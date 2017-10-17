Dünyanın en ilginç 10 festivali

1. Harbin Buz Festivali, Harbin, Çin

Aralık - Ocak





Heilongjiang Bölgesi’nin başkenti olan Harbin, Çin’in Kuzey-Doğusunda yer alır ve bu çılgın, renkli, buz ve kardan oluşan soğuk karnavala ev sahipliği yapmaktadır. Buzdan heykeller, buz feneri şovu, buzda kayma, buzda sailing, buz hokeyi, buz futbolu ve buzla yapılabilecek aklınıza gelecek envai çeşit etkinlik festivalin atraksiyonlarını oluşturur.

2. Rio de Janeiro Karnavalı, Brezilya

Şubat





Rio’nun Karnavalı gezegenimiz üzerindeki en büyük ve en ünlü halk kutlamasında efsanevi samba ruhu en iyi ‘Banda’lar (davulcular ve şarkıcılar tarafından oluşan sokak göstericileri) tarafından icra edilir ve samba alanındaki okullarının muhteşem kapışmasıyla karnaval kutlamalarının en coşkulu anıdır.

3. Fil Festivali, Jaypur,Hindistan

Mart





Tüm kalın derili hayvanların anası, fil başlı Hindu tanrısı Lord Ganesha sayesinde, fillerin Hindistan toplumu içinde her zaman ayrıcalıklı bir yeri var. Fillerin renkli ve oldukça süslü eğerler ve takılarla geçit töreni yaptığı festivalde, fillerle oynanan polo ve fil dansını izlemek isteyeceğiniz atraksiyonlardan olabilir.

4. Holi Festivali, Hindistan

Mart





Dünyanın en ilginç ve de en renkli festivallerinden olan Holi Festivali, yani Renkler festivali, Hindistan'ın benzersiz kültürünü yansıtıyor. Esasen dini bir kutlama olan Holi'nin ilk günüde ateş yakılarak dini ritüeller düzenlenirken, ikinci gününde ise toz boyalar ve renkli sular ile eğlence başlıyor. Hiçbir ayrım yapılmadan herkesin katıldığı ve doyasıya eğlendiği, tam anlamıyla rengarenk festival, dünyanın en eşsiz manzaralarından birini oluşturuyor.

5. Las Fallas, Valensiya, ispanya

Mayıs





Falla, hepsi festival boyunca ateşe verilmek üzere yapılmış, genellikle 6 metre yüksekliğinde olan ve inşası aylar alan kartonpiyerden yapılma bebek veya kuklaların sokaklardaki geçit törenlerinde sergilendiği bir bahar festivali. İspanya güneşinin altında bir yandan lezzetli yemekler yiyip, bir yandan da dünyanın en ilginç festivallerinden birini izlerken hayattan çok keyif alacaksınız.

6. Loy krathong Festivali, Sukhothai, Tayland

Kasım





Tayland’da (Laos ve Burma’yla birlikte) çiçekler ve gökyüzüne bırakılan fenerlerle yüklü sallar ve havai fişekler eşliğinde kutlanan “Yüzen Taç” (ya da Yüzen Gemi) partisi, Tayland'ın büyülü dünyasını tam anlamıyla yansıtıyor.

7. Pushkar Deve Fuarı, Hindistan

Kasım





Develeri seviyorsanız, Rajastan Çölü’nde 20 bin tanesiyle karşılaşacağınız Hindistan’ın en büyük kabile toplaşmasına bayılacaksınız demektir. Eğer evde beslemek için deve arıyorsanız bu vesileyle alışverişinizi de yapmış olursunuz çünkü bu fuarda deve alım satımı yapılıyor.

8. Ölülerin Günleri,Meksika

Kasım





James Bond serisinin son filmi Spectre'nin açılış sahnesinde, ünlü ajanı bu festivalin kalabalığı arasında dolaşırken izleyebilirsiniz. Los Dias de los Muertos, ölülere saygı için düzenlenen dünyadaki en bilindik kutlamalardan biri. “Yaşayanlar” ölüleri (tabii ki yakın akrabaları olan ölüleri, sıradan yabancıları değil) evlerine misafirliğe çağırır, korku temalı tatlı ve yiyecekleri artık nasıl oluyorsa birlikte tüketip eğlenirler.

İşte tarihinin geçmiş olmasına rağmen dünyanın en ilginç festivaller arasında yer alan festivaller;

9. Albuquerque Uluslararası Balon Şenliği, New Mexico, ABD

Ekim





Binlerce balonun Amerikan Milli Marşı eşliğinde havalandığı, dünyanın en büyük sıcak hava balonu toplaşması olan şenlikte, Şekilli Rodeo ve Kitle Yükselişi seremonileri de yapılıyor. Bin bir renkli balonların gökyüzünde oluşturduğu eşsiz görüntü, izleyenleri büyülüyor.

10. Oktoberfest, Münih, Almanya

Ekim





İlla ki geleneksel Alman kıyafetleri giymek zorunda değilsiniz ama Alman birasını seviyorsanız, festival için hoş bir kıyafet seçimi yapmış olabilirsiniz. Bira çadırlarının yanı sıra bünyenizin dayanıklılığını test edebileceğiniz kadar devasa bir lunaparkı da olan festival alanında çok içtiyseniz lunaparkta ihtiyatlı davranmanızı öneririz!

Kaynak: skyscanner

Fotoğraflar: Raredelights, thailandholiday, izgo.org, expressnews. cappelendamm, dızmana, swamiupendra, travel.gunaxin, poptech