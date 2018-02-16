Dünyanın en renkli karnavalı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Vodafone Red İle Dünya Avucunuzda

Dünyanın en renkli karnavalı

“Dünya Avucunuzda” ekibi olarak bu kez de rotamızı tam adı ‘Sao Sebastiao Rio de Janeiro olan ama kısaca Rio dediğimiz bu renkli şehre çevirdik. Hem de Rio’nuın en güzel döneminde, yani Rio Karnavalı zamanında buraya geldik.

Sezgin YILMAZ
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Aktarmalı olarak gittiğimiz Rio’da uçaktan adımımızı atar atmaz daha önce pek alışkın olmadığımız farklı bir kültürle karşılaştığımızı anladık. Pek çok farklı milleti içinde barındıran Rio’nun bu denli renkli bir yer olarak anılması bence buradan geliyor sanırım. Rio’nun sahil şeridinde Copacobana, Ipanema ve Lebnon sırayla upuzun mükemmel plajları bulunuyor. Plajlar öyle kalabalık ki adeta tüm şehir gündüz çalışmıyor, her daim siesta yapıyor! Şehrin nabzı bence Lapa’da atıyor! Hem gece hayatı hem de pek çok kültürel aktivitenin merkezi tam da bu arada. O çok ünlü rengarenk Saleron merdivenleri de burada Instagram karesi yakalamanız için sizi bekliyor. Şimdiden söyleyeyim, bu kalabalıkta merdivenleri boş yakalamak epey bir zor.

Dünyanın en renkli karnavalı

Gelelim Rio’ya gitme sebebimiz olan Rio karnavalına… Karnaval bu sene 09-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşiyor. Samba okullarının 1 sene boyunca hazırlandığı, her gösteriye özel ayrı kostüm ve şovların hazırlandığı dünyanın en renkli karnavalı yılın bu zamanlarında meraklılarını ağırlıyor. Karnavalın geçit töreniyse 2 gün boyunca Sambadrome adı verilen 700 metre uzunluğundaki bir alanda gerçekleşiyor. Toplamda 13 samba okulunun katıldığı geçit töreninde, biz ilk günkü 7 samba okulunu izleme şansını yakaladık. Bu gösterilerin yanı sıra şehrin farklı lokasyonlarında küçük küçük parti ve gösteriler de düzenleniyor.

Fotoğraf meraklıları içinse güzel kare yakalayabilecekleri 2 önerim var. 1 tanesi Parque Lage. Arkada Corcovado Dağı’nın da göründüğü meşhur havuz önü fotoğrafı özellikle instagram’da çok popüler. İkinci önerimse kesinlikle Sugarloaf. Bir teleferik yardımıyla çıkacağınız bu dağda karşılaşacağınız Rio manzarası gerçekten inanılmaz.

Rio’da Vodafone Red ile hangi ayrıcalıkları yaşadım?

Vodafone Red’in ayrıcalıkları arasında benim favorim kesinlikle, tarifemi yurtdışında da kullanabilmek. Böylece fotoğraflarımı internet aramak zorunda kalmadan hızlıca takipçilerimle paylaşabiliyorum. Bir diğer favorim ise VİP Havalimanı transferi. Gerçekten büyük rahatlık sağlıyor, tavsiye ediyorum!

Kaynak: Sezgin YILMAZ

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