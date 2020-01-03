Dünyanın en büyük çiçeği: Raflesya

Raflesya çiçeği, 1818 yılında bir doğa bilimci olan Joseph Arnold'ın ekibi tarafından Endonezya Yağmur Ormanları’nda bulunmuş. Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşam süresi 2 hafta. Dünyada sadece Endonezya'nın Sumatra ve Borneo Adaları ve Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor. 1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor. Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.







