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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Seyahat
10.10.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...

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10- MACARİSTAN

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

180 vizesiz ülke.

Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.

 

9- İZLANDA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

 

181 vizesiz ülke.


Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

 

8- ÇEKYA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

182 vizesiz ülke.

Çekya ile birlikte Yeni Zelanda da aynı puana sahip.

 

7- AVUSTRALYA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

183 vizesiz ülke.

Avustralya ile birlikte Yunanistan ve Malta aynı puana sahip.

 

6- BELÇİKA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

185 vizesiz ülke.

Belçika ile birlikte Kanada, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.

 

5- BİRLEŞİK KRALLIK

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

186 vizesiz ülke.

Birleşik Krallık ile birlikte Norveç, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve ABD aynı puana sahip.

 

4- FİNLANDİYA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

 

187 vizesiz ülke.

Finlandiya ile birlikte Danımarka, İtalya, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.

 

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

 

3- ALMANYA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

 

188 vizesiz ülke.

Almanya ile birlikte Fransa ve Güney Kore aynı puana sahip.

 

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

2- SİNGAPUR

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

189 vizesiz ülke.

 

1- JAPONYA

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

190 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.

 

51- TÜRKİYE

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

Türkiye 111 vizesiz ülke listede 51. sırada.

 

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