Dünyanın en garip 20 yemeği

1- Çıtır tarantula, Kamboçya

Listemizde baş köşeyi tabii ki de çoğu insanın korkulu rüyası olan tarantula alıyor. Kamboçya’ya gitmeyi planlıyorsanız, bu ilginç atıştırmalığı gezeceğiniz yerlerde görme ihtimalinizi göze alarak gideceğinizi unutmayın. Kamboçya’ya özel çıtır tarantula, aynı patates kızartması gibi kızgın yağa batırılarak pişiriliyor. Kızarmış tarantulanın tavukla balık arası bir tadı olduğu söyleniyor.

2- Kuzu gözü suyu, Moğolistan

Eğer Moğolistan’da akşamdan kalmaysanız şanslısınız; Moğolların alkol tükettikten sonraki gün içtikleri bir büyük bardak domates suyu, sirke ve kuzu gözü sizi de kendinize getirecektir. Bu karışım vitamin dolu olmasıyla insana iyi geliyor. Ama mideniz kaldırmıyorsa belki de gece kusmadığınızı sabah çıkarabilirsiniz.









3- Yüzyıllık yumurta, Çin

Midenize gerçekten zor anlar yaşatabilecek olan bir atıştırmalık karşınızda: yüzyıl (bin yıla kadar bile çıkabilir) beklemiş bir yumurta. Üstüne üstlük bu yumurtalar birkaç ay çamur, kül ve kireçte bekletilerek yemeye hazır hale getiriliyor. Bu yumurtalarla sucuklu yumurta yapmayı aklınızdan bile geçirmeyin!

4- Muktuk, Donmuş balina derisi ve yağı, Grönland

Yerel halk tarafından muktuk olarak adlandırılan balina derisi ve yağı, C ve D vitamini dolu. Yağlı ve kauçuk bir kıvama sahip bu yemek kutup balinasından elde ediliyor. Değişiklik olsun derseniz, muktuku kızarmış da isteyebiliyorsunuz.

5. Tavuk ayağı, Çin

Her ne kadar garip olsa da, şimdiye kadar saydıklarımızın arasında en normale yakın şey bu olsa gerek. Çin’de bu atıştırmalık o kadar yaygın ki! Atıştırmalık halini istemezseniz, tavuk ayağınızı çorba olarak, mangalda veya saatlerce marine edilmiş olarak da alabilirsiniz.

6- Kurtlu peynir, Sardinya – İtalya

Eğer rokfor veya gorgonzola gibi küflü peynirleri seviyorsanız, işte size üçüncü bir seçenek: casu marzu. İtalyancada da kurtlu peynir ismiyle anılan bu Sardinya’ya özgü peynirden olur da sipariş verirseniz, yemeğiniz geldiğinde içinde oynayan kurtlara dikkat edin; bu kurtçuklar 15 cm’ye kadar atlayabiliyorlar! Siz yine de İtalyan yemeklerinden soğumayın, malum enfes pizza ve makarna çeşitleriyle dünyanın en çok sevilen mutfaklarından birisi. İtalya için Skyscanner ile ucuz uçak bileti bulacağınızı biliyor muydunuz?

7- Dev karınca yumurtası, Meksika

Meksika’nın agresif böceklerinden Liometopum dev karıncasının yumurtalarına “escamoles” deniyor. Agav bitkisinin kökünde yaşayan bu karıncalar, onları ayıklayan çiftçileri çoğu zaman ısırıyorlar. Daha sonraki hazırlık süreci: önce baharatlı yağda kızartılıyorlar, daha sonra da tortilla/dürüm olarak sarılıyorlar. Yağlı ve yumuşak bir kıvama sahip olan bu yemeğe “böcek havyarı” da deniyor.

8. Balon balığı, Japonya

Japoncada “fugu” diye geçen balon balıkları o kadar tehlikeli ki ölüme bile sebebiyet verebiliyorlar. Neredeyse bütün balon balıkları, tek seferde 30 kişiyi öldürebilen tetrodotoxin adı verilen, panzehiri olmayan bir zehre sahip. Buna rağmen, insanlar Japon şeflerin bu zehri çıkarmaktaki ustalığına güveniyor ve balon balığını gönül rahatlığıyla yiyorlar.

9. Gine domuzu, Peru

Proteini yüksek, kolesterolü düşük; daha ne olsun? Bu hayvancıklar size çok tatlı geliyor olabilir, Peru’daki insanlara da çok leziz geliyor. Eğer menüde “cuy” isimli bir yemek görürseniz, bilin ki bu doldurulmuş ve fırında kızartılmış bir Gine domuzu…

10. Denizatı, denizyıldızı, akrep şiş, Çin

Çin’de çubuğa takılmış her türlü şeye rastlayabilirsiniz, özellikle de denizatı, denizyıldızı gibi farklı deniz mahsulleri ve akrep gibi atıştırmalıklara. Taze tutulmuş bir denizyıldızının yerini ne tutabilir ki! Yalnız akreplere dikkat edin, o kadar tazeler ki bazıları hala kıpırdıyor olabilir.

