Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…
GeriSeyahat Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
22.08.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…

Lonely Planet’in yaptığı çalışmaya göre, Belgrad ‘Dünyanın en iyi parti şehri’ olarak öne çıkmayı başarmış. Bu araştırma içerisinde 36 şehirde, bar ve kulüp sayısı, suç oranı gibi farklı sekiz kategoride analiz gerçekleştirilmiş. Bunların içerisinde iki gecelik konaklama fiyatı, taksi ücreti, fast food ve ortalama bir büyük bira fiyatı gibi kıstaslar da göz önüne alınmış. İşte detaylar…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

1- Belgrad, Sırbistan
Yeni yapılan araştırmalara göre, Belgrad’ın gece hayatındaki ünü, 2009’dan beri hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor. Şehrin kulüplerinde, kokteyl barlarında ve meyhanelerinde, elektronik müzikten tekno müziğe, jazz müzikten R&B türüne kadar her türde eğlence mevcut.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


2- Playa Del Carmen, Meksika
Belgrad’ı takip eden ise Meksika’nın Playa Del Carmen’i oluyor. Meksika’nın incisi, müthiş plajlarının yanı sıra gece hayatına baktığımızda Las Vegas stil şovları, denize sıfır kulüpleri, Latin dans kulüpleri gibi pek çok can alıcı gece hayatı alternatifi sunuyor.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


3- Singapur, Malezya
Singapur, kentte bulunan kulüp ve barların sayısında yüksek puanlar almış. İki gecelik konaklama yaklaşık 38 dolar ve 1 büyük bira fiyatı da 1.39 dolar olarak hesaplanmış. Marina Bay Sands’te 57. Kattaki CE LA VI bardan sabaha karşı şehre göz kırmak güzel olsa gerek.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


4- St Petersburg, Rusya
Hafta sonları sürekli bir sokak partisi atmosferiyle, karanlık çöktüğünde maceralara akan zengin kültürel deneyimleriyle ünlü olan şehirde konaklama, uygun sayılacak düzeyde. Uyumayan şehrin, her zevke hitap edecek yaklaşık 195 barı ve kulübü bulunuyor.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


5- Cabo San Lucas, Meksika
Hemen hemen St Petersburg ile aynı hikâyeye sahip olan Cabo San Lucas’in gece hayatı, neşeli, hareketli ve ateşli olarak tarif edilebilir. Ama asla ‘sıkıcı’ olarak tanımlanamaz. Renkli dans kulüpleri, rock barları, Las Vegas tarzı gece kulüpleri gibi ne ararsanız Cabo San Lucas’ta var.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


6- Tokyo, Japonya
Akşamınıza bir tachinomi stand barında (ayakta içilen bar) başlayabilir, rahat bir izakaya'da (bir tür Japon barı) içki içebilir ve yemek yiyebilir, Tokyo’daki kokteyl uzmanlarının tezgâhında mevsimlik kokteyllerin tadını çıkarabilir veya bir hip hop kulübünde eğlenebilirsiniz. Tokyo’da sınırsız eğlence mevcut.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


7- Seul, Güney Kore
Asya’nın en dinamik gece hayatlarından biri sayılan Seul gece hayatında, kaliteli Gangnam Stili Barları, cruise eğlenceleri, tutkulu kulüpleri, Amsterdam’ı andıran red light bölgesi ile pek çok alternatif mevcut. “Seul’da uyumak, sadece vakit kaybıdır” diye bir haberde belirten CNN, uyumayan şehrin heyecanını net bir şekilde tanımlamış.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


8- İstanbul, Türkiye
Türkiye’nin uyumayan şehrinde gece hayatına dair ne ararsanız var: Tekno kulüpler, farklı müzik gruplarının canlı konserleri, egzotik barlar, lüks barlar, gece kulüpleri, türkü barlar. Her zevke uygun eğlence, sabaha kadar İstanbul’da gece hayatı meraklılarını bekliyor.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


9- Bangkok, Tayland
Gün battıktan sonra Bangkok, ikinci nefesini almaya başlıyor. Pek çok kule barı bulunan şehrin, Lebua State Tower’daki Sky Bar’ından tüm şehre uzun uzun bakmak, Bangkok’a âşık olmak için yeter. Gece kulüpleri, sokak eğlenceleri, farklı red light bölgesi gibi seçenekler mevcut.

Dünyanın en iyi parti şehirleri Listede Türkiye’den de bir yer var…


10- Buenos Aires, Arjantin
24 saat partileyen şehir olarak adı geçen Buenos Aires, dans kulüpleri, şarap barları, tango yapılan barları, underground kulüpleri ile göz kamaştırır nitelikte.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…
Doğanın içinde huzur durakları! Kafa dinlemek istiyorsanız tam zamanı...
Ege turizminde yeni trend: Köylü konsept! Gecelik konaklama fiyatları şaşırttı...
Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi! Yeşil doğası ve muhteşem manzarasıyla ilgi çekiyor...