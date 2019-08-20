Dünyanın en güzel 7 gün batımı adresi! Listede Türkiye’den de bir yer var…
Zanzibar’dan Kosova’ya kadar yeryüzündeki en muhteşem gün batımı manzaraları burada! Bulunduğunuz mekân ister bir orman gölgesi, ister çorak bir çöl, ister bir okyanus olsun; dünyayı gezerken, bir insanın görebileceği en nefes kesici ve en romantik manzaralardan birisi gün ışığının son nefesini vermeye başladığı gün batımıdır.
Eğer bu göz kamaştıran anları yakalamayı seviyorsanız, yalnız değilsiniz! Son zamanlarda Forbes’in derlediği verilere göre, sadece 2018 yılında Instagram’a 286 milyon gün batımı görüntüsü yüklenmiş. Kendi gün batımı cennetinizi hayal ediyorsanız, size yardımcı olacak gün batımlarıyla ünlü yedi noktaya göz atalım.
Zanzibar, Tanzanya
Zanzibar’ın başkenti Stone Town’un ara sokaklarında, Freddie Mercury’nin doğduğu yer ziyaret edilecek yerlerin başında. Ardından kentin hareketli sahilinde bulunan çatı katındaki barlarda ve restoranlarda, Tanzanya anakarası üzerinden gerçekleşen görkemli gün batımı ise görülmeye değer.
Grundarfjordur, İzlanda
Lav yatağı ve sıradağların arasında bulunan Grundarfjordur, konumu itibarıyla inanılmaz bir gün batımı manzarası sunuyor. İzlanda’ya ait küçük bir şehir olan Grundarfjordur, 1000’den az yerlisi ile İzlanda’nın en ünlü dağlarına ev sahipliği yapıyor.
Skye Adası, İskoçya
Skye Adası, el değmemiş kayalık yapısı ile İskoçya’nın en sert köşesi sayılır ve dünyanın en dudak uçuklatan gün batım manzaralarına şahitlik eder. Özellikle popüler yürüyüş rotası Quiraing Tepesi, gün batımı fotoğrafçıları için özel bir nokta anlamındadır.
Prizren, Kosova
Kosova’nın ikinci şehri olan Prizren, en iyi yürüyerek keşfedilebilir. Akşamları, Dinarides Dağları'nın altına doğru batmaya başlayan güneşin kusursuz görüntüsü için kentin görkemli Osmanlı dönemi kalesine giden dolambaçlı yollar tercih edilebilir.
Kapadokya, Türkiye
Pek çok turistin göz bebeği olan turistik şehir, Forbes tarafından “Sıcak balonların büyülü kara parçası, yeraltı şehri ve tuhaf masalsı peri bacaları” şeklinde tanımlanıyor. Ülkemizin kalbinde bulunan Kapadokya’daki gün batımı ise dillere destan bir güzelliğe sahip.
Milford Sound, Yeni Zelanda
Yeni Zelanda’nın dağlık Fiordland bölgesi, ihtişamlı yapısı ile Avrupa’nın gözüne korkutucu görünebilir. Alp’ler gibi yeşil ve eğimli tepeler yerine devasa sert dağ etekleri ve pürüzlü kaya yığınları vardır. Özellikle Milford Sound fiyordları, yaz aylarında nefes kesen gün batımı ile görülmeye değer bir manzaraya sahip.
Table Bay, Güney Afrika
Cape Town, Güney Afrika’nın en heyecan verici şehridir. Fakat bölgedeki en iyi gün batımı, Cape Town’dan görülmesi zor olduğundan Table Bay ve Bloubergstrand tarafına doğru kuzey bölgededir.
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