11. Ördek fetüsü, Filipinler

Bildiğimiz haşlanmış yumurtanın bir ileri seviyesi diyebiliriz. “Bacaklı yumurta” olarak da anılan ördek fetüsüne Filipinler’de “balut” deniyor. Yumurta içindeki, tüyleri bile oluşmuş 18 günlük ördek fetüsünü yerken, gaga ve kemiklerinin çıtırtısı içinizi kaldırabilir.

12. Kurutulmuş kertenkele, Hong Kong

Çok yaygın bir sokak yemeği olan kurutulmuş kertenkele, çoğu zaman çorbaya da kullanılıyor. Çıtır çıtır olan, şişlere dizilmiş kertenkelelerin pek bir tadının olduğu söylenemez. Bu atıştırmalıkların alkolde demlendiği, kertenkelelerin enerji verici, soğuk algınlığı geçirici özelliği olduğu, hatta kilo vermekte kullanıldığı bile söyleniyor.

13. Canlı ahtapot, Güney Kore

“Sannakji” olarak adlandırılan bu taptaze yemek, boğazınızdan kayıp gidecek! Güney Kore mutfağının bir parçası olan canlı ahtapot yemeği, susam ve susam yağıyla servis ediliyor. Bu yemekte dikkat edilmesi gereken şey ise, ahtapotun ağzınıza veya boğazınıza yapışmaması; yoksa yediğiniz son yemek olabilir.

14. Dev ton balığı gözü, Japonya

Suşi sever misiniz? Peki ya ton balığı? Bu seferki hepsinden farklı bir kıvama sahip. Japonya’da herhangi bir süpermarkette bile bulabileceğiniz ton balığı gözü, yağlı ve göz kasından oluşan bir yemek. Pek yumuşak bir çiğneme olacağı söylenemez.

15. Fare şarabı, Çin - Kore

“Sağlık içeceği” olarak da anılan bu garip içki, gerçekten de yavru farelerin pirinç şarabına atılmasıyla yapılıyor. İçinde fermantasyona bırakılan yavru fareler içki içme isteğinizi sıfıra indirmiş olmalı. Bu içkinin tadıysa benzine benziyor.

16. Eşekarısı kurabiyesi, Japonya

Diğerlerine göre daha yeni ortaya çıkmış bir yemek türü. Bir takım Japon eşekarısı severin yarattığı bu konsept tutmuş olsa gerek! Önce suda haşlanan arılar, kurutulup pirinç kurabiyesi karışımına katılıyor. Eşekarılarının diğer böcek ve haşerelere göre çok daha fazla protein barındırdığını da belirtelim.

17. Kuş yuvası çorbası, Güneydoğu Asya

Her ne kadar kulağa sıradan bir şeymiş gibi gelse de insanlar bu çorba için minik servetler ödüyor. Çin’de bu çorbayı içenlerin genç kaldığı, uzun ve sağlıklı bir ömür yaşadığı rivayet ediliyor. Bölgeye özgü bir mağara kuşunun, salyasıyla mağaranın içine yaptığı bu yuva, düzenli tüketildiğinde gerçekten de faydalı bir besin.

18. Kanlı krep, Finlandiya – İsveç - Norveç

İsveççe “blodplättar” adı verilen bu kahvaltılık yemek, hepimizin bildiği krepin yalnızca hayvan kanı katılmış hali. Avrupa’da ve özellikle İngiltere’de, bunun benzerine “black pudding” ismiyle rastlıyoruz. İngilizler de bu domuz kanından yapılan sosisi kahvaltılarının bir parçası olarak tüketiyorlar.

19. Meyve yarasası çorbası, Endonezya – Palau

Palau’da çokça yaşayan ve zamanının çoğunu ağaç tepelerinde meyve yiyerek geçiren bu yarasanın çorbasını yemek, herkesin harcı değil. Yeni tatlara açığımdır diyorsanız bir kere daha düşünün! Birkaç farklı sebze ve Hindistan cevizi yağı katılarak pişirilen yarasa çorbası tam bir iştah açıcı!

20. Shirako, Kore - Japonya

Dünyanın en ilginç yemekleri listemizin son garip yemeği de morina balığının sperm kesesi. Kore ve Japonya bölgesinde çok tüketilen bir lezzet. Japoncada “beyaz çocuk” anlamına gelen “shirako”nun mevsimi kışmış. Listede ismi geçen diğer ülkeler gibi Japonya’ya da Skyscanner kullanarak ucuz uçak bileti bulmak çok kolay.



Kaynak: Skyscanner



