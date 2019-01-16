Dünyanın en derin havuzu
Dünyanın en derin havuzu İtalya'nın Montegrotto Terme kasabasında bulunuyor.
İtalya’nın Venedik şehrindeki Montegrotto Terme kasabasının ilginç bir özelliği var. Montegrotto Terme, dünyanın en derin havuzuna ev sahipliği yapıyor.
Çeşitli kademelerde derinlikleri bulunan havuzun en derin noktası tam 40 metre. Derin Eğlence adıyla tanınan havuz, lüks hotel Millepini’nin yanında bulunuyor.
Guinness Dünya Rekorları listesinde olan havuzun, ürkütücü bir derinliğe sahip delik şeklindeki 40 metrelik noktasına tüplü veya serbest dalış yaparak inilebiliyor.
Fotoğraflar:DepoPhotos
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