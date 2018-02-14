Dünyanın en renkli oteli
Slovakya’nın başkenti Bratislava'da bulunan bu otelin iç ve dış mimarisi görenleri şaşırtıyor. Normal bir otelin sadeliğinin aksine rengarenk bir yapıya sahip bu otelde konaklama şansınızda bulunuyor.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Otel Galeria Avangart mimarisi ile dikkat çekiyor.
Aynı zamanda sanat galerisi olarak da hizmet veren otel, müşterilerine farklı yapılardaki rengarenk odalarda konaklama imkanı sunuyor.Normal otellerden farklı olan bu yapının içerisinde çeşitli türde tablolar ve bireysel çalışmalar sonucu ortaya çıkmış ilginç eserler bulunuyor…
İçerisinde ki kafe, banyo ve yatak odalarının bile rengarenk olduğu bu otel farklı yapılara ilgisi olan ziyaretçilerinde ilgisini çekmiş durumda. İlginç bir deneyim yaşamak isterseniz bu otelde konaklama şansınızda mevcut...
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