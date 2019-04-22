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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın en büyük lale bahçesi
Seyahat
İHA
22.04.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Hollanda’nın Lisse kentinde her yıl 1 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği dünyanın en büyük lale bahçesi bu sene de yoğun ilgi gördü.

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Hollanda’nın Lisse şehrinde bulunan dünyanın en büyük lale bahçesi, ‘Çiçeğin gücü’ temasıyla bu sene 70’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

2018 senesinde 1,4 milyon kişinin ziyaret ettiği bahçe, bu sene de yoğun ilgi görüyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Ziyaretçilerin yüzde 80’i dünyanın her yerinden gelen turistlerden oluşuyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Bahçe senenin iki ayı ziyaretçilere açık olmasına rağmen 2018 senesinde sadece Amerika’dan 120 bin ve Çin’den 80 bin ziyaretçi ağırladı.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Sekiz hafta boyunca Hollanda çiçekçiliğini dünyaya tanıtmaya çalışan lale bahçesinde 500 farklı çiçek üreticisine ait 7 milyon çiçek yer alıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Lale bahçesinin olumsuz hava şartlarından dolayı çiçeksiz kalmaması için bazı teknikler uygulanıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Yöneticiler, püf noktalarını, ‘’Lasagne yöntemiyle iki veya üç lale tohumu yerleştirilir. Bu şekilde bir çiçek açtıktan sonra sırayla diğeri de açar." diyerek açıklıyor.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

Lale bahçesi ilk 1950'de kapılarını açtı. Bahçeyi ilk sene 236 bin kişi ziyaret etti. Hollanda kraliyet ailesi tarafından yoğun destek gören lale bahçesi, Hollanda ekonomisine önemli katkıda bulunuyor. Osmanlı Devleti tarafından 16. yüzyılda Hollanda'ya hediye edilmesi ile ülkeye gelen laleler, altın çağda daha önem kazandı.

Dünyanın en büyük lale bahçesi

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