Dünyanın en renkli festivalleri

The Kandy Esala Perahera, Sri lanka

Esala Peraha Festivali, Sri Lanka’nın Kandy kentinde her sene Buda’nın kutsal kabul edilen diş kalıntıları ve koruyucu tanrıları Natha, Vishnu, Kataragama ve Pattini’yi onurlandırmak için kutlanıyor. Binlerce kişi festivalde çoşkulu müzikler eşliğinde ateş dansçılarını, akrobasi gösterileri ve en önemlisi de rengarenk ışıklarla ve kıyafetlerle süslenmiş yüzlerce filin geçit törenini izliyor.

Bu görsel şölen için yürüyüş diş tapınağından başlıyor. Buda’nın kutsal kabul edilen diş kalıntıları 3,5 kmlik yolda ve 10 gün boyunca filin sırtında geziyor. Ne zaman: 16-26 Ağustos, 2018

Loy Krathong Festivali, Tayland

Loi Krathong Festivali, Tayland’ın geleneksel ay takvimine göre her yıl 12. ayında dolunay gecesi kutlanan ışık festivalidir. Festivalin amacı ise, uğursuzlukları ve kötü şansı kendilerinden uzaklaştırmak. Amaç aynı olsa da ülkenin güneyinde ve kuzeyinde uygulama biçimleri farklılaşmış. Ülkenin güneyinde içlerini rengarenk çiçekler ve mumlarla doldurdukları “krathong” adı verilen küçük sepetleri nehirlere bırakırlarken, ülkenin kuzeyinde ise içinde mum içinde yanan kağıt fenerleri gökyüzüne bırakıp büyük bir ışık şöleni yaratıyorlar.

Sepeti suya, feneri ise havaya bırakmadan önce dilek tutuluyor ve havaya bırakılan bu fenerlerin kötülükleri, olumsuz düşünceleri, öfkeleri, nefretleri alıp götüreceğine inanılıyor. Evlerin, dükkanların ve sokakların da çiçeklerle süslendiği festival sırasında en güzel sepet ve feneri seçmek için yarışmalar da düzenleniyormuş. Ne zaman: 23 Kasım, 2018

Çin Yeni yılı, Çin Cumhuriyeti

Her yıl Çin Takvimi’ne göre belirlenen yılbaşı günü, her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanır ve 21 Ocak ile 20 Şubat ayları arasında bir güne denk gelir. Her yılın bir hayvanı temsil ettiği Çin takviminde kutlamalar iki hafta sürer ve bu süre boyunca gece – gündüz geçit törenleri, havai fişek gösterileri düzenlenir. Özellikle başkent Pekin aslan başlı, yılan gövdeli ejderha gösterileri ile eğlencelinin en doruk yaptığı şehirdir.

Çinliler tanrılarına ve atalarının ruhlarına adaklar adar, şükranlarını sunar ve aile ziyafetleri düzenler. Yeni yıla nasıl başlarsan öyle geçileceğine inandıkları için ne kadar büyük kutlanırsa o kadar mutlu başarılı karlı bir sene geçereceklerini düşünürler. Ne zaman: 16 Şubat, 2018

Aziz Patrick Festivali, İrlanda

Aziz Patrick festivali, ismini aldığı Aziz Patrick’in öldüğü gün olan 17 Mart’ta kökeni İrlanda katolik konfedarasyonuna dayanan yeşil renk ve 4 yapraklı yonca temasıyla her yıl kutlanan İrlanda’nın en büyük ve önemli festivalidir. St Patrick’in İrlanda’ya Hristiyanlığı getirdiğine inandıkları için onun ölüm gününde onu anmak için başlayan bir etkinlik olsa da ilerleyen süreçte İrlanda kültürünü Dünya’ya tanıtan bir elçi görevini üstlenmiş festival ve Dünyanın farklı noktalarında da aynı zamanda kutlanmaya başlamış.

