ardından bu kağıt yakılıyor. Yakılan kağıdın külleri, bir içeceğin içine dolduruluyor ve içiliyor. Dilekleri içselleştirmek böyle bir şey olsa gerek!







5- Bolluk için mercimek yeme seremonisi

Bolluk ve bereket inancıyla madeni paraya benzeyen yuvarlak cisimlerin tüketilmesi geleneği pek çok toplum tarafından uygulanıyor. İtalya ve Şili’de gelenekselleşmiş olan mercimek yeme seremonisi de bunlardan biri.





6- Kötü ruhları uzaklaştırmak için kurşun dökmek

Bize biraz tanıdık bir gelenek olan kurşun dökmek var sırada. Türk geleneklerine göre kötü enerjilerden ve nazardan korunmak için yapılan kurşun dökme seremonisi, Almanya ve Finlandiya’da da yapılmakta. Bu gelenek, eritilen teneke ya da kurşunun suya atılması ile oluşan şekillerin yorumlanması şeklinde gerçekleşiyor.







7- Boş bir valiz ile sokakları dolaşmak

Yeni yıl dilekleriniz arasında daha çok seyahat etmek varsa siz de Kolombiyalıların yılbaşı geleneğine uyup sokaklarda boş bir valizle dolaşabilirsiniz. Bunun yıllık seyahat planlarınızı nasıl etkileyeceği bilinmez ama arkadaşlarınızı da katacağınız bu aktivite ile çok eğleneceğiniz kesin!















8- Tabak kırarak kötü ruhları uzaklaştırmak



Bir diğer enteresan yılbaşı geleneği de Danimarka’dan geliyor: Eve girerken tabak kırmak. Yılbaşında misafirliğe giderken yanınızda eski bir tabak getiriyor ve evden içeri girerken tabağı kırıyorsunuz. Bu gelenek, geçen yılın kötü ruhlarının temizlendiği inancıyla yapılıyor. Ayrıca hangi evin daha kalabalık bir arkadaş çevresi olduğu da kapıdaki kırık tabaklardan anlaşılıyor.





