Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburg'da

Hamburg'daki Ohlsdorf Mezarlığı kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük mezarlığı olarak biliniyor.







400 hektarlık bir alana yayılan mezarlık,sadece mezarlık değil aynı zamanda geniş bir rekreasyon parkı.







1877 yılında açılan mezarlıktaki mezar taşları da Avrupa'daki benzerleri gibi dikkat çekici.







Mezarlık aynı zamanda önemli bir turistik destinasyon.







Burada bulunan 280 bin mezarlık alanında 1.5 milyondan fazla insan yatmakta.







Mezarlıkta, savaşlarda ölen çok sayıda Almanın yanı sıra, 400 civarında öldürülmüş savaş esirinin de mezarı bulunmaktadır.







Friedhof Ohlsdorf’da, Nazi kurbanları ve Nazi karşıtı direnişçilere adanan anıtlar da yer alır.









