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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın en pahalısı! Hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak
Seyahat
İHA
12.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalısı! Hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak

'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safran, ilçenin ekonomisine ve turizmine katkı sunuyor.

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UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki safran tarlaları yerli ve yabancı turistleri ağılayacak. Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisi, yerli ve yabancıların ilgi odağı haline geldi. İlçede ekimi ağustos sonu ve eylül ayının ilk haftasında, hasadı da ekim ile kasım aylarında yapılan safran, artık tur şirketlerinin rotasına girdi. Dikildikten sonra 3 yıl ürün veren ve toprak altında soğanların çoğalmasıyla 3 yıl sonunda soğanların yeri değiştirilen safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram ürün alınabilen bir bitki. En değerli kısmı kırmızı renkteki poleni olurken, diğer kısımları da satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safran, yerli ve yabancı turistleri çekerek ilçe turizmine de katkı sunuyor.

Dünyanın en pahalısı Hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak


Bu yıl 20 kilogram ürün hedefi belirlenirken, kilogramı 30 bin liradan satılan Safranbolu safranı; İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilenlere göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteriyor.

Dünyanın en pahalısı Hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak


"Safranın geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyoruz"

Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, geçen yıl safran tarlalarına yerli ve yabancı turistlerin büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. Bu yıl da safran hasadının başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin turlarla safran tarlalarına geleceğini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu'daki turizmin en güzel tarafı 12 aya yayılmış olması. Yaz sezonu bitti ancak sonbaharla beraber Safranbolu'daki konakları ve Tarihi Çarşı'yı görmeye birçok insan geliyor. Ekimde safran hasadı da başlayacak. İnsanlar özellikle safran tarlalarını görmeye ve fotoğraf çektirmeye geliyor. Bu da turisti o anamda cezbediyor. Biz safran üretimini artırma alamında çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile yaptığımız çalışmayla beraber Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nu da davet etmiştik. Safranın tanınırlığını ve geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Dünyanın en pahalısı Hem ekonomiye hem turizme katkı sağlayacak


Çiftçi İsmail Yılmaz: "Misafirlerimizi safran tarlasına bekliyoruz"

İlçede yaklaşık 17 dönüm arazide safran üretimi yapan İsmail Yılmaz da yerli ve yabancı turistlerin safran tarlasını sürekli ziyaret ettiğini belirtti. Başta Türkiye'nin çeşitli illerinden olmak üzere birçok ülkeden yabancı misafirin safran tarlalarını görmeye geldiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Geçen yıldan kalan çiçeklerin tamamında ot ayıklama işlemini tamamladık. İnşallah misafirlerimizi safran tarlasına çeklerimizi görmeye bekliyoruz. Acenteler sürekli arıyorlar, safran hasat döneminde otellerin dolu olduğunu söylüyorlar."

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