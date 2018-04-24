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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünyanın en çok konuşulan dilleri
Seyahat
Hürriyet Haber
24.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Dünyanın en çok konuşulan dilleri

Dünyada en fazla insan tarafından konuşulan dilin Çince olduğu belirlenirken konuyla ilgili Interpress’in medyada yapmış olduğu incelemeye göre, Türkçeyi, Doğu Türkistan'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar çoğunluğu Orta Asya'da olmak üzere yaklaşık 220 milyon insanın kullandığı ortaya çıktı. Öte yandan Birleşmiş Milletler’in resmi dilleri Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca olurken, bu dillere daha sonradan Arapça'nın da eklendiği kaydedildi. BM’nin çalışma dillerinin ise İngilizce ve Fransızca olduğu tespit edildi.

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 1,3 milyar kişi Çince konuşuyor

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin'in dışında Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Çince’nin dünyada en çok konuşulan diller arasında ilk sırada yer aldığı belirlendi. Çince’yi dünyada yaklaşık 1 milyar 300 milyon insanın konuştuğu saptandı. Dünya dili olarak bilinen İngilizce ise, en çok konuşulan diller sıralamasında 2. sırada yer alırken yaklaşık 427 milyon kişinin konuştuğu İngilizce’nin birçok ülkede resmi dil olarak kullanıldığı tespit edildi.

Çin Seddi’nin muazzam hikâyesi
Çin Seddi’nin muazzam hikâyesi

Dünyanın en çok konuşulan dilleri

İspanyolca dünya dilleri arasında en fazla konuşulan 3. dil olurken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yoğun şekilde kullandığı İspanyolca’yı dünyada yaklaşık 266 milyon kişinin konuştuğu anlaşıldı. Resmi dili İngilizce olan Hintlilerin kendi öz dili olan Hintçe ise, en çok konuşulan diller arasında 4. Sırayı alırken, Hintçe’yi yaklaşık 260 milyon kişinin konuştuğu tahmin edildi.

Dünyanın en çok konuşulan dilleri

Türkçe en çok konuşulan beşinci dil olarak dikkat çekti

Dünyadaki en zengin dillerden biri olan ve Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer alan Türkçe en çok konuşulan 5. dil olarak belirlenirken, Türkçe’yi dünyada yaklaşık 220 milyon Türk’ün konuştuğu kaydedildi. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılan Arapça’yı 181 milyon kişi konuşurken, Arapça’nın en fazla konuşulan diller arasında 6. sırada bulunduğu görüldü. Dünyada en çok konuşulan diller arasında Portekizce 7. sırada yer alırken, Güney Amerika'nın birçok bölgesinde kullanılan Portekizce’yi yaklaşık 165 milyon kişinin konuştuğu belirlendi. Bengalce ise dünyada en çok konuşulan diller sıralamasında 8. sırada yer alırken Bengalce’yi yaklaşık 162 milyon kişinin konuştuğu saptandı.

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800 dilin konuşulduğu ilginç ada
800 dilin konuşulduğu ilginç ada!

Dünyanın en çok konuşulan dilleri

Dünyada yaklaşık 158 milyon insanın kullandığı Rusça en çok konuşulan diller arasında 9. sırada yer aldı. Bir başka önemli dil Japonca ise listede 10. sırada yerini alırken Japonca’yı toplam 124 milyon kişinin konuştuğu anlaşıldı. Almanca en çok konuşulan diller arasında 11. sırada yer alırken yaklaşık 121 milyon kişinin Almanca konuştuğu görüldü. Dünyanın en zor dillerden biri olan Fransızca’yı dünya üzerinde toplam 116 milyon kişi konuşurken özellikle Afrika'da yoğun şekilde kullanılan Fransızca’nın dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında 12. sırada yer aldığı tespit edildi.

Dünyanın en çok konuşulan dilleri

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