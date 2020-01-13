Dünyanın en güçlü pasaportları (2020)

Henley Pasaport Endeksi, 2020’nin en güçlü pasaportları listesini yayınladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından sağlanan data neticesinde oluşturulan endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor. The Henley Passport Index, 2020 yılının ilk haftasında dünyanın en güçlü pasaportları listesini 2020 özelinde güncelledi. Listenin ilk sırası bu yıl da değişmedi. Japonya 2019’da olduğu gibi 2020’de de yine dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke oldu. Buna göre Japonya pasaportuna sahip olanlar geçen sene 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyorken bu sayı 2020’de 191’e yükseldi.









Listede Singapur 190 ülkeye vizesiz seyahatle ikinci sırada yer alırken Güney Kore ve Almanya 189 ülkeyle üçüncü sırada yer aldı. İtalya ve Finlandiya pasaportları 188 ülkeye vizesiz seyahat ile dördüncü sırayı paylaştı. İspanya, Lüksemburg ve Danimarka ise 187 ülkeye vizesiz seyahat özgürlüğüyle beşinci sırayı paylaşan ülkeler oldu. Peki ya Türkiye?









En Güçlü 10 Pasaport

Japonya (191 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor)

Singapur (190)

Güney Kore, Almanya (189)

İtalya, Finlandiya (188)

İspanya, Lüksemburg, Danimarka (187)

İsveç, Fransa (186)

İsviçre, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Avusturya (185)

ABD, İngiltere, Norveç, Yunanistan, Belçika (184)

Yeni Zelanda, Malta, Çek Cumhuriyeti, Kanada, Avustralya (183)

Slovakya, Litvanya, Macaristan (181)









En Zayıf 10 Pasaport

Bangladeş, Kongo, Eritre, İran (41)

Kosova, Lübnan (40)

Kuzey Kore, Sudan (39 ülke)

Nepal, Filistin Yönetimi (38)

Libya (37)

Yemen (33)

Somali, Pakistan (32)

Suriye (29)

Irak (28)

Afganistan (26)



Türkiye pasaportu kaçıncı sırada?

Her yıl vizesiz seyahatle ilgili sosyal ve siyasi gündemin oluştuğu Türkiye, bu yıl endekste 55. sırada yer aldı. Buna göre Türkiye pasaportu, geçen yıla göre 3 sıra gerilemiş oldu. Zira Türkiye pasaportu ile 111 ülkeye vizesiz gidilebiliyor. Bu arada Türkiye; Rusya Federasyonu, Bosna Hersek, Gürcistan ve Arnavutluk’un hemen gerisinde, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerinse önünde yer alıyor.