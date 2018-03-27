Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı
Seyahat
Hürriyet Haber
27.03.2018 - 15:47, Son Güncelleme:

Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Doğa, dünyanın dört bir yanında paha biçilemez pek çok güzellik sunuyor. Gökkuşağı renklerinde dağ veya ağaç, denizin ortasında büyük bir çukur, dinmek bilmeyen yıldırımlar… Üstelik bu büyülü güzellikte ki yerlerden biride Türkiye’de… İşte size dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı.

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Kuzey Işıkları, İskandinav ülkeleri, İzlanda, İskoçya, Kanada

Her yıl binlerce turisti dünyanın kuzeyine çeken kuzey ışıkları, İzlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, İskoçya ve Kanada’nın kuzey kesimlerinden rahatlıkla görülebiliyor.

Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Kasım - Şubat ayları arasında gerçekleşen kuzey ışıkları, yeşil ve kırmızının karanlık gökyüzündeki danslarını andırıyor.

Catatumbo Yıldırımı, Venezuela

Bitmeyen Fırtına ismiyle de anılan Catatumbo Yıldırımı, Venezuela‘nın Catatumbo Nehri’nde gerçekleşiyor.

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Dünyanın ilk AVMsinin ilginç hikayesi Öyle bir şeye dönüştü ki...
Dünyanın ilk AVM'sinin ilginç hikayesi! Öyle bir şeye dönüştü ki...

Beş kilometre yükseklikten çakan şimşekler, yılın yaklaşık 160 günü, günde 10 saat boyunca devam ediyor. Yıldırımların brutal görüntüsü, tanıklık edenlere doğanın gücünü ve ihtişamını bir kez daha kanıtlıyor.

Pororoca Dalgası, Amazon Nehri

Atlantik Okyanusu akıntılarının Amazon Nehri ağzına geldiğinde oluşturduğu Pororoca dalgası, her yıl Şubat - Mart ayları arasında ve yalnızca iki kez gerçekleşiyor.

Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Dört metreyi aşan boyuyla dünyanın en büyük dalgası olarak biliniyor.

Büyük Mavi Çukur, Belize

Orta Amerika ülkesi Belize’nin nefes kesen noktası Büyük Mavi Çukur, çoğu kişinin fotoğraflardan aşina olduğu bir doğa harikası. Turkuaz rengi sığ suları delerek devasa bir karanlık çember oluşturan çukur, aslında deniz seviyesinin çok daha düşük olduğu zamanlardan kalma bir mağara. Deniz seviyesi yükseldikçe içi sularla dolan boşluk, dünyanın en etkileyici görüntülerinden birini oluşturuyor.

Moeraki Kayaları, Yeni Zelenda

Yeni Zelanda’nın Koekohe Plajı‘nda bulunan siyah küre şeklindeki Moeraki Kayaları, ilginç şekilleri nedeniyle deniz kenarında yürüyen kabuklu bir canlıyı anımsatıyor.

Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Kayaların yaklaşık 60 milyon yıl önce, kil, çamur ve ince siltin kalsitle sertleşmesi sonucu oluştuğu düşünülüyor.

Biyoyansıma, Maldivler

Ateş böcekleri ve benzeri canlıların tamamen doğal şekilde kendiliğinden ışık saçması olayına biyoyansıma adı veriliyor. Biyoyansımanın en ilginç ve hayranlık uyandıran örneği ise Maldivler‘in Vaadhoo Adası’nda gerçekleşiyor.

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Balayı cennetinde darbe Çılgın Türk’ün burada yaşadıklarına çok şaşıracaksınız…
Balayı cennetinde darbe! Çılgın Türk’ün burada yaşadıklarına çok şaşıracaksınız…

Adanın kıyılarına yayılan fitoplanktonların biyoluminesens gösterisi, suların ışıltılarla kaplanmasına sebep oluyor.

Peribacaları, Türkiye

Peribacaları, her yıl yerli ve yabancı sayısız turisti Kapadokya‘ya çekiyor.

Dünyanın en etkileyici 10 doğa olayı

Vadi yamaçlarından akan sel sularının ve rüzgarın etkisiyle aşınan tüflerden meydana gelen Peribacaları, dünyadaki eşsiz doğa harikaları arasında yer alıyor.

Danxia Yer Şekilleri, Çin

Çin’in güneybatı, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerinde rastlanan Danxia Yer Şekilleri, rengarenk görüntülerinden dolayı daha çok Gökkuşağı Dağları ismiyle biliniyor. ,

Çin Seddi’nin muazzam hikâyesi
Çin Seddi’nin muazzam hikâyesi

Kireçli kum taşlarının rüzgar, yağmur ve güneş aracılığıyla milyonlarca yıl boyunca aşınması sonucu oluşan Danxia, oldukça etkileyici bir görünüm sunuyor.

 Fotoğraflar: Alamy

Kaynak: kadinvekadin

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