Tabii en büyük kutlama İrlanda’nın başkenti Dublinde yapılmaktadır, Festival döneminde sokaklar yemyeşil olur, şehre gelen milyonlarca yeşil renkli biribirinden çılgın kıyafetli insanın, en büyük eğlencesi su gibi içilen İrlanda birası Guiness ve İrlanda viskisidir. O dönemde içki tüketimi bir senelik İrlanda içki tüketimine denk olduğu söyleniyor düşünün sabah akşam ne kadar içiyorlar yani… Ne zaman: 15-19 Mart, 2018

Oktoberfest, Almanya

Oktoberfest, her yıl Her yıl Almanya’nın Münih şehrinde Eylül sonu Ekim başında 2 hafta süren Almanya’nın en meşhur festivali. Bu festivalin başrolünde hiç kuşkusuz bira ve yöresel kıyafetler yer alıyor. Festivalin çıkış noktası 18 yüzyıla dayanıyor. O dönemde Bavyera Kralı Prens Ludwig ve Prenses Therese, Münih’te halkın da katılımı ile şaşalı bir düğün ile evleniyorlar.

Prensesi kalplerina basan halk, düğünün gerçekleştiği yeri prensesin adıyla anmaya başlıyorlar. İşte o günden bugüne festival düğünün yapıldığı alanda yapılıp zamanında düğünde giydikleri folklorik kıyafetleri giyerek festivale katılmaya başlıyorlar. Festival bol bol biralı geçiyor, Almanya da üretim yapan tüm biracılar festivalde yerini alıyor. Konserlerle, etkinlerle, yarışmalar ile eğlence doruklarda yaşanıyor. Ne zaman: 22 Eylül – 7 Ekim, 2018

Albuquerque Uluslararası Balon Festivali, ABD

Albuquerque Uluslararası Balon Festivali, her yıl rengarenk balonların katılımıyla New Mexico eyaletinin en büyük şehri Albuquerque ‘de yapılıyor. 1972 yılından beri düzenlenen festival, ilk olarak Albuquerque yerel radyosunun 50’inci kutlamaları için balonların uçurulması ile başlamış.

Şimdi ise festivalde 800’den fazla balon havalanıyor ve ortaya rengarenk çok özel görüntüler çıkarken bir yanda konserler,biribirinden özel şovlar, laser gösterileri ve panayır alanları ile festival daha da renkli geçiyor. Ne zaman: 6-14 Ekim, 2018

La Tomatina Festivali, İspanya

1945 yılından beri devam eden La Tomatina festivali, Dünya’nın çeşitli yerlerinden binlerce kişiyi Valencia’nın Bunol Köyü’nde buluşturuyor. Geçen sene katılımcılar,başlama topuyla birlikte bir saat boyunca birbirlerine 6 kamyondan dökülen toplam 160 ton domates fırlatarak eğlenmişler.

Domates festivalinin kökeni tam olarak bilinmese de bir rivayete göre, şehirde sevilmeyen bir belediye başkanını protesto etmek isteyen kişilerin başlattığı bir savaş diğer rivayet ise bunun gençler arasında yapılan eski bir eğlence aktivitesi olduğu yönünde. Başka bir rivayete göre ise 2 komşunun kavgasından başlamış. İspanyollar ise festival zamanı kırmızıya bürünen şehri ünlü İspanyol çorbası “gazpacho”ya benzetiyorlar. Ne zaman: 29 Ağustos, 2018

Holi Festivali, Hindistan

Holi Festivali, kökeni hint mitolojisine dayanan her sene Hindistan’da baharın gelişini kutlamak için dolunay zamanında gerçekleştirilen renklerin festivalidir. Festivalin ilk gününde ateşler yakılır, Ateşte yakılan devasa kukla şeytanı temsil eder. ilk gün, iyinin kötüye karşı zaferini kutlayıp, bu ateşten aklan külleri evlerine götürürler ki evlerini ve bedenlerini kötülükten koruduğuna inanırlar.

İkinci gün ise hepimizin bildiği renklerin günüdür. Tüm sokaklarda yüzleri boyalarla bezenmiş hintliler, birbirilerine rengarenk boyaları atıp şarkılar söyleyip dans ederek baharın gelişini kutlarlar. Ne zaman: 1-2 Mart, 2018

Fotoğraflar: pixabay