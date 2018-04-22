Dünyanın dört bir yanında çocuk dostu restoranlar

Türkçeye ‘Aşk Tarifi’ diye çevrilen, ‘The Hundred Foot Journey’ filminde ‘İsviçre aperatif, Fransa ana yemek, Portekiz de tatlı olabilir’ diye bir cümle geçer. Mutfak kültürlerinin kendi içlerinde keşfedilecek birer karakteri olduğunu anlatan çok güzel bir benzetmedir. Çocuklarıma yapay tatlandırıcı, kimyasal ve yağlı soslar içeren ‘junk meal’ diye tanımlanan abur cuburlar yerine; her öğün taze yemek yedirmeyi görev edinen annelerdenim. Çok şükür eve, hani çocuk yiyecekleri diye bildiğimiz cipsler, şekerlemeler, işlenmiş gıdalar girmiyor.





Ağıza konan her lokmada ‘maksimum fayda’ esasına kafamı takınca gittiğim her ülkede salaş ya da lüks tüm restoranlara Deha ve Yekta’yı da dahil etmekten hiç çekinmiyorum. İyi yemek yemenin yanı sıra, farkında olmadan iyi malzemeyle yapılan sushi’nin lezzet farkı nasıl olur, yengeç nasıl kırılarak yenir, istiridyeye ne kadar limon sıkılırsa ölmez gibi bilgileri de lokal yerlerde öğreniyorlar. İçlerinde pazar yerinde ‘raw sea food’ da var, Roma’da taksicilerin bile yolunu bilmediği mahalle restoranı da, bulvar üzerinde çok meşhur kafe de, tek bir spesiyal ile ünlülerin gönlünde taht kuran da... Çocuklarımla birlikte deneyimlediğim bu mekanlara gönül rahatlığıyla gidebilirsiniz.

FRANSA

Paris / Cafe de Flore

1880’de açılan kafe, yazarları, filozofları, ünlüleri görebileceğiniz her daim tıklım tıklım bir kafe. Baharda kafenin önü, gelen geçene bakmak ve güneşin keyfini çıkarmak için harika oluyor. Tartlar, kahveler nefis. Çocuklarla deneyimlediğimiz soğan çorbası, kruvasan ve omlet favorimiz. (172, Boulevard Saind - Germain, 75006 Paris - 01 45 48 55 26).

Divonne / Balık Pazarı

Her Pazar sabah 7’den öğlen 1’e kadar olan açık olan pazar aynı zamanda gurmeler için bir cennet. Tezgâhlardan seçtiğiniz taze domates, Fransız peynir çeşitleri, istiridye, yengeç, ıstakoz, karides gibi taze kabuklularla nehir kenarındaki masalarda şahane bir çilingir sofrası kuruyorsunuz. Tabii ki yanında güzel bir şampanya da sunuyorlar. Fırından taze sıcak incirli baget ekmek almayı da unutmayın. Abartmadığımız sürece kişi başı 120 TL ödüyorsunuz.

İSVİÇRE



Luzern / Swiss Old House

Kirk Douglas’tan, Frank Sinatra’ya birçok ünlünün ziyaret ettiği, et şinitzeli ve çikolatalı mus’uyla meşhur bir restoran. Tarihi dokudaki dekorasyonu, serviste gümüş tabak ve çatalların kullanılması farklı bir atmosfer sunuyor. İnce kuzu etleri, özel sosa bulanarak saf tereyağda gözümüzün önünde pişirildi. Yanında yumurtalı ev yapımı makarna ve hamur kıtırıyla servis ediliyor. Şarap ve tatlı dahil olmak üzere kişi başı 250 TL. (Löwenpl. 4, 6004 Luzern - 0041 41 410 61 71).

Cenevre / Le Relais de I’entrecote

Antrikot sosunun icat edildiği kült et restoranı. İçeriği sır gibi saklanan özel sos kızarmış patates ile servis ediliyor. Sıcak çikolata soslu, içi kaymaklı dondurmalı profiterolü başka hiçbir yerde yiyemezsiniz. Cenevre’de bir, Paris’te üç şubesi bulunuyor. Kişi başı 150 TL. (Rue Pierre-Fatio 6, 1204 Cenevre - 0041 22 310 60 04).

