Dünyanın en renkli sokakları

1- Lesvos,Yunanistan

Çiçeklerle bezenmiş ve masallardan fırlamış gibi görünen bu sokakta romantizmin doruklarında gezinebilirsiniz.





2- Bonn Almanya



Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyâletinin güneyinde ,Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bu kentte, pembe çiçeklerin hakim olduğu bu büyüleyici sokağı gezi listenize eklemenizde fayda var.









3- Stockholm,İsveç

İsveç'in başkenti olmasının yanında en büyük şehri konumunda da bulunan Stockholm romantizm yaşamak isteyen çiftlere de etkileyici sokaklarıyla ev sahipliği yapıyor.







4- Washington DC, ABD



Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC, sarı çiçeklerin büyüleyici görüntüsüne sahip olan bu sokağıyla çiftler için güzel anılar biriktirme fırsatını da beraberinde getiriyor.







5- Valencia, İspanya



Valencia, İspanya'da Valencia özerk bölgesinin başkenti olmasının yanında bu büyüleyici görüntüye sahip sokağada ev sahipliği yapma konumunda bulunuyor.









6- Tayland



Sevgililer Günü tatili için nasıl bir şeyler arzularsınız? Egzotik atmosferi, romantik yapısı ve büyüleyici görüntüsüyle Tayland düşünmeye değer.





7- Spello,İtalya



Değerli anılar veya unutulmaz anlar biriktirmek isteyenler için yaratılmış bir ortam Spello!







8- Brisbane, Avustralya



Avustralya’nın bir kenti olan Brisbane , aynı zamanda Queensland'ın da merkezi konumunda. Büyüleyici dokusuyla da çiftlere güzel bir ortam yaratan sokaklara sahip.





9- Posatino,İtalya



Positano, İtalya'nın Campania bölgesindeki Amalfi Sahili'nde yer alan bir yerleşim bölgesi. Mağrabi tarzı mimarisi ile ünlü olmasının yanında büyüleyici sokaklara da sahip.







10- Porto Alegre, Brezilya

Porto Alegre, Brezilya'nın 26 eyaletinden biri olan Rio Grande do Sul'un başkenti aynı zamanda en büyük nüfuslu şehri konumunda. Etkileyici görüntüye sahip bu sokağıylada çiftlerin gezi listelerine girebilecek konumda.

















