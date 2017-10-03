Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi

1- Afganistan

Uzun yıllar adı savaş ve çatışmalarla bilinen Afganistan, güvenlik nedeniyle fazla ziyaret edilmiyor. Ülkede görülecek çok sayıda tarihi eser ve doğal alan olmasına rağmen Afganistan özellikle Avrupalı gezginlerin en az ilgi gösterdiği yerlerden biri.

2- Türkmenistan

Ülkede uygulanan korumacı kurallar ve turistlere pek kolaylık sağlamayan sistem nedeniyle Türkmenistan, dünyada en az ziyaret edilen yerlerden. Türkmenistan'da görülmeye değer yerler arasında ise Karakurum Çölü ve tarihi camiler sayılabilir.

3- Gine-Bissau

Ülkenin altyapı konusunda yetersizlikleri ve turistler için yeterli tarihi ve turistik alana sahip olmaması Gine-Bissau'da turizmin gelişmesini önleyen nedenler arasında.

4- Libya

Uzun yıllar Kaddafi yönetimi altında kalan Libya'da bugün yeni bir yönetim bulunuyor. Ancak birçok alanda eski yönetimin ve çatışmaların izlerini görmek mümkün. Bu nedenle Libya bugün de fazla ziyaretçi çekmiyor.

5- Komorlar

Hint Okyanusu üzerinde yer alan Komorlar'ın ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerler arasına girememe nedeni de uygulanan sıkı kurallar. Ülkede alkol tüketimi yasak ve turistlerin kıyafetlerine müdehale ediliyor.







Bu nedenle özellikle Avrupalı turistler buradan uzak duruyor.

6- Ekvator Ginesi

Afrika Kıtası'nın en az ziyaretçi çeken ülkelerinden biri olan Ekvator Ginesi'nde birçok şey hatta fotoğraf çekmek bile yasak. Durum böyle olunca vize almanın da zor olduğu ülke fazla ziyaretçi çekmiyor.

7- Marshall Adaları

Dünyanın geri kalanına çok uzak bir bölgede bulunan Marshall Adaları, başta uzak konumu ve ulaşım zorluğu nedeniyle fazla ziyaret edilen bir yer değil.

8- Tuvalu

Marshall Adaları ile benzer şekilde okyanusun tam ortasında yer alan ve sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Tuvalu'yu görmek istiyorsanız acele etmelisiniz.

9-Somali

Güvenlik yetersizliği nedeniyle çok az ziyaretçi çeken ülkelerden biri de Somali. Ülkede her an yaşanan olaylar nedeniyle yabancı turistler için güvenli bir ortamdan söz etmek pek mümkün değil.







10- Nauru

Dünya üzerinde en az ziyaret edilen ülke Nauru. Bunun nedeni ise ülkenin dünyada sadece üç ülkede temsilciliğinin bulunması ve ulaşımın çok zor olması. Nauru'da konaklama için de iki otel var ancak buraya gelmek için geçerli bir neden bulmak pek kolay değil.

Fotoğraflar: worldatlas, risenews, enercodistribuzione, ir.sputnikniws, enercodistribuzione, tringa, allthingssomali, mynet