Dünyanın en pahalı ülkesini ucuza gezme formülü

Kampanya zamanlarında, gidiş dönüş, aktarmasız İstanbul–Stockholm uçak biletlerini 100 dolar (525 TL) civarına almak mümkün. Kampanyasız biletler de 150 dolar (780 TL) civarında oluyor. Şehre indikten sonra altı saat kadar Stockholm’ün tarihi yapılarını, eski şehir bölgesini ve sarayları gezebilirsiniz. Akşam 18.10’da Stockholm – Narvik seferi için, SJ şirketinden 130 dolara (680 TL) almış olduğunuz yataklı trene binerek kuzeye doğru yolculuğunuza başlıyorsunuz.









18 saatlik zor ama eğlenceli yolculuk

Tren İsveç’in en güneydeki şehri Malmö’den kalkıp, en kuzey nokta olan Norveç’in Narvik şehrine kadar 26 saatlik bir yolculuk yapıyor. Stockholm’den trene katılınca önünüzde 18 saatlik bir yolculuk var. Trenlerde battaniye, yastık ve nevresimler yataklarınızda hazır olarak bekliyor. 16.00 civarı kararan hava sebebiyle trene bindikten sonra hızla uykuya geçebilirsiniz ama sabah erken kalkıp etrafı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ren geyikleri, elkler, kutup tavşanları ve eşsiz bir gün doğumu sizi bekliyor olacak…











Sauna keyfi bir başkaymış…

İsveç’in kuzeyinde, ışıkları izleyeceğiniz birçok yer mevcut. En popüler olanı Kiruna ve etrafındaki dağ evleri. Yalnız tren rotasının üzerinde bulunan Abisko, Björkliden, Katterjakk ve Riksgransen duraklarında da dağ evleri var. Arkadaşlarınızla beş kişilik bir dağ evini dolduracak şekilde gittiğinizde dört gecelik konaklama kişi başı 150 doları (790 TL) geçmiyor.









Bizim kaldığımız dağ evinde odalar iki artı üç şeklinde dizayn edilmiş. Kendi mutfağımız, banyomuz ve hatta saunamız bile var. Gezilerimde otostopla gezip, çadırda titreyerek uyuduğum da oldu, sırf sıcak ve temiz olduğu için tuvaletlerde uyuduğum da… Konfor seviyemi yerlere indirdikten sonra saunayı kullanamaya zihnim izin vermiyor.

Tarhana çorbasıyla içimiz ısındı



En güzel yanı da Türkiye’den getirdiğiniz yiyeceklerle evde kendi yemeklerimizi yapabiliyor olmamız. Çünkü kışın eksi 15 derece ortalamalı hava sıcaklığından geldikten sonra içilen tarhana çorbasına paha biçmek gerçekten mümkün değil. Sabahları sucuklu yumurta, lezzetli İsveç terayağında pişiyor. Reçeller masada, peynir ve zeytinimizin yanına çayı da demliyoruz, arkamızda gün doğumunun eşsiz renkleriyle, kuzey kutup dairesi içindeki en lezzetli kahvaltıyı kesinlikle biz yapıyoruz.







Hava kışın saat 09.00 civarında aydınlanıyor ve 15.00 gibi kararıyor. Gün içinde, asla vıcık vıcık olmayan kar üzerinde yürüyüşlerle donmuş şelalelere gidiyoruz. Her yerde kutup tilkisi ve kar tavşanı izlerini göreceğinize eminim. Donmuş göllerde çıtırtılar eşliğinde fotoğraf da çekiyoruz. Maviliğindeki farkı hemen gözlemleyebileceğiniz gökyüzü altında, yaz kış farketmeksizin uzun yürüyüşler yapıp ve doğaya doyuyoruz.











Eğer uzun tren yolculuğunu tercih etmezseniz, Stockholm’den Kiruna’ya uçakla da ulaşmak mümkün. Sonrasında bir-iki saatlik tren yolculuğuyla konaklayacağınız yere ulaşmak mümkün. Araba da kiralanabilir fakat alışkın olmayanlar için kış şartlarının çok sert olduğu bu coğrafyada araba kullanmak pek kolay olmayacaktır. Ulaşım yolundan bağımsız olarak, yakındaki Norveç şehri Narvik’i gezmenizi de tavsiye ederim. Çocukluğumu geçirdiğim küçük ilçem Ermenek’ten bile küçük ama Norveç’in kuzeyindeki en büyük şehirlerden birisi. Tromso’ye de otobüsle dört saatte geçiliyor bu şehirden.









Yazın milli parklarda doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak mümkün. En yakın eve 150 metre mesafeyi koruduğunuz sürece istediğiniz her yerde bir gece kamp yapabiliyor ve kamp ateşi yakabiliyorsunuz. Dağ evlerini tercih etmek isteyenler için de bir haftalık bir aile ve arkadaş tatili yapmak için biçilmiş kaftan bu coğrafya… Yanınıza tarhana çorbanızı, eriştenizi, kavurmalarınızı, kuru meyve ve kuruyemişlerinizi aldıktan sonra 430 dolar (2300 TL) civarında bir tatil yapmak gayet mümkün. Artık korkmaya ve bahane bulmaya gerek yok. Gez çünkü gezmek en kolay!