Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

1. Paris

Fransa'nın romantik başkenti Paris heykel severler için adeta bir cennet. Müze koleksiyonlarının yanı sıra şehrin her bir köşesine serpilmiş heykeller sayesinde gözünüz adeta bayram ediyor. Paris sokaklarında dolaşırken her an ünlü bir sanatçının elinden çıkmış bir heykel ile karşılaşabiliyorsunuz.

Louvre başta olmak üzere dünya tarihinden farklı dönemlere ait bir çok önemli eseri müzelerde görmek mümkün. Örneğin Rodin'in meşhur Düşünen Adam heykelini Rodin Müzesi'nde, M.Ö. 1. yüzyıla ait ünlü Venus de Milo heykelini Louvre Müzesi'nde görebilir Tuileries Bahçesi'nde heykeller arasında keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Unutmayın, sadece Louvre'daki heykelleri hakkını vererek görebilmek için en az bir güne ihtiyacınız var.

2. Roma

İtalya'nın başkenti Roma, Rönesans sanatçılarına ait heykelleri görmek için en ideal şehirlerden biri. Vatikan başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine dağılmış müzeler birbirinden değerli eserleri ziyaretçilerine sunuyor.

Borghese Galerisi'nde sergilenen Benini imzalı muazzam güzellikteki Apollo ve Dafni, Vatikan'da bulunan Michelangelo'nun en popüler eserleri arasındaki Musa ile Pieta ve Roma Ulusal Müzesi'ndeki Dinlenen Boksör şehirde görebileceğiniz heykellerden sadece birkaçı.

3. Floransa

İtalya'nın en popüler tatil rotalarından birisi olan Floransa barındırdığı heykellerle de adından söz ettiriyor. Şehir bazılarına göre dünyanın en güzel heykeli olarak kabul edilen Michelangelo'nun Davud isimli heykeline ev sahipliği yapıyor. Rönesans dönemine ait en önemli eserlerden biri olan bu şaheser Galleria dell'Accademia'da sergileniyor.

Açık alanda sergilenen heykelleriyle meşhur olan Floransa'da görebileceğiniz diğer bazı eserler şu şekilde: Rönesans sanatçısı Ammannati'ye ait Neptün Çeşmesi, Santa Croce Bazilikası'nda yer alan Dante Heykeli ve Cellini'nin Medusa'nın Başını Tutan Perseus Heykeli. Küçük bir İtalya turu yaparak Roma ve Floransa'yı birlikte görebilir hatta listeye Pisa'yı da ekleyerek meşhur Pisa Kulesi'ni görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

4. New York

New York denince akla gelen ilk şeylerden biri Özgürlük Heykeli. Dünyanın en ikonik anıtlarından biri olan eser aynı zamanda ilginç bir hikayeye sahip. 93 metre yükseklikteki heykeli Manhattan'dan görebiliyor olsanız da bulunduğu Liberty Adası'na feribotla giderek bu muazzam eseri yakından görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Özgürlük Heykeli dışında New York'ta özellikle modern döneme ait bir çok eser bulunuyor. Filmlerden ve dizilerden aşina olduğumuz Rockerfeller Center önündeki Atlas Heykeli, Queens'in merkezindeki Unisphere isimli dev eser ve Central Park'ta bulunan Kristof Kolomb Heykeli New York'ta görebileceğiniz sanat eserlerinden sadece üçü.

5. Londra

Paris için Louvre ne demekse Londra için de British Museum o demek. Tarihe ve sanata meraklı tatilciler genelde Londra seyahatlerinin bir gününü bu güzel müzeye ayırıyorlar. Fransız rakibi gibi British Museum de dünyanın sayılı heykellerine ev sahipliği yapıyor.

Londra'daki en dikkat çekici heykel Yunan sanatçı Myron'a ait olan Discobolus. Hazır bu M.Ö 4. yüzyıla ait şaheseri görmek için British Museum'a gitmişken Elgin Mermerleri olarak anılan geniş koleksiyon başta olmak üzere Yunan ve Roma tarihinden birçok heykeli de görebilirsiniz.