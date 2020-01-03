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Dünyanın en büyük çiçeği: Raflesya
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

Dünyanın en büyük çiçeği: Raflesya

Dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Raflesya, Endonezya’da Batı Suamtra’da görüntülendi. Çok nadir ve alışılmışın dışında olan bu çiçek hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Çünkü çiçek hala gizemini koruyor.

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Raflesya çiçeği, 1818 yılında bir doğa bilimci olan Joseph Arnold'ın ekibi tarafından Endonezya Yağmur Ormanları’nda bulunmuş. Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşam süresi 2 hafta. Dünyada sadece Endonezya'nın Sumatra ve Borneo Adaları ve Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor. 1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor. Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.

Dünyanın en büyük çiçeği: Raflesya


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