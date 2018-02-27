Dünyanın en güzel tren yolculukları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber:Avrupa‘nın en büyük yeraltı gölü: Seegrotte

Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel tren yolculukları

Günümüzde şu sıralar uzun yolculuklarda en çok tercih edilen tren yolculukları oluyor. Trenle dünyanın bir uçundan başka bir ucuna keyifli seyahat istiyorsanız bu haber tam da size göre. İşte size trenlerle nefes kesen manzaralar eşliğinde seyahat edebileceğiniz birbirinden güzel rotalar…

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1- Glacier Express / İsviçre

Glacier Express yani Buzul Ekspresi İsviçre’nin ve tüm Avrupa’nın en iyi tren yolculuklarından biri olarak biliniyor. Alplerin olağanüstü coğrafyasından geçen trenle St. Moritz ile Zermatt arasında yolculuk yapmak mümkün.

Dünyanın en güzel tren yolculukları

Yaklaşık yedi saat süren yol boyunca onlarca tünelden ve 300’e yakın köprüden geçerken muhteşem manzaraları seyredebilirsiniz. Ren Vadisi ve Matterhorn Dağı gibi yerler ise yolculuğun en can alıcı noktalarından.

 

2- Ella – Kandy Treni / Sri Lanka

Pek çok maceracı gezginin favorileri arasında yer alan Ella – Kandy trenine binmek için Hint Okyanusu üzerinde bir ada ülkesi olan Sri Lanka’ya gelmeniz gerekiyor. 8 saat süren yolculuk için biletler haftalar öncesinde tükeniyor. Yani bu macerayı yaşamak istiyorsanız, biraz erken davranıp biletinizi önceden almalısınız.

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Hz. Adem’in ayak bastığı ilk yer Şimdi turizm cenneti…
Hz. Adem’in ayak bastığı ilk yer! Şimdi turizm cenneti…

8 saat süren yolculuk için 3 farklı sınıf seçeneği var. Birinci sınıftan bilet aldığınızda klimalı ve daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Çok heyecanlı olmasın ama rahat olsun diyorsanız ikinci sınıfı tercih edebilirsiniz.  Daha heyecanlı bir yolculuk içinse üçüncü sınıf koltuklardan birini alabilirsiniz.

3- Trans Sibirya Demiryolu / Rusya

Rusya’nın başkenti Moskova ile ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok arasında çalışan trenlerle yaklaşık 10 bin kilometre boyunca yolculuk yapabilirsiniz.

Dünyanın en güzel tren yolculukları

Toplamda 7 gün süren yolculukta vadiler, ovalar ve göller arasında yol almak yaşayacağınız en iyi deneyimlerden biri olacak!

4- The Jacobite / Birleşik Krallık

Daha önce Harry Potter filmlerini izlediyseniz, The Jacobite zaten fazla yabancısı olduğunuz bir tren değil demektir. Filmde kullanılan trenler İskoçya’nın dar vadilerinden geçerek olağanüstü manzaraları seyretme olanağı sağlıyor.

Dünyanın en güzel tren yolculukları

Göz alıcı dağların ve göllerin arasından geçen tren 66 kilometre boyunca yolculara eşi benzeri olmayan bir yolculuk yaşatıyor.

5- Grand Canyon Railway / Amerika Birleşik Devleteri 

Adından da az çok anlaşılacağı gibi Grand Canyon Railway ülkenin en çok turist çeken noktalarından olan Grand Canyon’a ulaşmanın benzersiz bir yolu. Trendeki atmosfer bir anda günümüz dünyasından ayrılarak 1950’li yıllara doğru yolculuğa çıkmanızı sağlayacak.

Dünyanın en güzel tren yolculukları

Büyük Kanyon’un ilginç şekillerini incelemek ve ABD’nin en meşhur yerlerinden birini görmek için bu heyecan verici yolculukta mutlaka yerinizi alın.

6- Bergen Demiryolu / Norveç

Fiyortlarıyla ünlü Norveç’e yolunuz düşerse, ünlü Bergen Demiryolu’nun trenleriyle yolculuğa da mutlaka zaman ayırın. Neden mi? Bergen’den başlayan ve Hønefoss yönüne doğru devam eden hattın toplam uzunluğu 371 kilometre ve neredeyse her noktası manzaralı.

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Ölmenin yasak olduğu ilginç yer (Longyearbyen)
Ölmenin yasak olduğu ilginç yer! (Longyearbyen)

En yüksek noktası 1200 metreyi aşan bu meşhur demiryolu üzerinde yolculuk yaparken 200’ün üzerinde tünelden ve yüzlerde farklı köprüden geçerken muhteşem manzaraları fotoğraflayabilirsiniz.

Kaynak: Enuygun

Fotoğraflar: Alamy, Myswitzerland, ferienpiraten, travelpa

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