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Seyahat

Dünyanın en renkli sokakları

Dünya üzerinde bazı sokaklar güzellikleriyle adeta büyülüyor. Etkileyici görüntüleri ve sahip oldukları romantik dokularıyla görülmeye değer sokaklar, dünyanın en renkli sokakları.

Hürriyet Haber
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1- Lesvos,Yunanistan

Çiçeklerle bezenmiş ve masallardan fırlamış gibi görünen bu sokakta romantizmin doruklarında gezinebilirsiniz.Dünyanın en renkli sokakları

2- Bonn Almanya

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyâletinin güneyinde ,Ren Nehri'nin her iki yakasına yayılan bu kentte, pembe çiçeklerin hakim olduğu bu büyüleyici sokağı gezi listenize eklemenizde fayda var.

Dünyanın en renkli sokakları

3- Stockholm,İsveç

İsveç'in başkenti olmasının yanında en büyük şehri konumunda da bulunan Stockholm romantizm yaşamak isteyen çiftlere de etkileyici sokaklarıyla ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en renkli sokakları

4- Washington DC, ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC, sarı çiçeklerin büyüleyici görüntüsüne sahip olan bu sokağıyla çiftler için güzel anılar biriktirme fırsatını da beraberinde getiriyor.

Dünyanın en renkli sokakları

5- Valencia, İspanya
 
Valencia, İspanya'da Valencia özerk bölgesinin başkenti olmasının yanında bu büyüleyici görüntüye sahip sokağada ev sahipliği yapma konumunda bulunuyor.

Dünyanın en renkli sokakları

6- Tayland

Sevgililer Günü tatili için nasıl bir şeyler arzularsınız? Egzotik atmosferi, romantik yapısı ve büyüleyici görüntüsüyle Tayland düşünmeye değer.

Dünyanın en renkli sokakları

7- Spello,İtalya

Değerli anılar veya unutulmaz anlar biriktirmek isteyenler için yaratılmış bir ortam Spello!

Dünyanın en renkli sokakları

8- Brisbane, Avustralya

Avustralya’nın bir kenti olan Brisbane , aynı zamanda Queensland'ın da merkezi konumunda. Büyüleyici dokusuyla da çiftlere güzel bir ortam yaratan sokaklara sahip.

Dünyanın en renkli sokakları

9- Posatino,İtalya

Positano, İtalya'nın Campania bölgesindeki Amalfi Sahili'nde yer alan bir yerleşim bölgesi. Mağrabi tarzı mimarisi ile ünlü olmasının yanında büyüleyici sokaklara da sahip.

Dünyanın en renkli sokakları

10- Porto Alegre, Brezilya

Porto Alegre, Brezilya'nın 26 eyaletinden biri olan Rio Grande do Sul'un başkenti aynı zamanda en büyük nüfuslu şehri konumunda. Etkileyici görüntüye sahip bu sokağıylada çiftlerin gezi listelerine girebilecek konumda.

Dünyanın en renkli sokakları







 

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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