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Seyahat

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

Hipster’ların dünyanın dört bir yanında takılmayı tercih ettikleri mekanlar vardır. Vintage dükkanları,kafeler,kitapçılar ve müzik marketleri. Farklı ve havalı tarzları ile işte o mekanlar...

Hürriyet Haber
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1- Miera lela - Riga, Letonya

Miera iela (Barış Caddesi) üzerinde yürürken karşınıza sanat galerileri, vintage dükkanları, kuaförler, kitapçılar, restoranlar ve bitkisel çaylar karşılığında canlı bitkileri değiş-tokuş yapan çiçekçiler çıkacak. Birkaç bardak şarap ve ev yapımı yemekler eşliğinde akustik bir konser dinlemek için DAD Café'ye uğrayabilirsiniz.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

2- Williamsburg- New York, ABD

En radikal hipster mekanların yanında biraz sıradan kalsa da halen bir hipster cenneti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada görülecek birçok yer var. Tabi bunlar arasında en güzel (ve lezzetlisi) kesinlikle Smorgasburg pazarıdır: her Cumartesi kurulan gıda pazarı tezgahlarıyla Doğu Nehri Parkı'nı istila ederek, meraklıları için enfes yemekler sunuyor.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

3- Kreuzberg - Berlin, Almanya

Hipster’lar Berlin'de pek hoş karşılanmasa da, bir zamanlar Berlin'in de yenilikçi mekanlar arayan insanları çeken bir özelliği vardı. Berlin'in alternatif bölgesi Kreuzberg'te, grafitiyi plastik sanatların yüceltilmiş bir dalı gibi hayranlıkla izleyebilir, belki de asla kullanmayacağınız ama kendinizi çok havalı hissetmenizi sağlayacak bir çok şey bulabileceğiniz Voo Store'a uğrayıp birşeyler satın alabilirsiniz.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

4- Södermalm- Stockholm, İsveç

Söder'de aklınıza gelebilecek her şey vintage, tabi daha çağdaş beğenileri olanlar için İskandinav tasarımcıların güncel akımları takip eden tasarımlar sunan butikleri de bulunuyor. Stockholm'ün bu nadide mekanı, Stieg Larsson’ın romanından fırlamışa benzer karakterler tarafından sahiplenilmiş. Özellikle tavsiye edilmesi gereken bir mekan varsa o da sanat, grafik tasarım ve modaya adanmış kitaplarıyla bağımsız bir kitapçı olan Konst-ig.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

5- Amsterdam Noord- Amsterdam Hollanda

J'in diğer tarafı olan Centraal İstasyonu'nun arkasında kalan deniz kıyısını hemen hemen kimse (yani biz turistler) fark etmemiştir bile. Aslında çok güzel olan bu alan şimdilerde daha da bir hoş ve ilgi çekici olma konusunda hızla yükseliyor. Daha önce pek revaçta olmayan boş bir arazi olan bu alandaki depolar artık yaratıcı çalışmaların tanıtımlarında ve festivallerde kullanılmaya başlanmış. Restoran ve kafelerin de bulunduğu bu yerde, ayda bir defa devasa bit pazarı IJ Hallen kuruluyor.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

6- Norrebro- Kopenhag, Danimarka

Nørrebro pastane ve 40 çeşit farklı bira sunan barları sevenler için biçilmiş kaftandır. Laundromat Cafe'yi denemenizi öneriyoruz. Neden mi? Çamaşırlarınızı yıkamak için bir bara gitmek ve kirli eşyalarınız yıkanırken, güzel bir kahve içip, bir şeyler atıştırmak ilginç bir tecrübe olabilir.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

7- Florentin - Tel Aviv - İsrail

Florentin, endüstriyel ve yaşamsal binaların bir arada olduğu yepyeni ve büyüleyici bir karışım. Sanatçılardan öğrencilere ve yabancılara kadar çoğunlukla yenilikçi bir kitleye ev sahipliği yapan bölge, tasarımcı butikleri, sokak satıcıları, şehrin en büyük sinagogunun yanı başına kurulmuş Har Sinai gibi her tür müziği duyabileceğiniz kulüpleri ile dikkat çekiyor. Anlatmak yetersiz kaldığı için gidip görün diyoruz.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

8- Gracai-Barselona İspanya

Kentin, Parc Güell ve Casa Vicens binası arasında uzanan Gracia Mahallesi’nin büyüleyici etkisinin Gaudi ile sınırlı olduğunu sanmayın! Küçük ve dar Garcia sokakları, şirin bir sürü dükkanın yanı sıra birçok kütüphaneyi de içinde barındırıyor. Ayrıca bu dar sokaklar gün batımında Garcia’nın kafe ve barlarını şenlendiren insanlarla dolup taşıyor. Akşam konserlerine ev sahipliği yapan Heligabal , Garcia’nın güzel mekanları arasında en iyilerinden sadece bir tanesi.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

9- Shimokitazawa- Tokyo Japonya

Dünyanın en karmakarışık şehirlerinden biri olan Tokyo’da, Shimokitazawa semtinin dolambaçlı sokakları, gençlerin hakim olduğu ve yaratıcılığın kabul gördüğü rahat bir ortam oluşturmuştur. Tiyatro salonları, restoranlar, pek çok konser salonu ve pek çok müzik mağazası bulunan semtteki müzik marketlerden biri de mahalleyi keşfetmek için çok iyi bir başlangıç noktası olan Mona Records.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi

10- Kalamaja – Talinn Estonya

Kalamaja şehir merkezine uzak olmasa da sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi uyandırır. Burada, kendinizi evinizin oturma odasında gibi rahat hissedeceğiniz ağaç evler, sessiz-sakin sokaklar, bit pazarı, barlar ve güzel dükkanlar bulunuyor. Sokaklarından birinde Klaus isimli bir yer bulunur ki; 60’ların özel yapım stilini bulacağınız bu mekanın taraçasından denizin sesini duyabilirsiniz.

Dünyanın en havalı 10 mahallesi


Kaynak: Hürriyet Haber

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