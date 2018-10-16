DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k balon festivali Albuquerque

DünyanÄ±n en büyük balon festivali Albuquerque
DÃ¼nyanÄ±n en renkli balon festivali olarak bilinen Albuquerque UluslararasÄ± Balon Festivali, bu yÄ±l da coÅŸkuyla kutlandÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en renkli balon festivali olarak bilinen Albuquerque UluslararasÄ± Balon Festivali, bu yÄ±l da coÅŸkuyla kutlandÄ±.
200 yÄ±ldan fazladÄ±r insanlarÄ±n gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±cak hava balonlarÄ±, son yÄ±llarda dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde dÃ¼zenlenen festivallerle rengarenk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oluyor.
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BunlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan ABD'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque Festivali, 1972'den bu yana dÃ¼zenleniyor.
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Festivale binlerce balon katÄ±lÄ±yor.
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