Dünyanın en etkileyici 10 su altı oteli

1- Atlantis The Palm, Dubai / BAE



Dubaide palmiye şeklindeki yapay Palmiye Adaları’nda yer alan Atlantis The Palm’daki lüks su altı süitleri “Neptune” ve “Poseidon” isimlerini deniz tanrılarından alıyor. Neptün ve Poseidon bu odalarda kalacak olsa, her ikisinin de oldukça konforlu hissedeceğine eminiz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve otel odanızın yatağında uzanırken, tam karşınızdaki dev camlardan deniz canlılarını izlediğinizi düşünün. Hayali bile güzel, değil mi?

2- Manta Resort, Pemba Adası, Zanzibar / Tanzanya

Zanzibar’ın Pemba Adası’nda bulunan Manta Resort’un su altı odası, kesinlikle tesisteki en özel oda. Hint Okyanusu’nun kristal kadar berrak turkuaz suları üzerinde yer alan odaya ulaşmak için ahşap bir tekne ile iki dakikalık kısa bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Eğer tüm vaktinizi su altında geçirmek istemiyorsanız, odanızın terasındaki yatakta biraz uzanabilirsiniz. Özellikle geceleri, yıldızların pırıltısı gözlerinizi kamaştıracak.

3- Conrad Maldives Rangali Island / Maldivler

Conrad Maldives Rangali Island’ın su altı odaları olmasa da mayolarınızı giymeden, deniz dünyasının kendine özgü atmosferinde akşam yemeği yiyebileceğiniz bir restoranı bulunuyor.





Denizin beş metre altındaki su altı restoranı Ithaa’da, günlük hayat rutinine devam eden su altı canlıları eşliğinde, Maldivler’e özgü geleneksel ve modern lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Eğer Maldivler’de bir tatil planlıyorsanız bu restorana mutlaka uğramalısınız!

4- Per Aquum Niyama / Maldivler



Su altında bir akşam yemeğinden sonra kim yine su altında bir partiye hayır diyebilir ki? Maldivler’in lüks otellerinden Per Aquua Niyama’daki dünyanın ilk su altı gece kulübü Subsix’de, Hint Okyanusu’nun derinliklerinde dans edebilir ve en sevdiğiniz kokteylleri yudumlayabilirsiniz. Otel müşterisi olmasanız da gidebileceğiniz bu gece kulübü Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri saat 21:00’dan sabahın ilk saatlerine kadar açık oluyor.

5- Utter Inn Hotel, Vasteras / İsveç

Şimdi tropik iklimlerden, dünyanın daha soğuk olan kuzey coğrafyalarına doğru bir yolculuğa çıkalım! İsveç’in tek su altı oteli olan Utter Inn, başkent Stokholm yakınlarındaki Mälaren Gölü’nde yer alıyor. Otel dünyadaki benzerleri gibi lüks olmasa da sunduğu deneyim, diğerlerinden farksız: suyun 3 metre altında, eşsiz panoramik manzaralar sunan küçük odalar. Otelin ahşap terasları da güneşlenmek isteyenler için birebir.

6- Jules' Undersea Lodge, Key Largo, Florida / ABD

Ünlü bilim kurgu romanı Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ın yazarı Jules Verne’den ismini alan Key Largo’daki bu otel, dünyanın en eski su altı oteli olarak biliniyor. Eskiden bir araştırma laboratuvarı olan bu otele ulaşım ise çok da kolay değil. Altı metre derinlikteki Jules’ Undersea Lodge’a yalnızca dalış yaparak gidebiliyorsunuz.





7- Per Aquum Huvafen Fushi / Maldivler

Maldivler, su altı tesisler konusunda kesinlikle dünyada öne çıkıyor, zira diğer bir lüks otel olan Per Aquum Huvafen Fushi’deki The Lime Spa, dünyanın ilk su altı spa’sı olma özelliğine sahip. Büyüleyici su altı dünyasını izlerken masaj yaptırabilir ya da yerel doğal ürünler kullanılarak yapılan 180 dakikalık bir kür programına katılabilirsiniz. Dilerseniz de, yalnızca dinlenme odasında yalnızsa uzanıp manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.

8- Planet Ocean Underwater Hotel, Florida / ABD

Hazırlık süreci devam eden bir diğer otel olan Planet Ocean Underwater Hotel’in, Key West yakınlarında inşa edilmesi planlanıyor. Otelin hassasiyet gösterdiği en önemli konu ise çevresindeki mercan resiflerinin ve okyanusun otelden hiçbir zarar görmemesi. Bu lüks konaklama tesisi tamamlandığında 12 odası, bir lounge’ı, bir restoranı ve mükemmel bir deniz manzarası olacak.

9- Lovers Deep / Karayipler

Lüks bir denizaltı olan Lovers Deep, konuklarına oldukça farklı bir konaklama deneyimi sunuyor. Karayipler’de Montserrat, Martinique, St. Lucia ve Barbados gibi adaların masmavi sularında gezinen bu otel, özellikle herkesten uzakta romantik bir aşk tatili yapmak isteyen, konforuna düşkün çiftler tarafından tercih ediliyor.

10- Poseidon Undersea Resorts

Henüz planlama aşamasında olsa da, tamamı su altında yer alacak olan Poseidon Undersea Resorts, dünyanın ilk “gerçek” su altı oteli olacak. Fiji Adaları'ndaki bu projede her biri 51 m² olan 22 odada, su altı restoranı, bar, kütüphane, spa, 110 m²’lik lüks bir süit ve konferans salonu yer alıyor. Otelin açılışı aslında birkaç yıl öncesi için planlanmıştı ancak açılış tarihi hala belirsizliğini koruyor. Yine de şimdiden bekleme listesine kayıt olabilirsiniz.





Kaynak : Skyscanner