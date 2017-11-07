Dünyanın en küçük ülkeleri

Aziz Petrus Meydanı, Vatikan





Vatikan, yalnızca 0,44 km2 lik yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi olma özelliğini taşıyor. Öyle ki Vatikan, ortalama bir mahalleden bile küçük bir ülke. Mimari bakımdan çok zengin olmakla birlikte her ayın son Pazar günleri ülkeye giriş ücretsizdir. Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bu şehir ülkesinde kış mevsiminde Çarşamba günleri Papa’nın kabul günleri oluyor. Roma’nın içinde bulunan, etrafı yüksek duvarlarla çevrili bu büyülü ülke görülmeye değer.

Monte Carlo, Monaco

Dünyanın en küçük ikinci ülkesi olan Monako’nun kara sınırları Fransa’yla komşu durumda. Ülkenin başkenti her ne kadar Monte Ville olsa da Monako’nun en ünlü şehri Monte Carlo’dur. Bu şehir kumarhaneleriyle tanınıyor ve ülkenin en zengin şehri konumundadır. Akdeniz’e kıyısı olan bu güzel liman ülkesinde yapılabilecek en güzel şey bir yat turuna çıkmak. Mimari olarak da güzel yapılara sahip olan Monako’da Palais Precier olarak bilinen Kraliyet Sarayı bulunmakta. Fotoğrafları süsleyecek mütevazi ama görkemli bir yapı

Nauru





Nauru, -resmi adıyla Pleasant Island- dünyanın en küçük üçüncü ülkesidir ve Güney Pasifik’te, Mikronezya’nın bir adasıdır. Nauru halkı geçimini buradaki verimli topraklarda yetişen başlıca hindistan cevizi olmak üzere tropikal meyvelerden, sebzelerden ve kuş artıklarından meydana gelen mineral bakımından çok zengin ‘guano’ rezervlerinden sağlıyor. Nauru sıradan bir ülkenin aksine, şehirlerden değil bölgelerden oluşuyor. Ulaşımın gelişmemiş olması ve turistler için barınacak yerlerin yetersiz olması beklenenin aksine bu güzel ada ülkesinde turizm sektörünün pek de gelişememisine sebep olmuştur

Tuvalu





Büyük Okyanus’ta bulunan Tuvalu, dokuz tane mercan adasından oluşuyor. Coğrafi özelliklerinden dolayı diğer tropikal kesimlerde olduğu gibi bu iklimde de yetişen tarım ürünleri ve balıkçılık en önemli geçim kaynaklarıdır. Tuvalu, deniz seviyesine çok yakın bir ülke olduğu için küresel ısınmanın artması durumunda batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak olan yerlerden birisidir. Böyle bir risk, bu küçük ülkeden göç miktarının fazla olmasının en büyük sebeplerindendir.

San Marino





Dünyanın en küçük ülkelerinden San Marino’nun bazı toprakları, ülke sınırları dışında bulunuyor. Ülkeye giden tek ulaşım karayoluyla sağlanıyor. Ülkenin en büyük gelir kaynağı turizmcilik. Ayrıca futbola verdikleri önemle de tanınıyorlar. Ülke, Nisan aylarında düzenlenen Formula 1 etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Fotoğraflar: BBC, luxlife-blog, mercury-bg, tournels, pantip



