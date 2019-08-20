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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi! Listede Türkiye’den de bir yer var…
Seyahat
Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy
20.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi! Listede Türkiye’den de bir yer var…

Zanzibar’dan Kosova’ya kadar yeryüzündeki en muhteşem gün batımı manzaraları burada! Bulunduğunuz mekân ister bir orman gölgesi, ister çorak bir çöl, ister bir okyanus olsun; dünyayı gezerken, bir insanın görebileceği en nefes kesici ve en romantik manzaralardan birisi gün ışığının son nefesini vermeye başladığı gün batımıdır.

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Eğer bu göz kamaştıran anları yakalamayı seviyorsanız, yalnız değilsiniz! Son zamanlarda Forbes’in derlediği verilere göre, sadece 2018 yılında Instagram’a 286 milyon gün batımı görüntüsü yüklenmiş. Kendi gün batımı cennetinizi hayal ediyorsanız, size yardımcı olacak gün batımlarıyla ünlü yedi noktaya göz atalım.

Zanzibar, Tanzanya

Zanzibar’ın başkenti Stone Town’un ara sokaklarında, Freddie Mercury’nin doğduğu yer ziyaret edilecek yerlerin başında. Ardından kentin hareketli sahilinde bulunan çatı katındaki barlarda ve restoranlarda, Tanzanya anakarası üzerinden gerçekleşen görkemli gün batımı ise görülmeye değer.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…


Grundarfjordur, İzlanda

Lav yatağı ve sıradağların arasında bulunan Grundarfjordur, konumu itibarıyla inanılmaz bir gün batımı manzarası sunuyor. İzlanda’ya ait küçük bir şehir olan Grundarfjordur, 1000’den az yerlisi ile İzlanda’nın en ünlü dağlarına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…


Skye Adası, İskoçya

Skye Adası, el değmemiş kayalık yapısı ile İskoçya’nın en sert köşesi sayılır ve dünyanın en dudak uçuklatan gün batım manzaralarına şahitlik eder. Özellikle popüler yürüyüş rotası Quiraing Tepesi, gün batımı fotoğrafçıları için özel bir nokta anlamındadır.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…


Prizren, Kosova

Kosova’nın ikinci şehri olan Prizren, en iyi yürüyerek keşfedilebilir. Akşamları, Dinarides Dağları'nın altına doğru batmaya başlayan güneşin kusursuz görüntüsü için kentin görkemli Osmanlı dönemi kalesine giden dolambaçlı yollar tercih edilebilir.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…



Kapadokya, Türkiye

Pek çok turistin göz bebeği olan turistik şehir, Forbes tarafından “Sıcak balonların büyülü kara parçası, yeraltı şehri ve tuhaf masalsı peri bacaları” şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizin kalbinde bulunan Kapadokya’daki gün batımı ise dillere destan bir güzelliğe sahip.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…


Milford Sound, Yeni Zelanda

Yeni Zelanda’nın dağlık Fiordland bölgesi, ihtişamlı yapısı ile Avrupa’nın gözüne korkutucu görünebilir. Alp’ler gibi yeşil ve eğimli tepeler yerine devasa sert dağ etekleri ve pürüzlü kaya yığınları vardır. Özellikle Milford Sound fiyordları, yaz aylarında nefes kesen gün batımı ile görülmeye değer bir manzaraya sahip.

Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi Listede Türkiye’den de bir yer var…


Table Bay, Güney Afrika

Cape Town, Güney Afrika’nın en heyecan verici şehridir. Fakat bölgedeki en iyi gün batımı, Cape Town’dan görülmesi zor olduğundan Table Bay ve Bloubergstrand tarafına doğru kuzey bölgededir.

 

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