Dünyanın en ilginç köprüleri
Bir yerden başka bir yere ulaşmak çoğu zaman çok kolay olmuştur. Ancak dünya üzerinde gelişmemiş veya çözüm üretilememiş yerlerde hala köprüler kullanılmakta. İşte o köprüler bu listede. Dünyanın en çılgın köprüleri…
Pakistan’daki Hüseyni Köprüsü
Dünyanın en tehlikeli köprüsü olan bu köprünün bulunduğu Kuzey Pakistan buna benzer köprülerle dolu. Pakistan’a yönelik turistik bir gezi düşünüyorsanız bir kenara not almanızda fayda var.
Endonezya tarzı nehir köprüsü
Böyle bir köprüyü geçmek için usta sörfçüler veya kaykaycıların sahip olduğu türden bir denge yetisine sahip olmak gerekiyor. Ancak burada çocuklar her gün okula giderken bu yolu kullanıyorlar.
Batı Yeni Gine'deki muhteşem asma köprü
Baliem nehrinin azgın suları üzerinde kurulu olan bu asma köprüyü adımlarken sadece karşıya geçmiyor, aynı zamanda tırmanıyorsunuz. Evet, köprü yokuş yukarı gidiyor.
Brezilya’nın yağmur ormanlarında titrek adımlar
Pirenopolis’teki bu köprü adeta ormanın bir parçası haline gelmiş. Üzerinden geçerken bacaklarınıza oldukça fazla iş düşecek, hatta bazen havada serbest salınıma bile geçeceksiniz.
Himalayalar’da çılgın selfie
Üstüne çıkıp fotoğraf çekilmenin bile inanılmaz korkutucu olduğu bu köprü Himalayalar’ da bulunuyor.
Avusturya’da uzaya çıkan köprü
Geçmenin cesaret istediği titrek asma köprüler bazen Avrupa’nın orta yerinde de karşımıza çıkabiliyor. Aynen dağ havası koklayarak karşıya geçebileceğiniz Avusturya’daki bu köprü gibi…
Çin’in Mekong Nehri’ndeki ip köprü
Mekong Nehri, Güney Doğu Asya’da altı ülkeden geçerek Pasifik okyanusuna dökülüyor: Çin, Burma, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam. Nehir çoğunlukla sakin akmasına rağmen bazı yerlerde çılgın rapidler oluşturabiliyor. Yerel halk ise köprüyü kullanmaya çoktan alışmış.
Everest’in buz köprüleri
Bu köprüler bölgede yaşayan ve dağcılara rehberlik yapan Şerpalar tarafından her yıl buz yarıklarının üzerine kuruluyor ve Everest macerasına atılan insanların yaşadığı en zorlu tecrübelerden biri olarak kabul ediliyor. Dondurucu soğuk eşliğinde, dolu bir sırt çantası ve ayakta kramponlarla geçildiğini de unutmayın.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle