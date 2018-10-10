DÃ¼nyanÄ±n en renkli kasabasÄ±: Guatape

DünyanÄ±n en renkli kasabasÄ±: Guatape
Kolombiya'nin Medellin kenti yakÄ±nlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir kasaba olan Guatape, rengarenk ev ve sokaklarÄ±yla film setlerinden fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibi duruyor.
Kasabada bulunan tÃ¼m evlerin capcanlÄ± renklerle boyanmÄ±ÅŸ olduÄŸu Guatape kasabasÄ±nda bu gelenek, bazÄ± ailelerin kendi evlerinin duvarlarÄ±na minik desenler Ã§izmeleriyle baÅŸlamÄ±ÅŸ.
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Daha sonra herkesin evlerinin dÄ±ÅŸ cephesini hatta sokaklarÄ± rengarenk boyamasÄ±yla bÃ¼tÃ¼n kasabanÄ±n bir anda havasÄ± deÄŸiÅŸmiÅŸ.
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Her binanÄ±n basit desenler, Ã¼lkeye Ã¶zgÃ¼ motifler ya da sadece canlÄ± renklerle bezendiÄŸi Guatapeâ€™de her sokaÄŸÄ± dÃ¶nerken bambaÅŸka bir manzarayla karÅŸÄ±laÅŸmak mÃ¼mkÃ¼n.
Kolombiyaâ€™nÄ±n Ã§ete savaÅŸlarÄ± nedeniyle turistler iÃ§in tehlikeli bir yer olduÄŸu sÃ¶ylense de, Ã¼lke genelinde gÃ¶rÃ¼lmesi gereken Ã§ok fazla yer olduÄŸu gerÃ§eÄŸi bu riskin alÄ±nmasÄ± iÃ§in yeterli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
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