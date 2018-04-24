Dünyanın en çok konuşulan dilleri

1,3 milyar kişi Çince konuşuyor

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince’nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Çince’yi dünyada yaklaşık 1 milyar 300 milyon insanın konuştuğu saptandı. Dünya dili olarak bilinen İngilizce ise, en çok konuşulan diller sıralamasında 2. sırada yer alırken yaklaşık 427 milyon kişinin konuştuğu İngilizce’nin birçok ülkede resmi dil olarak kullanıldığı tespit edildi.

İspanyolca dünya dilleri arasında en fazla konuşulan 3. dil olurken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yoğun şekilde kullandığı İspanyolca’yı dünyada yaklaşık 266 milyon kişinin konuştuğu anlaşıldı. Resmi dili İngilizce olan Hintlilerin kendi öz dili olan Hintçe ise, en çok konuşulan diller arasında 4. Sırayı alırken, Hintçe’yi yaklaşık 260 milyon kişinin konuştuğu tahmin edildi.

Türkçe en çok konuşulan beşinci dil olarak dikkat çekti





Dünyadaki en zengin dillerden biri olan ve Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer alan Türkçe en çok konuşulan 5. dil olarak belirlenirken, Türkçe’yi dünyada yaklaşık 220 milyon Türk’ün konuştuğu kaydedildi. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Arapça’yı 181 milyon kişi konuşurken, Arapça’nın en fazla konuşulan diller arasında 6. sırada bulunduğu görüldü. Dünyada en çok konuşulan diller arasında Portekizce 7. sırada yer alırken, Güney Amerika'nın birçok bölgesinde kullanılan Portekizce’yi yaklaşık 165 milyon kişinin konuştuğu belirlendi. Bengalce ise dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 8. sırada yer alırken Bengalce’yi yaklaşık 162 milyon kişinin konuştuğu saptandı.

Dünyada yaklaşık 158 milyon insanın kullandığı Rusça en çok konuşulan diller arasında 9. sırada yer aldı. Bir başka önemli dil Japonca ise listede 10. sırada yerini alırken Japonca’yı toplam 124 milyon kişinin konuştuğu anlaşıldı. Almanca en çok konuşulan diller arasında 11. sırada yer alırken yaklaşık 121 milyon kişinin Almanca konuştuğu görüldü. Dünyanın en zor dillerden biri olan Fransızca’yı dünya üzerinde toplam 116 milyon kişi konuşurken özellikle Afrika'da yoğun şekilde kullanılan Fransızca’nın dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında 12. sırada yer aldığı tespit edildi.