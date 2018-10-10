Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2018 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı. Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor. Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportları...
10- MACARİSTAN
180 vizesiz ülke.
Macaristan ile birlikte Slovenya ve Malezya da aynı puana sahip.
9- İZLANDA
181 vizesiz ülke.
8- ÇEKYA
182 vizesiz ülke.
Çekya ile birlikte Yeni Zelanda da aynı puana sahip.
7- AVUSTRALYA
183 vizesiz ülke.
Avustralya ile birlikte Yunanistan ve Malta aynı puana sahip.
6- BELÇİKA
185 vizesiz ülke.
Belçika ile birlikte Kanada, İrlanda ve İsviçre aynı puana sahip.
5- BİRLEŞİK KRALLIK
186 vizesiz ülke.
Birleşik Krallık ile birlikte Norveç, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve ABD aynı puana sahip.
4- FİNLANDİYA
187 vizesiz ülke.
Finlandiya ile birlikte Danımarka, İtalya, İspanya ve İsveç aynı puana sahip.
3- ALMANYA
188 vizesiz ülke.
Almanya ile birlikte Fransa ve Güney Kore aynı puana sahip.
2- SİNGAPUR
189 vizesiz ülke.
1- JAPONYA
190 vizesiz ülke ile dünyanın en güçlü pasaportu Japonya'nın.
51- TÜRKİYE
Türkiye 111 vizesiz ülke listede 51. sırada.
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