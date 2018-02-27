Dünyanın en güzel tren yolculukları
Günümüzde şu sıralar uzun yolculuklarda en çok tercih edilen tren yolculukları oluyor. Trenle dünyanın bir uçundan başka bir ucuna keyifli seyahat istiyorsanız bu haber tam da size göre. İşte size trenlerle nefes kesen manzaralar eşliğinde seyahat edebileceğiniz birbirinden güzel rotalar…
1- Glacier Express / İsviçre
Glacier Express yani Buzul Ekspresi İsviçre’nin ve tüm Avrupa’nın en iyi tren yolculuklarından biri olarak biliniyor. Alplerin olağanüstü coğrafyasından geçen trenle St. Moritz ile Zermatt arasında yolculuk yapmak mümkün.
Yaklaşık yedi saat süren yol boyunca onlarca tünelden ve 300’e yakın köprüden geçerken muhteşem manzaraları seyredebilirsiniz. Ren Vadisi ve Matterhorn Dağı gibi yerler ise yolculuğun en can alıcı noktalarından.
2- Ella – Kandy Treni / Sri Lanka
Pek çok maceracı gezginin favorileri arasında yer alan Ella – Kandy trenine binmek için Hint Okyanusu üzerinde bir ada ülkesi olan Sri Lanka’ya gelmeniz gerekiyor. 8 saat süren yolculuk için biletler haftalar öncesinde tükeniyor. Yani bu macerayı yaşamak istiyorsanız, biraz erken davranıp biletinizi önceden almalısınız.
8 saat süren yolculuk için 3 farklı sınıf seçeneği var. Birinci sınıftan bilet aldığınızda klimalı ve daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Çok heyecanlı olmasın ama rahat olsun diyorsanız ikinci sınıfı tercih edebilirsiniz. Daha heyecanlı bir yolculuk içinse üçüncü sınıf koltuklardan birini alabilirsiniz.
3- Trans Sibirya Demiryolu / Rusya
Rusya’nın başkenti Moskova ile ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok arasında çalışan trenlerle yaklaşık 10 bin kilometre boyunca yolculuk yapabilirsiniz.
Toplamda 7 gün süren yolculukta vadiler, ovalar ve göller arasında yol almak yaşayacağınız en iyi deneyimlerden biri olacak!
4- The Jacobite / Birleşik Krallık
Daha önce Harry Potter filmlerini izlediyseniz, The Jacobite zaten fazla yabancısı olduğunuz bir tren değil demektir. Filmde kullanılan trenler İskoçya’nın dar vadilerinden geçerek olağanüstü manzaraları seyretme olanağı sağlıyor.
Göz alıcı dağların ve göllerin arasından geçen tren 66 kilometre boyunca yolculara eşi benzeri olmayan bir yolculuk yaşatıyor.
5- Grand Canyon Railway / Amerika Birleşik Devleteri
Adından da az çok anlaşılacağı gibi Grand Canyon Railway ülkenin en çok turist çeken noktalarından olan Grand Canyon’a ulaşmanın benzersiz bir yolu. Trendeki atmosfer bir anda günümüz dünyasından ayrılarak 1950’li yıllara doğru yolculuğa çıkmanızı sağlayacak.
Büyük Kanyon’un ilginç şekillerini incelemek ve ABD’nin en meşhur yerlerinden birini görmek için bu heyecan verici yolculukta mutlaka yerinizi alın.
6- Bergen Demiryolu / Norveç
Fiyortlarıyla ünlü Norveç’e yolunuz düşerse, ünlü Bergen Demiryolu’nun trenleriyle yolculuğa da mutlaka zaman ayırın. Neden mi? Bergen’den başlayan ve Hønefoss yönüne doğru devam eden hattın toplam uzunluğu 371 kilometre ve neredeyse her noktası manzaralı.
En yüksek noktası 1200 metreyi aşan bu meşhur demiryolu üzerinde yolculuk yaparken 200’ün üzerinde tünelden ve yüzlerde farklı köprüden geçerken muhteşem manzaraları fotoğraflayabilirsiniz.
Kaynak: Enuygun
Fotoğraflar: Alamy, Myswitzerland, ferienpiraten, travelpa
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