Dünyanın en iyi parti şehirleri! Listede Türkiye’den de bir yer var…
Lonely Planet’in yaptığı çalışmaya göre, Belgrad ‘Dünyanın en iyi parti şehri’ olarak öne çıkmayı başarmış. Bu araştırma içerisinde 36 şehirde, bar ve kulüp sayısı, suç oranı gibi farklı sekiz kategoride analiz gerçekleştirilmiş. Bunların içerisinde iki gecelik konaklama fiyatı, taksi ücreti, fast food ve ortalama bir büyük bira fiyatı gibi kıstaslar da göz önüne alınmış. İşte detaylar…
1- Belgrad, Sırbistan
Yeni yapılan araştırmalara göre, Belgrad’ın gece hayatındaki ünü, 2009’dan beri hâlâ güçlü bir şekilde devam ediyor. Şehrin kulüplerinde, kokteyl barlarında ve meyhanelerinde, elektronik müzikten tekno müziğe, jazz müzikten R&B türüne kadar her türde eğlence mevcut.
2- Playa Del Carmen, Meksika
Belgrad’ı takip eden ise Meksika’nın Playa Del Carmen’i oluyor. Meksika’nın incisi, müthiş plajlarının yanı sıra gece hayatına baktığımızda Las Vegas stil şovları, denize sıfır kulüpleri, Latin dans kulüpleri gibi pek çok can alıcı gece hayatı alternatifi sunuyor.
3- Singapur, Malezya
Singapur, kentte bulunan kulüp ve barların sayısında yüksek puanlar almış. İki gecelik konaklama yaklaşık 38 dolar ve 1 büyük bira fiyatı da 1.39 dolar olarak hesaplanmış. Marina Bay Sands’te 57. Kattaki CE LA VI bardan sabaha karşı şehre göz kırmak güzel olsa gerek.
4- St Petersburg, Rusya
Hafta sonları sürekli bir sokak partisi atmosferiyle, karanlık çöktüğünde maceralara akan zengin kültürel deneyimleriyle ünlü olan şehirde konaklama, uygun sayılacak düzeyde. Uyumayan şehrin, her zevke hitap edecek yaklaşık 195 barı ve kulübü bulunuyor.
5- Cabo San Lucas, Meksika
Hemen hemen St Petersburg ile aynı hikâyeye sahip olan Cabo San Lucas’in gece hayatı, neşeli, hareketli ve ateşli olarak tarif edilebilir. Ama asla ‘sıkıcı’ olarak tanımlanamaz. Renkli dans kulüpleri, rock barları, Las Vegas tarzı gece kulüpleri gibi ne ararsanız Cabo San Lucas’ta var.
6- Tokyo, Japonya
Akşamınıza bir tachinomi stand barında (ayakta içilen bar) başlayabilir, rahat bir izakaya'da (bir tür Japon barı) içki içebilir ve yemek yiyebilir, Tokyo’daki kokteyl uzmanlarının tezgâhında mevsimlik kokteyllerin tadını çıkarabilir veya bir hip hop kulübünde eğlenebilirsiniz. Tokyo’da sınırsız eğlence mevcut.
7- Seul, Güney Kore
Asya’nın en dinamik gece hayatlarından biri sayılan Seul gece hayatında, kaliteli Gangnam Stili Barları, cruise eğlenceleri, tutkulu kulüpleri, Amsterdam’ı andıran red light bölgesi ile pek çok alternatif mevcut. “Seul’da uyumak, sadece vakit kaybıdır” diye bir haberde belirten CNN, uyumayan şehrin heyecanını net bir şekilde tanımlamış.
8- İstanbul, Türkiye
Türkiye’nin uyumayan şehrinde gece hayatına dair ne ararsanız var: Tekno kulüpler, farklı müzik gruplarının canlı konserleri, egzotik barlar, lüks barlar, gece kulüpleri, türkü barlar. Her zevke uygun eğlence, sabaha kadar İstanbul’da gece hayatı meraklılarını bekliyor.
9- Bangkok, Tayland
Gün battıktan sonra Bangkok, ikinci nefesini almaya başlıyor. Pek çok kule barı bulunan şehrin, Lebua State Tower’daki Sky Bar’ından tüm şehre uzun uzun bakmak, Bangkok’a âşık olmak için yeter. Gece kulüpleri, sokak eğlenceleri, farklı red light bölgesi gibi seçenekler mevcut.
10- Buenos Aires, Arjantin
24 saat partileyen şehir olarak adı geçen Buenos Aires, dans kulüpleri, şarap barları, tango yapılan barları, underground kulüpleri ile göz kamaştırır nitelikte.
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