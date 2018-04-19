Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Dünyanın en güzel 7 şehir parkı
Seyahat
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Yoğun ve stresli şehir hayatından kaçıp uzaklaşmak isteyenler için parklar harika bir fırsat durumunda. Ancak bu doğaya kaçış etkinliğini yaparken aynı zamanda eşsiz bir manzara ile taçlandırmak isterseniz bunun içinde gidebileceğiniz yerler var. İşte dünyanın en güzel şehir parkları...

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Vondelpark

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bu geniş park, adını ünlü şair Joost van den Vondel’den alıyor. 1800'lü yıllarda kurulan park ister yürüyerek isterseniz de bisikletle açık havanın ve doğanın keyfini çıkarmak için en iyi adreslerden biri. Eğer burada yaz aylarında düzenlenen konserlerden birine denk gelirseniz kesinlikle kaçırmayın!

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Golden Gate Park

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde bulunan bu devasa park, aynı zamanda ülkenin en geniş dinlenme ve gezinti alanlarından biri. Golden Gate adı her ne kadar dünyaca ünlü köprü ile anılsa da bu park da en az köprü kadar görülmeye değer bir yer.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Herastrau Park

Romanya'nın başkenti Bükreş'te ziyaretçileri karşılayan Herastrau Park ülkenin en güzel yeşil alanlarından biri olarak biliniyor. Parkın geniş çimlerinde koşabilir veya dilediğiniz gibi yayılıp dinlenebilirsiniz. Romen Everi Müzesi gibi ilgi çekici eserlere de sahip parkta gezinmek için en iyi seçeneklerden biri bisiklet kiralamak.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Central Park

Eğer aradığınız şehrin gürültülü ve karmaşık yaşamından uzaklaşıp doğanın kalbinde dinlenmekse bunun için en doğru yerlerden biri Central Park. New York'un kalbi sayılan Manhattan'da bulunan parkta gezinirken karşınıza çıkacak dev yapay göllerde sandallarla da gezebilirsiniz.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Hyde Park

Londra'da bulunan kraliyet parklarının en büyüğü olarak bilinen Hyde Park'ta yapabilecekleriniz arasında, bisiklete binmek ve koşu gibi sıradan bir parktakilere ek olarak serbest kürsüde halka seslenme gibi ilginç alternatifler de var.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Ueno Park

Baharın ilk günlerinde açan kiraz çiçekleriyle çevrelenen bu harika park Japonya'nın başkenti Tokyo'da ziyretçileri karşılıyor. Parkta gezinirken kendinizi adeta başka bir dünyadaymış gibi hissedebilirsiniz. Ueno Park'ta bulunan gölde deniz bisikletiyle dolaşabilir veya çok sayıda tapınak ve müzeyi görebilirsiniz.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

Kings Park

Dünyanın tek kıta ülkesi olan Avustralya'nın Perth şehrinde bulunan bu büyük park, aynı zamanda hem ülkenin hem de yeryüzünün en geniş yeşil alanlarından biri. İçinde ilgi çekici anıtlar da bulunan parkta bahar ve yaz aylarında uzun yürüyüşler yapabilir, doğanın neredeyse tüm renklerini bir arada görebilirsiniz.

Dünyanın en güzel 7 şehir parkı

 

 

 

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