Dünyanın en büyük kalesi: Malbork

Prusya’da Haçlı Katolik Alman tarikatı olan Töton Şövalyeleri tarafından Ordensburg kalesi biçimde inşa edilen bu tarihi kale, 1406 yılında tamamlanmış.







Klasik Orta Çağ mimarisine sahip kale, 1997 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne eklendi. Malbork'u uzun yıllar boyunca yöneten Töton Şövalyeleri, o yıllarda Nogat Nehri'nden geçenlerden vergi almaya başlamış.







Bu vergiler zamanla çok büyük meblağlara çıkınca halk ve tüccarlar rahatsız olmuş. Töton Şövalyeleri zamanla bu vergiler sebebiyle halk tarafından tehdit edilince güvenli seyahatler yapabilmek için yakın şehirlere sürekli dev kaleler yapmak zorunda kalmışlar.







