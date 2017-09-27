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HürriyetSeyahatDünyanın en büyük mezarlığı Hamburg'da
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Seyahat

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburg'da

1877 yılında açılan Ohlsdorf mezarlığı dünyanın en büyük mezarlığı konumunda, aynı zamanda önemli bir turistik destinasyon olan bu alan bünyesinde 280 bin mezarlık barındırıyor.

Hürriyet Haber
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Hamburg'daki  Ohlsdorf Mezarlığı kapladığı alan bakımından dünyanın en büyük mezarlığı olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

400 hektarlık bir alana yayılan mezarlık,sadece mezarlık değil aynı zamanda geniş bir rekreasyon parkı.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

1877 yılında açılan mezarlıktaki mezar taşları da Avrupa'daki benzerleri gibi dikkat çekici.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

Mezarlık aynı zamanda önemli bir turistik destinasyon.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

Burada bulunan 280 bin mezarlık alanında 1.5 milyondan fazla insan yatmakta.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

Mezarlıkta, savaşlarda ölen çok sayıda Almanın yanı sıra, 400 civarında öldürülmüş savaş esirinin de mezarı bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda

 Friedhof Ohlsdorf’da, Nazi kurbanları ve Nazi karşıtı direnişçilere adanan anıtlar da yer alır.

Dünyanın en büyük mezarlığı Hamburgda


Kaynak: Hürriyet Haber

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