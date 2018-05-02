Dünyanın en korkutucu tıp müzeleri
Bu listede yer alan müzeler eğlenerek gidilen müzelerden biraz farklı. İçinde bulundurdukları ürkütücü eserler ile fark yaratan tıp müzeleri ise ziyaretçilerini korkutan cinsten.İşte dünyanın en korkutucu tıp müzeleri...
Vrolik Müzesi, Hollanda
Amsterdamlı bir ailenin tıp ve anatomi ile ilgili koleksiyonunun sergilendiği müzede 10 bin üzerinde fetüs, yapışık ikiz ve pek çok ilginç örnek bulunuyor. Müze, çocuklar için uygun olmadığından çocuk ziyaretçi kabul etmiyor.
Bart Patoloji Müzesi, İngiltere
Londra'daki bu müzede 5000 civarında tıbbi anormallik sergileniyor. Sergilenenler arasında insan vücudundan çıkarılmış 150 yıllık parçalar da bulunuyor. Müze sadece özel organizasyonlar düzenlendiğinde gezilebiliyor.
İnsan Hastalıkları Müzesi, Avustralya
Geçmişten günümüze 2000'den fazla hastalığın sergilendiği bu müze bünyesinde görenlerin hayrete düştüğü ürkütücü örnekler sergiliyor.
Berlin Tıp Tarihi Müzesi, Almanya
1.Dünya Savaşı'ndan önce 23.000 civarında örneğin bulunduğu müzede geriye sadece 1800 parça kalmış. Ziyaretçiler saf ırk yaratmak için kullanılan aletleri de görebiliyor.
Fragonard Müzesi, Fransa
At, maymun ve hatta insan fetüslerinin sergilendiği bu müzedeki anatomi koleksiyonu 18. yüzyılda veterinerlik öğrencileri tarafından başlatılmış.
Maude Abbot Tıp Müzesi, Kanada
Aralarında 19. yüzyıla dayanan örneklerinde bulunduğu müzede 150 civarında organ sergileniyor.
Kaynak: CNN Travel
Yorumları Göster
Yorumları Gizle