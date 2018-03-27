Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı
Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikte ki yerlerden biride Türkiye’de… İşte size dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı.
Kuzey Işıkları, İskandinav ülkeleri, İzlanda, İskoçya, Kanada
Her yıl binlerce turisti dünyanın kuzeyine çeken kuzey ışıkları, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İskoçya ve Kanada’nın kuzey kesimlerinden rahatlıkla görülebiliyor.
Kasım - Şubat ayları arasında gerçekleşen kuzey ışıkları, yeşil ve kırmızının karanlık gökyüzündeki danslarını andırıyor.
Catatumbo Yıldırımı, Venezuela
Bitmeyen Fırtına ismiyle de anılan Catatumbo Yıldırımı, Venezuela‘nın Catatumbo Nehri’nde gerçekleşiyor.
Beş kilometre yükseklikten çakan şimşekler, yılın yaklaşık 160 günü, günde 10 saat boyunca devam ediyor. Yıldırımların brutal görüntüsü, tanıklık edenlere doğanın gücünü ve ihtişamını bir kez daha kanıtlıyor.
Pororoca Dalgası, Amazon Nehri
Atlantik Okyanusu akıntılarının Amazon Nehri ağzına geldiğinde oluşturduğu Pororoca dalgası, her yıl Şubat - Mart ayları arasında ve yalnızca iki kez gerçekleşiyor.
Dört metreyi aşan boyuyla dünyanın en büyük dalgası olarak biliniyor.
Büyük Mavi Çukur, Belize
Orta Amerika ülkesi Belize’nin nefes kesen noktası Büyük Mavi Çukur, çoğu kişinin fotoğraflardan aşina olduğu bir doğa harikası. Turkuaz rengi sığ suları delerek devasa bir karanlık çember oluşturan çukur, aslında deniz seviyesinin çok daha düşük olduğu zamanlardan kalma bir mağara. Deniz seviyesi yükseldikçe içi sularla dolan boşluk, dünyanın en etkileyici görüntülerinden birini oluşturuyor.
Moeraki Kayaları, Yeni Zelenda
Yeni Zelanda’nın Koekohe Plajı‘nda bulunan siyah küre şeklindeki Moeraki Kayaları, ilginç şekilleri nedeniyle deniz kenarında yürüyen kabuklu bir canlıyı anımsatıyor.
Kayaların yaklaşık 60 milyon yıl önce, kil, çamur ve ince siltin kalsitle sertleşmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.
Biyoyansıma, Maldivler
Ateş böcekleri ve benzeri canlıların tamamen doğal şekilde kendiliğinden ışık saçması olayına biyoyansıma adı veriliyor. Biyoyansımanın en ilginç ve hayranlık uyandıran örneği ise Maldivler‘in Vaadhoo Adası’nda gerçekleşiyor.
Adanın kıyılarına yayılan fitoplanktonların biyoluminesens gösterisi, suların ışıltılarla kaplanmasına sebep oluyor.
Peribacaları, Türkiye
Peribacaları, her yıl yerli ve yabancı sayısız turisti Kapadokya‘ya çekiyor.
Vadi yamaçlarından akan sel sularının ve rüzgarın etkisiyle aşınan tüflerden meydana gelen Peribacaları, dünyadaki eşsiz doğa harikaları arasında yer alıyor.
Danxia Yer Şekilleri, Çin
Çin’in güneybatı, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde rastlanan Danxia Yer Şekilleri, rengarenk görüntülerinden dolayı daha çok Gökkuşağı Dağları ismiyle biliniyor. ,
Kireçli kum taşlarının rüzgar, yağmur ve güneş aracılığıyla milyonlarca yıl boyunca aşınması sonucu oluşan Danxia, oldukça etkileyici bir görünüm sunuyor.
Fotoğraflar: Alamy
Kaynak: kadinvekadin
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