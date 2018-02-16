Aktarmalı olarak gittiğimiz Rio’da uçaktan adımımızı atar atmaz daha önce pek alışkın olmadığımız farklı bir kültürle karşılaştığımızı anladık. Pek çok farklı milleti içinde barındıran Rio’nun bu denli renkli bir yer olarak anılması bence buradan geliyor sanırım. Rio’nun sahil şeridinde Copacobana, Ipanema ve Lebnon sırayla upuzun mükemmel plajları bulunuyor. Plajlar öyle kalabalık ki adeta tüm şehir gündüz çalışmıyor, her daim siesta yapıyor! Şehrin nabzı bence Lapa’da atıyor! Hem gece hayatı hem de pek çok kültürel aktivitenin merkezi tam da bu arada. O çok ünlü rengarenk Saleron merdivenleri de burada Instagram karesi yakalamanız için sizi bekliyor. Şimdiden söyleyeyim, bu kalabalıkta merdivenleri boş yakalamak epey bir zor.
Gelelim Rio’ya gitme sebebimiz olan Rio karnavalına… Karnaval bu sene 09-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. Samba okullarının 1 sene boyunca hazırlandığı, her gösteriye özel ayrı kostüm ve şovların hazırlandığı dünyanın en renkli karnavalı yılın bu zamanlarında meraklılarını ağırlıyor. Karnavalın geçit töreniyse 2 gün boyunca Sambadrome adı verilen 700 metre uzunluğundaki bir alanda gerçekleşiyor. Toplamda 13 samba okulunun katıldığı geçit töreninde, biz ilk günkü 7 samba okulunu izleme şansını yakaladık. Bu gösterilerin yanı sıra şehrin farklı lokasyonlarında küçük küçük parti ve gösteriler de düzenleniyor.
Fotoğraf meraklıları içinse güzel kare yakalayabilecekleri 2 önerim var. 1 tanesi Parque Lage. Arkada Corcovado Dağı’nın da göründüğü meşhur havuz önü fotoğrafı özellikle instagram’da çok popüler. İkinci önerimse kesinlikle Sugarloaf. Bir teleferik yardımıyla çıkacağınız bu dağda karşılaşacağınız Rio manzarası gerçekten inanılmaz.
Rio’da Vodafone Red ile hangi ayrıcalıkları yaşadım?
Vodafone Red’in ayrıcalıkları arasında benim favorim kesinlikle, tarifemi yurtdışında da kullanabilmek. Böylece fotoğraflarımı internet aramak zorunda kalmadan hızlıca takipçilerimle paylaşabiliyorum. Bir diğer favorim ise VİP Havalimanı transferi. Gerçekten büyük rahatlık sağlıyor, tavsiye ediyorum!
Kaynak: Sezgin YILMAZ