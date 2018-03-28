Dünyanın en güzel camileri
Bu listede yer alan camilerin mimari yapıları görenleri şaşkına çeviriyor. İşte dünyaca ünlü ustalar tarafından yapılmış dünyanın en güzel camileri...
Selimiye Camii, Edirne
Sultan II. Selim tarafından yaptırılan ve Osmanlı mimarisinin en büyük eserlerinden biri olan Selimiye Camii dünyanın en güzel camilerinden biri… Mimar Sinan’ın 80 yaşındayken inşa ettiği Selimiye Camii’nin en önemli özelliği, o güne kadar hiçbir cami inşasında kullanılmayan bir teknikle yapılmış olması. Ayrıca Mimar Sinan’ın “Ustalık Eseri” olan cami ve külliyesi, UNESCO tarafından 2011 yılında “Dünya Mirası” listesine alındı.
Hasan Camii, Fas
Dünyanın en büyük üçüncü camisi olarak bilinen II. Hasan Camii’nin yüz ölçümünün yarısından çoğu, Atlas Okyanusu üzerine inşa edilmiş. Kral II. Hasan’ın gördüğü bir rüya üzerine yapımına başlanan cami İslam’ın en batıdaki simgesi olarak nitelendiriliyor…
Mehmet Ali Paşa Camii, Mısır
Kahire’nin en tepesinde yer aldığı için, şehrin her yerinden görülebilen cami, 1830 yılında, dönemin Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından, İstanbullu mimar Boşnak Yusuf’a yaptırılmış. 18 yılda tamamlanan cami, İstanbul’daki Yeni Cami’den esinlenilerek Barok ve Rokoko mimari üslubunda yapılmış durumda.
Kristal Cami, Malezya
2006-2008 yılları arasında, çelik, cam ve kristalden inşa edilen cami, özellikle karanlık çöktüğünde, muhteşem aydınlatma sistemi ile görenleri büyülüyor. Tropikal iklimi, yağmur ormanları ve uzun kumsallarıyla her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Malezya’nın İslami Miras Parkı’nda yer alan camide 1500 kişinin aynı anda ibadet edebiliyor. Kristal Cami aynı zamanda teknolojiyi de kullanan ve kablosuz internet hizmeti veren dünyadaki ilk cami olma özelliğini de taşıyor.
Sultanahmet Camii, İstanbul
İstanbul tarihi yarımadasının en önemli eserlerinden biri olan Sultanahmet Camii, 1609 ile 1616 yılları arasında, Mimar Sedefkâr Mehmet Ağa’ya yaptırılmıştır. 20.000 fazla İznik çinisiyle bezenen Sultanahmet Camii, kubbelerinin içindeki mavi süslemeler nedeniyle “Mavi Cami” olarak da anılıyor. Sultanahmet Cami ayrıca dünya üzerindeki ilk altı minareli camidir. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Sultanahmet, Türkiye'nin de en güzel camilerinden kabul ediliyor.
Yeni Cami, İstanbul
Galata Köprüsü’nün güney ucunda Eminönü’nde yer alan Yeni Cami’nin yapımına, Sultan III. Murat’ın eşi Safiye Sultan’ın emri ve bağışlarıyla başlanmış ancak IV. Mehmed’in Validesi Hatice Turhan Sultan zamanında 63 yılda tamamlanmıştır. İlk mimarı, Mimar Sinan’ın çırağı Davut Ağa’nın ölümü sonrası Dalgıç Ahmet Ağa’nın tamamladığı caminin toplam 66 adet tam ve yarım kubbesi ve 2 minaresi bulunuyor.
Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Camii (BAE)
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti olan Abu Dabi’de bulunan cami, ülkenin en büyük, dünyada ise 8. büyük cami olmasının yanı sıra, aynı zamanda en güzel camilerden. Çok geniş bir alan üzerine kurulu olan camide, bayramlarda ziyaretçi sayısı 40.000’i aştığı söyleniyor…
Kaynak: Skyscanner
Fotoğraflar: Alamy
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