Dully / Auberge de Dully

Ahşap bir İsviçre evi olan otelin girişinde, aile işletmesi olan ve 1964 yılından beri tavuk konusunda uzmanlaşmış restoran. Müdavimleri ünlüler ve Formula 1 yarışçıları. Phil Collins’ten Kofi Annan’a kadar birçok ünlüyle karşılaşabilirsiniz. Odun ateşinde yapılan tavuğun, kıtır patates röştinin ve ardından ikram edilen ‘tart a rien’ yani muhallebili tart’ın tadı efsane. Çocukların tavuk ve patatesi nasıl iştahla yediklerine inanamıyorsunuz. Kişi başı 150 TL. (Place du Village 9, 1195 Dully - 0041 21 824 11 49).

AMERİKA

New York / Lure Fishbar

Soho’da Mercer Street’teki Lure Fish bar bir süredir şehrin en popüler mekânlarından. Müşteri profilinin broker, modacı, expatlardan oluşmasından da anlaşılıyor. İlginç kokteylleri ve deniz mahsüllerindeki başarısıyla bunu hak ediyor. İstiridyeli acılı şat’ları ve sushileri gerçekten iştah açıcı. Çocuklar sushi’lerine bayılıyor, ayrıca zengin bir çocuk mönüleri de var. Kişi başı 200 TL (142 Mercer St, New York, NY 10012 - 001 212-431-7676).

New York / Tao

Yüksek tavanlı, iki katlı devasa Asya tapınağı konseptinde tasarlanmış hiçbir zaman ivmesinden kaybetmeyen gerçek bir Asya restoranı. Yemek yerken, sadece lezzetleriyle değil dekorasyon, ambiyansıyla bambaşka bir atmosfere götürmeyi başarıyor. Çocuklar tek lokmalık tartar, edamame ve tempuraları afiyerle yedikten sonra bir müzeyi andıran mekanı keşfe çıkıyorlar. Kişi başı 250-300 TL.(42 East 58th Street, New York, NY 10022 - 001 212 888-2288).

Miami-Joe’s Stone Crab

1921 yılında Amerikalılara stone crab’in yani taş yengecinin yenilebileceğini öğreten restoran. Soğutulmuş, buzlar içinde gelen dev yengeç bacakları hash brown yani bir tür patates püresi ile servis ediliyor. Yanına lahana ve özel mayonez ile yapılan salatası salatasına da çocuklar bayılıyor. Yer bulmak için bazen kapısında iki saat beklemek gerekebiliyor. Kişi başı 250 TL. (11 Washington Ave, Miami Beach, FL 33139 - 001 305-673-0365).

İTALYA

Roma / La Trattoria

Taksicilerin bile çok zor bulduğu, mahalle arasında bir esnaf lokantası. Karı koca ve kızları işletiyorlar. İtalyanların meşhur yumurtalı ve bacon’lı makarnası karbonara’yı müthiş yapıyorlar. Peynirli kabak çiçekli fırınlanmış ekmek ve patates, enginar ve kremalı atıştırmalığı çocuklar çok sevdi. Çilekli tiramisu ise tek kelimeyle harika. Kişi başı 100 TL.

Alba / Antine Restoran (1 Michelin)

Mantar cipsi, zeytinli ananslı tart, çikolatalı bisküvi üzerinde kaz ciğeri gibi çok ilginç atıştırmalıklar sunuyorlar. Fonduta denen yumurtalı sufle mutlaka denenmeli, sosu inanılmaz lezzetli. Bölgeye özgü bir başka yemek ise tereyağında ve üzerine peynir, beşamel sos koyularak fınında yapılan salyangoz. Bu yemeklere eşlik etmesi için kırmızı şarap olarak tercihimiz 2008 yılına ait bir Gaja oldu. Kişi başı 550 TL. (12050 Barbaresco CN, 0039 0173 63 52 94).

UZAKDOĞU

Singapur / Jumbo Seafood

En meşhur yemeği kocaman wok’ta gelen acı soslu yengeç. Sadece muhteşem sosu kaşıklamak için bile gidilebilir. Soslu beyaz etli balıklar ve tatlı ekşi soslu jumbo karidesleri çocukların seveceği türde seçimler. Kişi başı 200 TL. (Dempsey Hill, 249673, Singapur 0065 6479 3435).

Dubai / Asado

Burj El Khalifa manzaralı, su ve ışık gösterilerini de seyredebileceğiniz, bahçesi göletin kenarında konumlanmış Arjantin et restoranı. Büyük arjantin bifteği, şişte etler restoranın ortasındaki barbeküde pişiriliyor. Deha ve Yekta’nın 6. doğumgününde gittiğimiz restoranda pasta, enstrümanlar eşliğinde Arjantin yerel şarkılarıyla geldi. Kişi başı 300 TL. (Palace Downtown, Mohammed Bin Rashid Boulevard, Downtown Dubai - 00971 4 888 3444).