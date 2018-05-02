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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri
Seyahat
Hürriyet Haber
02.05.2018 - 08:55, Son Güncelleme:

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Bu listede yer alan müzeler eğlenerek gidilen müzelerden biraz farklı. İçinde bulundurdukları ürkütücü eserler ile fark yaratan tıp müzeleri ise ziyaretçilerini korkutan cinsten.İşte dünyanın en korkutucu tıp müzeleri...

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Vrolik Müzesi, Hollanda

Amsterdamlı bir ailenin tıp ve anatomi ile ilgili koleksiyonunun sergilendiği müzede 10 bin üzerinde fetüs, yapışık ikiz ve pek çok ilginç örnek bulunuyor. Müze, çocuklar için uygun olmadığından çocuk ziyaretçi kabul etmiyor.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Bart Patoloji Müzesi, İngiltere

Londra'daki bu müzede 5000 civarında tıbbi anormallik sergileniyor. Sergilenenler arasında insan vücudundan çıkarılmış 150 yıllık parçalar da bulunuyor. Müze sadece özel organizasyonlar düzenlendiğinde gezilebiliyor.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

İnsan Hastalıkları Müzesi, Avustralya

Geçmişten günümüze 2000'den fazla hastalığın sergilendiği bu müze bünyesinde görenlerin hayrete düştüğü ürkütücü örnekler sergiliyor.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Berlin Tıp Tarihi Müzesi, Almanya

1.Dünya Savaşı'ndan önce 23.000 civarında örneğin bulunduğu müzede geriye sadece 1800 parça kalmış. Ziyaretçiler saf ırk yaratmak için kullanılan aletleri de görebiliyor.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Fragonard Müzesi, Fransa

At, maymun ve hatta insan fetüslerinin sergilendiği bu müzedeki anatomi koleksiyonu 18. yüzyılda veterinerlik öğrencileri tarafından başlatılmış.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Maude Abbot Tıp Müzesi, Kanada

Aralarında 19. yüzyıla dayanan örneklerinde bulunduğu müzede 150 civarında organ sergileniyor.

Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri

Kaynak: CNN Travel

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