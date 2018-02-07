Dünyanın en renkli şehirleri

Longye,arbyen Norveç

Longyearbyen büyük ya da sürekli gelişen bir şehir olmasa da, Arktik Okyanusu’nda yer alan Norveç'e bağlı Svalbard Takımadalarının başkenti. Burası, yılın büyük bir kısmında tamamen karlarla kaplı bembeyaz bir şehir. Longyearbyen'in renkli evleri, şehrin bu beyaz görüntüsüyle çok güzel bir tezat oluşturuyor.

Buenos Aires, Arjantin



Buenos Aires’in güney-doğusunda yer alan La Boca, gerçek bir açık hava müzesi gibi. Sadece yayaların girebildiği küçük bir sokak olan Caminito’da kısa bir yürüyüşe çıktığınızda, yerel sanatçıların duvar resimleri ve grafitti çalışmalarındaki renklerin büyüsüne kapılacaksınız.

Jodhpur, Hindistan

Hindistan’da “Mavi Şehir” olarak anılan Jodhpur, dünyanın belki de en renkli şehri olabilir. Kentte evlerini ilk önce Hinduların kast sisteminde en üstlerde yer alan Brahminlerin maviye boyadığı, ardından diğer kent sakinlerinin de onları taklit ettiği söyleniyor.

St. John's, Kanada

Newfoundland’daki St. John's kasabasının merkezi, sıra sıra dizilmiş bitişik nizamdaki renkli evleriyle listemizin gözbebeklerinden. Evleri farklı ve capcanlı renklere boyama geleneği, balıkçıların gece yorgun argın (ya da belki zil zurna sarhoş) eve döndüklerinde, kendi evlerini kolayca tanımaları için başlamış ve günümüzde halen devam ediyor.

Balat, İstanbul

İstanbul’un gayrimüslim nüfusunun eski yerleşim yerlerinden biri olan semt, bugünkü haline 19. yüzyılda kavuşmuş. Genellikle üç katlı olan Balat evlerini dar ön cepheleri ve üst katlarındaki cumba gibi çıkıntıları sayesinde kolayca tanıyabilirsiniz. Renk renk boyanmış binalarıyla dönem dizilerinin de gözde mekanı olan Balat, eski İstanbul'u tatmak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer.

Wroclaw, Polonya



Aşağı Silezya’nın geleneksel kuzey mimarisine has rengarenk binaları, tıpkı kentin genç ve yaratıcı zevklere sahip halkı gibi hayat dolu bir güzellik sunuyor.



Stokholm, İsveç

İsveç’te renkli binaların olduğu birçok farklı yer var. Bunların en rengarenk ve canlı olanı ise Gamla Stan’daki Stortorget Meydanı’nda bulunuyor. Stortorget’i Türkçeye çevirdiğimizde “büyük” anlamına geliyor ama bu meydanı gidip gördüğünüzde, oldukça küçük bir alanla karşılaştığınızda biraz şaşırabilirsiniz.

Procida, İtalya

Pastel tonlarındaki binaların renklerinin, hemen yanındaki denize yansıdığını hayal edin. İşte Procid böyle bir yer. Ischia ve Capri Adası’yla birlikte Napoli yakınlarında bulunan üç volkanik adadan en küçüğü olan Procida, aynı zamanda en renklisi de. Farklı cephe düzenlerindeki binaların canlı renkleri ve camlara asılmış çamaşırlar, insana "lüks olmadan da hayat çok güzel" mesajı veriyor.

Bristol, İngiltere

Bristol’ün Clifton bölgesindeki teraslı evler, hem mimari tarzları hem de canlı renkleriyle hemen yanı başlarındaki modern yapılarla hoş bir tezat oluşturuyorlar. Eski ve yeni arasındaki uyum bu olsa gerek. Ama tercihiniz sorulsa, siz de eski ama renkli evleri tercih ederdiniz, değil mi?

Barselona, İspanya

Barselona dünyanın en sevilen, en canlı ve en popüler şehirlerinden biri olma özelliğinin yanı sıra, en renkli şehirlerinden de birisi. Gaudi'nin eserleriyle renklenen kent, dünyada en çok turist çeken şehirlerden biri olma özelliğini de yine bu dahi mimarın eserlerine borçlu dersek hiç de yalan söylemiş olmayız. Rengarenk mozaikleriyle fotoğraftaki Park Güell'i ya da 1887'de inşa ettiği Casa Batlloyu gezince buna siz de hak vereceksiniz.

Fotoğraflar: Alamy, deviantart