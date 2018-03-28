Dünyanın en güzel camileri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünyanın en güzel camileri
GeriSeyahat Dünyanın en güzel camileri
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünyanın en güzel camileri
Seyahat
Hürriyet Haber
28.03.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel camileri

Bu listede yer alan camilerin mimari yapıları görenleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyaca ünlü ustalar tarafından yapılmış dünyanın en güzel camileri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Selimiye Camii, Edirne

Sultan II. Selim tarafından yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin en büyük eserlerinden biri olan Selimiye Camii dünyanın en güzel camilerinden biri… Mimar Sinan’ın 80 yaşındayken inşa ettiği Selimiye Camii’nin en önemli özelliği, o güne kadar hiçbir cami inşasında kullanılmayan bir teknikle yapılmış olması. Ayrıca Mimar Sinan’ın “Ustalık Eseri” olan cami ve külliyesi, UNESCO tarafından 2011 yılında “Dünya Mirası” listesine alındı.

Dünyanın en güzel camileri

Hasan Camii, Fas

Dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak bilinen II. Hasan Camii’nin yüz ölçümünün yarısından çoğu, Atlas Okyanusu üzerine inşa edilmiş. Kral II. Hasan’ın gördüğü bir rüya üzerine yapımına başlanan cami İslam’ın en batıdaki simgesi olarak nitelendiriliyor…

Dünyanın en güzel camileri

Mehmet Ali Paşa Camii, Mısır

Kahire’nin en tepesinde yer aldığı için, şehrin her yerinden görülebilen cami, 1830 yılında, dönemin Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından, İstanbullu mimar Boşnak Yusuf’a yaptırılmış. 18 yılda tamamlanan cami, İstanbul’daki Yeni Cami’den esinlenilerek Barok ve Rokoko mimari üslubunda yapılmış durumda.

Dünyanın en güzel camileri

Kristal Cami, Malezya

2006-2008 yılları arasında, çelik, cam ve kristalden inşa edilen cami, özellikle karanlık çöktüğünde, muhteşem aydınlatma sistemi ile görenleri büyülüyor. Tropikal iklimi, yağmur ormanları ve uzun kumsallarıyla her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Malezya’nın İslami Miras Parkı’nda yer alan camide 1500 kişinin aynı anda ibadet edebiliyor. Kristal Cami aynı zamanda teknolojiyi de kullanan ve kablosuz internet hizmeti veren dünyadaki ilk cami olma özelliğini de taşıyor.

Dünyanın en güzel camileri

Sultanahmet Camii, İstanbul

İstanbul tarihi yarımadasının en önemli eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii, 1609 ile 1616 yılları arasında, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. 20.000 fazla İznik çinisiyle bezenen Sultanahmet Camii, kubbelerinin içindeki mavi süslemeler nedeniyle “Mavi Cami” olarak da anılıyor. Sultanahmet Cami ayrıca dünya üzerindeki ilk altı minareli camidir. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Sultanahmet, Türkiye'nin de en güzel camilerinden kabul ediliyor.

Dünyanın en güzel camileri

Yeni Cami, İstanbul

Galata Köprüsü’nün güney ucunda Eminönü’nde yer alan Yeni Cami’nin yapımına, Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emri ve bağışlarıyla başlanmış ancak IV. Mehmed’in Validesi Hatice Turhan Sultan zamanında 63 yılda tamamlanmıştır. İlk mimarı, Mimar Sinan’ın çırağı Davut Ağa’nın ölümü sonrası Dalgıç Ahmet Ağa’nın tamamladığı caminin toplam 66 adet tam ve yarım kubbesi ve 2 minaresi bulunuyor.

Dünyanın en güzel camileri

Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Camii (BAE)

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti olan Abu Dabi’de bulunan cami, ülkenin en büyük, dünyada ise 8. büyük cami olmasının yanı sıra, aynı zamanda en güzel camilerden. Çok geniş bir alan üzerine kurulu olan camide, bayramlarda ziyaretçi sayısı 40.000’i aştığı söyleniyor…

Dünyanın en güzel camileri

Kaynak: Skyscanner
Fotoğraflar: Alamy

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünyanın en güzel camileri

Filozof ve şairlerin şehri: Ummu Kays

Tatil için en iyi 10 vizesiz ülke

Erciyes'teki yılkı atları fotoğrafçıların yeni gözdesi