Dünyanın en ilginç köprüleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünyanın en ilginç köprüleri
Seyahat
Hürriyet Haber
03.05.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Dünyanın en ilginç köprüleri

Bir yerden başka bir yere ulaşmak çoğu zaman çok kolay olmuştur. Ancak dünya üzerinde gelişmemiş veya çözüm üretilememiş yerlerde hala köprüler kullanılmakta. İşte o köprüler bu listede. Dünyanın en çılgın köprüleri… 

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Pakistan’daki Hüseyni Köprüsü

Dünyanın en tehlikeli köprüsü olan bu köprünün bulunduğu Kuzey Pakistan buna benzer köprülerle dolu. Pakistan’a yönelik turistik bir gezi düşünüyorsanız bir kenara not almanızda fayda var.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Endonezya tarzı nehir köprüsü

Böyle bir köprüyü geçmek için usta sörfçüler veya kaykaycıların sahip olduğu türden bir denge yetisine sahip olmak gerekiyor. Ancak burada çocuklar her gün okula giderken bu yolu kullanıyorlar.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Batı Yeni Gine'deki muhteşem asma köprü

Baliem nehrinin azgın suları üzerinde kurulu olan bu asma köprüyü adımlarken sadece karşıya geçmiyor, aynı zamanda tırmanıyorsunuz. Evet, köprü yokuş yukarı gidiyor.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Brezilya’nın yağmur ormanlarında titrek adımlar

Pirenopolis’teki bu köprü adeta ormanın bir parçası haline gelmiş. Üzerinden geçerken bacaklarınıza oldukça fazla iş düşecek, hatta bazen havada serbest salınıma bile geçeceksiniz.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Himalayalar’da çılgın selfie

Üstüne çıkıp fotoğraf çekilmenin bile inanılmaz korkutucu olduğu bu köprü Himalayalar’ da bulunuyor.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Avusturya’da uzaya çıkan köprü

Geçmenin cesaret istediği titrek asma köprüler bazen Avrupa’nın orta yerinde de karşımıza çıkabiliyor. Aynen dağ havası koklayarak karşıya geçebileceğiniz Avusturya’daki bu köprü gibi…

Dünyanın en ilginç köprüleri

Çin’in Mekong Nehri’ndeki ip köprü

Mekong Nehri, Güney Doğu Asya’da altı ülkeden geçerek Pasifik okyanusuna dökülüyor: Çin, Burma, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam. Nehir çoğunlukla sakin akmasına rağmen bazı yerlerde çılgın rapidler oluşturabiliyor. Yerel halk ise köprüyü kullanmaya çoktan alışmış.

Dünyanın en ilginç köprüleri

Everest’in buz köprüleri

Bu köprüler bölgede yaşayan ve dağcılara rehberlik yapan Şerpalar tarafından her yıl buz yarıklarının üzerine kuruluyor ve Everest macerasına atılan insanların yaşadığı en zorlu tecrübelerden biri olarak kabul ediliyor. Dondurucu soğuk eşliğinde, dolu bir sırt çantası ve ayakta kramponlarla geçildiğini de unutmayın.

Dünyanın en ilginç köprüleri

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