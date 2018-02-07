Dünyanın en renkli şehirleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber: Panama'nın ilginç yerlileri: Emberra

Seyahat
Hürriyet Haber
07.02.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Dünyanın en renkli şehirleri

Arjantin’den Norveç’e dünyanın en renkli kasabalarını ve şehirlerini sizler için sıraladık. Üstelik listede İstanbul’dan da bir yer var. İşte size dünyanın en renkli şehir ve kasabaları…

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Longye,arbyen Norveç 

Longyearbyen büyük ya da sürekli gelişen bir şehir olmasa da, Arktik Okyanusu’nda yer alan Norveç'e bağlı Svalbard Takımadalarının başkenti. Burası, yılın büyük bir kısmında tamamen karlarla kaplı bembeyaz bir şehir. Longyearbyen'in renkli evleri, şehrin bu beyaz görüntüsüyle çok güzel bir tezat oluşturuyor.

Dünyanın en renkli şehirleri

Buenos Aires, Arjantin 

Buenos Aires’in güney-doğusunda yer alan La Boca, gerçek bir açık hava müzesi gibi. Sadece yayaların girebildiği küçük bir sokak olan Caminito’da kısa bir yürüyüşe çıktığınızda, yerel sanatçıların duvar resimleri ve grafitti çalışmalarındaki renklerin büyüsüne kapılacaksınız.

Dünyanın en renkli şehirleri

Jodhpur, Hindistan 

Hindistan’da “Mavi Şehir” olarak anılan Jodhpur, dünyanın belki de en renkli şehri olabilir. Kentte evlerini ilk önce Hinduların kast sisteminde en üstlerde yer alan Brahminlerin maviye boyadığı, ardından diğer kent sakinlerinin de onları taklit ettiği söyleniyor.

Dünyanın en renkli şehirleri

St. John's, Kanada 

Newfoundland’daki St. John's kasabasının merkezi, sıra sıra dizilmiş bitişik nizamdaki renkli evleriyle listemizin gözbebeklerinden. Evleri farklı ve capcanlı renklere boyama geleneği, balıkçıların gece yorgun argın (ya da belki zil zurna sarhoş) eve döndüklerinde, kendi evlerini kolayca tanımaları için başlamış ve günümüzde halen devam ediyor.

Her mevsim turistlerin uğrak noktası: Kanada
Her mevsim turistlerin uğrak noktası: Kanada

 

Balat, İstanbul

İstanbul’un gayrimüslim nüfusunun eski yerleşim yerlerinden biri olan semt, bugünkü haline 19. yüzyılda kavuşmuş. Genellikle üç katlı olan Balat evlerini dar ön cepheleri ve üst katlarındaki cumba gibi çıkıntıları sayesinde kolayca tanıyabilirsiniz. Renk renk boyanmış binalarıyla dönem dizilerinin de gözde mekanı olan Balat, eski İstanbul'u tatmak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer.

Dünyanın en renkli şehirleri

Wroclaw, Polonya 

Aşağı Silezya’nın geleneksel kuzey mimarisine has rengarenk binaları, tıpkı kentin genç ve yaratıcı zevklere sahip halkı gibi hayat dolu bir güzellik sunuyor.

Dünyanın en renkli şehirleri

Stokholm, İsveç 

İsveç’te renkli binaların olduğu birçok farklı yer var. Bunların en rengarenk ve canlı olanı ise Gamla Stan’daki Stortorget Meydanı’nda bulunuyor. Stortorget’i Türkçeye çevirdiğimizde “büyük” anlamına geliyor ama bu meydanı gidip gördüğünüzde, oldukça küçük bir alanla karşılaştığınızda biraz şaşırabilirsiniz.

İsveç rivyerası GÖTEBORG
İsveç rivyerası GÖTEBORG

 

Procida, İtalya 

Pastel tonlarındaki binaların renklerinin, hemen yanındaki denize yansıdığını hayal edin. İşte Procid böyle bir yer. Ischia ve Capri Adası’yla birlikte Napoli yakınlarında bulunan üç volkanik adadan en küçüğü olan Procida, aynı zamanda en renklisi de. Farklı cephe düzenlerindeki binaların canlı renkleri ve camlara asılmış çamaşırlar, insana "lüks olmadan da hayat çok güzel" mesajı veriyor.

Dünyanın en renkli şehirleri

Bristol, İngiltere

Bristol’ün Clifton bölgesindeki teraslı evler, hem mimari tarzları hem de canlı renkleriyle hemen yanı başlarındaki modern yapılarla hoş bir tezat oluşturuyorlar. Eski ve yeni arasındaki uyum bu olsa gerek. Ama tercihiniz sorulsa, siz de eski ama renkli evleri tercih ederdiniz, değil mi?

Dünyanın en renkli şehirleri

Barselona, İspanya

Barselona dünyanın en sevilen, en canlı ve en popüler şehirlerinden biri olma özelliğinin yanı sıra, en renkli şehirlerinden de birisi. Gaudi'nin eserleriyle renklenen kent, dünyada en çok turist çeken şehirlerden biri olma özelliğini de yine bu dahi mimarın eserlerine borçlu dersek hiç de yalan söylemiş olmayız. Rengarenk mozaikleriyle fotoğraftaki Park Güell'i ya da 1887'de inşa ettiği Casa Batlloyu gezince buna siz de hak vereceksiniz.

Ülkeyi anlatan küçük köy: Poble
Ülkeyi anlatan küçük köy: Poble

 

Fotoğraflar: Alamy, deviantart

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