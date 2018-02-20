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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat
Hürriyet Haber
20.02.2018 - 15:06, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

Dünyanın neresine gidecek olursak olalım tatil planını yaparken bir günü mutlaka müze gezmeye ayırıyoruz. Müze denince akla gelen ilk şeylerden biri de tabii ki heykeller. Michelangelo, Bellini ve Rodin gibi büyük sanatçıların hayat verdiği eserler her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Öyle ki tatilciler bazen tek bir heykeli görebilmek için saatlerce yol gitmeyi veya müze girişlerinde sırada beklemeyi göze alabiliyorlar.

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1. Paris

Fransa'nın romantik başkenti Paris heykel severler için adeta bir cennet. Müze koleksiyonlarının yanı sıra şehrin her bir köşesine serpilmiş heykeller sayesinde gözünüz adeta bayram ediyor. Paris sokaklarında dolaşırken her an ünlü bir sanatçının elinden çıkmış bir heykel ile karşılaşabiliyorsunuz.

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

Louvre başta olmak üzere dünya tarihinden farklı dönemlere ait bir çok önemli eseri müzelerde görmek mümkün. Örneğin Rodin'in meşhur Düşünen Adam heykelini Rodin Müzesi'nde, M.Ö. 1. yüzyıla ait ünlü Venus de Milo heykelini Louvre Müzesi'nde görebilir Tuileries Bahçesi'nde heykeller arasında keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz. Unutmayın, sadece Louvre'daki heykelleri hakkını vererek görebilmek için en az bir güne ihtiyacınız var.

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Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

2. Roma

İtalya'nın başkenti Roma, Rönesans sanatçılarına ait heykelleri görmek için en ideal şehirlerden biri. Vatikan başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerine dağılmış müzeler birbirinden değerli eserleri ziyaretçilerine sunuyor.

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

Borghese Galerisi'nde sergilenen Benini imzalı muazzam güzellikteki Apollo ve Dafni, Vatikan'da bulunan Michelangelo'nun en popüler eserleri arasındaki Musa ile Pieta ve Roma Ulusal Müzesi'ndeki Dinlenen Boksör şehirde görebileceğiniz heykellerden sadece birkaçı.

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Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

3. Floransa

İtalya'nın en popüler tatil rotalarından birisi olan Floransa barındırdığı heykellerle de adından söz ettiriyor. Şehir bazılarına göre dünyanın en güzel heykeli olarak kabul edilen Michelangelo'nun Davud isimli heykeline ev sahipliği yapıyor. Rönesans dönemine ait en önemli eserlerden biri olan bu şaheser Galleria dell'Accademia'da sergileniyor.

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

Açık alanda sergilenen heykelleriyle meşhur olan Floransa'da görebileceğiniz diğer bazı eserler şu şekilde: Rönesans sanatçısı Ammannati'ye ait Neptün Çeşmesi, Santa Croce Bazilikası'nda yer alan Dante Heykeli ve Cellini'nin Medusa'nın Başını Tutan Perseus Heykeli. Küçük bir İtalya turu yaparak Roma ve Floransa'yı birlikte görebilir hatta listeye Pisa'yı da ekleyerek meşhur Pisa Kulesi'ni görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

4. New York

New York denince akla gelen ilk şeylerden biri Özgürlük Heykeli. Dünyanın en ikonik anıtlarından biri olan eser aynı zamanda ilginç bir hikayeye sahip. 93 metre yükseklikteki heykeli Manhattan'dan görebiliyor olsanız da bulunduğu Liberty Adası'na feribotla giderek bu muazzam eseri yakından görme fırsatını yakalayabilirsiniz.

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Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

 Özgürlük Heykeli dışında New York'ta özellikle modern döneme ait bir çok eser bulunuyor. Filmlerden ve dizilerden aşina olduğumuz Rockerfeller Center önündeki Atlas Heykeli, Queens'in merkezindeki Unisphere isimli dev eser ve Central Park'ta bulunan Kristof Kolomb Heykeli New York'ta görebileceğiniz sanat eserlerinden sadece üçü. 

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

5. Londra

Paris için Louvre ne demekse Londra için de British Museum o demek. Tarihe ve sanata meraklı tatilciler genelde Londra seyahatlerinin bir gününü bu güzel müzeye ayırıyorlar. Fransız rakibi gibi British Museum de dünyanın sayılı heykellerine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en güzel heykellerini görebileceğiniz yerler

Londra'daki en dikkat çekici heykel Yunan sanatçı Myron'a ait olan Discobolus. Hazır bu M.Ö 4. yüzyıla ait şaheseri görmek için British Museum'a gitmişken Elgin Mermerleri olarak anılan geniş koleksiyon başta olmak üzere Yunan ve Roma tarihinden birçok heykeli de görebilirsiniz.

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